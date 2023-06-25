«Реал» хочет, чтобы Винисиус был лидером атаки в новом сезоне. Его считают главной звездой клуба

«Реал» хочет, чтобы Винисиус был лидером атаки в следующем сезоне.

Как пишет Marca, в мадридском клубе бразильцу полностью доверяют, его считают главной звездой «Реала».

Отдельно также отмечается медийная привлекательность Винисиуса, который стал «рекламным и мировоззренческим идолом».

Статистику футболиста можно изучить здесь.