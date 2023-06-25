«Реал» хочет, чтобы Винисиус был лидером атаки в новом сезоне. Его считают главной звездой клуба
«Реал» хочет, чтобы Винисиус был лидером атаки в следующем сезоне.
Как пишет Marca, в мадридском клубе бразильцу полностью доверяют, его считают главной звездой «Реала».
Отдельно также отмечается медийная привлекательность Винисиуса, который стал «рекламным и мировоззренческим идолом».
Статистику футболиста можно изучить здесь.
Месси и Роналду играли и забивали, когда весь стадион их оскорблял
Теперь все стадионы Ла Лиги знают, как выключить Винисиуса из игры, а выключить Винисиуса = выключить весь Реал