Мане о Винисиусе: «Он в топ-3 лучших игроков прямо сейчас. Выиграет «Золотой мяч»

Садьо Мане считает, что Винисиус Жуниор может выиграть «Золотой мяч» в будущем.

обыграла сборную (4:2) в товарищеском матче во вторник. отметился дублем, а Винисиус Жуниор отдал голевую передачу на Лукаса Пакета.

«По моему мнению, Винисиус Жуниор входит в тройку лучших игроков мира прямо сейчас.

Думаю, он сохранит этот уровень и, конечно же, выиграет « », – сказал форвард «Баварии» и сборной Сенегала в интервью TNT Sports.

В прошедшем сезоне Винисиус Жуниор забил 10 голов и отдал 9 голевых передач в 33 матчах за «Реал» в . Подробная статистика бразильского вингера доступна здесь.