«Винисиус ведет себя дерзко, у него проблемы с воспитанием. Дело не в расизме». Адвокат фаната «Валенсии» о вингере «Реала»

Адвокат фаната «Валенсии» раскритиковал поведение Винисиуса Жуниора.

«У Винисиуса проблемы с воспитанием, он ведет себя дерзко.

Проблема здесь не в расизме», – отметил в эфире Valencia Capital Radio Мануэль Искьердо, защищающий интересы болельщика «Валенсии», который был обвинен в дискриминации вингера « ».

Адвокат фаната «Валенсии» об «обезьяньих» жестах в адрес Винисиуса: «Он чесал подмышки, а его обвинили в преступлении. Жизнь 18-летнего парня с дегенеративным заболеванием сломана»

«Они всегда делали все, чтобы темнокожие не достигли вершины». Футбол сплотился вокруг Винисиуса