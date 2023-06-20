«Винисиус ведет себя дерзко, у него проблемы с воспитанием. Дело не в расизме». Адвокат фаната «Валенсии» о вингере «Реала»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига болельщики Винисиус Жуниор Футбол

Адвокат фаната «Валенсии» раскритиковал поведение Винисиуса Жуниора.

«У Винисиуса проблемы с воспитанием, он ведет себя дерзко.

Проблема здесь не в расизме», – отметил в эфире Valencia Capital Radio Мануэль Искьердо, защищающий интересы болельщика «Валенсии», который был обвинен в дискриминации вингера «Реала».

Адвокат фаната «Валенсии» об «обезьяньих» жестах в адрес Винисиуса: «Он чесал подмышки, а его обвинили в преступлении. Жизнь 18-летнего парня с дегенеративным заболеванием сломана»

«Они всегда делали все, чтобы темнокожие не достигли вершины». Футбол сплотился вокруг Винисиуса

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41 комментарий

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Los Galácticos
Сейчас Винисиус поднимет вой в соцсетях и адвокату придётся признать что это у него самого проблемы с образованием.
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инок
Теперь все болельщики соперников будут освистывать его еще больше, и будут правы. Винисиус со своим нытьем слишком далеко зашел.
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rigobersong
Из-за винисиуса может пострадать невинный молодой человек, это просто позор со стороны правосудия. Миллионер по сути может оклеветать любого человека на стадионе и прикрыться своим цветом кожи:))
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El Blanco
Ответ rigobersong
Из-за винисиуса может пострадать невинный молодой человек, это просто позор со стороны правосудия. Миллионер по сути может оклеветать любого человека на стадионе и прикрыться своим цветом кожи:))
ты тоже любитель почесать подмышки?
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Reims Start 2023
провокатор тот ещё, этот Винисиус и ведёт себя высокомерно.
Он не один в Реале темнокожий, но проблемы только сним.
Школа Мадрида не может этого понять..
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igls54
Сколько в мире угольков, а по-серьезному докопались лишь до Вини
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Геннадий Чеботарев
а адвокат прав на все 300% . и если даже тут многие считают что все затихло или затихнет до сезона,то это большая ошибка. все только начнется в новом сезоне. винисиусу срочно нужен психоаналитик. иначе он большие проблемы принесет Реалу.
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Kit244098
Все правильно адвокат делает. В эту больную точку нужно бить и дальше. Кто , по сути, футболюги? Ландскнехты наемные. Гладиаторы, бегающие и толкающиеся на потеху толпе. Пусть и знает клоун свое место. В Риме некоторые гладиаторы тоже не хило заколачивали. Но социальная ниша их была крайне низка. Если дурак истории не знает, то нужно ему как можно чаще об этом напоминать. Иначе миллионера в первом поколении из февел хрен пробьешь))
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Andrey Ashhabadskiy
Винисиус самый худший мерзкий молодой футболист!
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Karl0709
Если бы Винисиус был в Барселоне, то Гави перевоспиал бы этого ######.
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Сраный Умник
Дикий, дерзкий, как пуля резкий.
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Водяра
Кто знает как воспитывают обезьян?
На планете обезьян только!)
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Макс Крыл
Этого парня защищает Эль-Мансур Пашаев?
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Кашшай Чакырович
Хоть кто то говорит правду ,в этом мире тотальной лжи и лицемерия !
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Bazilic
Ответ Karl0709
Если бы Винисиус был в Барселоне, то Гави перевоспиал бы этого ######.
В Барсе проблем с этим нет
Когда Гави начинает немного перебарщивать и пытается поговорить с арбитрам, Педри его буквально оттаскивает и проблем нет
В Реале же никто Винисиус слова сказать не мог весь сезон. Теперь пусть радуются
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Veld
типичное обвинение жертвы, интересно, он на спортсе комменты не пописывает?
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Не уверен!!
Ответ инок
Теперь все болельщики соперников будут освистывать его еще больше, и будут правы. Винисиус со своим нытьем слишком далеко зашел.
Ну они не будут правы. Так как и Винисиус виноват , и его соперники тоже были виноваты . Лига забила на все и все вышло из под контроля.
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Yuriy Chistyakov
Корокто, ёмко и по факту. Хоть это и не поможет обвиняемому.
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алекс голудин
В любом конфликте виноваты двое, если тебя на каждом стадионе травят, значит на то есть причина.
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Водяра
Кто знает как воспитывают обезьян?
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QWertY
Ответ rigobersong
Qwerty, чего ты обиделся, жили же дружно7:)
Поменьше нужно заниматься звездобольством, ригоберка
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Kaka_GOAT
Адвокат фанаты Валенсии захватывает спортс.ру
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Yuriy Chistyakov
Ответ Геннадий Чеботарев
а адвокат прав на все 300% . и если даже тут многие считают что все затихло или затихнет до сезона,то это большая ошибка. все только начнется в новом сезоне. винисиусу срочно нужен психоаналитик. иначе он большие проблемы принесет Реалу.
Винисиуса нужно менять на Мбаппе, пока не поздно, в ЛЛ его добьют
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Сквиди Комаров
Всё по делу сказал . после того как Уокер публично унизил этого бегунка так он решил пропиарится на расизме. но от этого он не вылезит из кармана Уокера
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Raindrop Drop Top
И этот белый расист 🤣
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