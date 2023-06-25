«Реал» хочет, чтобы Винисиус был лидером атаки в новом сезоне. Его считают главной звездой клуба

Теги Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Футбол

«Реал» хочет, чтобы Винисиус был лидером атаки в следующем сезоне.

Как пишет Marca, в мадридском клубе бразильцу полностью доверяют, его считают главной звездой «Реала».

Отдельно также отмечается медийная привлекательность Винисиуса, который стал «рекламным и мировоззренческим идолом».

Статистику футболиста можно изучить здесь.

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15 комментариев

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Bazilic
Такой себе лидер
Месси и Роналду играли и забивали, когда весь стадион их оскорблял
Теперь все стадионы Ла Лиги знают, как выключить Винисиуса из игры, а выключить Винисиуса = выключить весь Реал
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+7
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RMCF
Водностью)
+5
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Пирс Морган
Лидер атаки на расистов
+2
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Bazilic
Ответ jwbmwbqvih
Подождите чуть,сейчас с Парижа приедет деятель. Главное что б язык общий нашли,потенциально бешеная связка.
Игроки одной позиции
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kudayberdiev1996@mail.ru
Такле ощущение, сто марка пытается отвлечь нас от трансфера Мбаппе.
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Мукунку хороший
Он не может сейчас.. занят в спец комитете.. он там лидер)))
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Tiestorzn17
Какой из него лидер, если он сопли пускает по любому поводу?! Он конечно талантлив, но с психикой явно есть проблемы и «капитанить» в команде явно не его.
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OnTuMyC
интересно как они с черепашкой уживутся
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