«Винисиус ведет себя дерзко, у него проблемы с воспитанием. Дело не в расизме». Адвокат фаната «Валенсии» о вингере «Реала»
Адвокат фаната «Валенсии» раскритиковал поведение Винисиуса Жуниора.
«У Винисиуса проблемы с воспитанием, он ведет себя дерзко.
Проблема здесь не в расизме», – отметил в эфире Valencia Capital Radio Мануэль Искьердо, защищающий интересы болельщика «Валенсии», который был обвинен в дискриминации вингера «Реала».
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