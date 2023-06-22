Мане о Винисиусе: «Он в топ-3 лучших игроков прямо сейчас. Выиграет «Золотой мяч»
Садьо Мане считает, что Винисиус Жуниор может выиграть «Золотой мяч» в будущем.
Сборная Сенегала обыграла сборную Бразилии (4:2) в товарищеском матче во вторник. Садьо Мане отметился дублем, а Винисиус Жуниор отдал голевую передачу на Лукаса Пакета.
«По моему мнению, Винисиус Жуниор входит в тройку лучших игроков мира прямо сейчас.
Думаю, он сохранит этот уровень и, конечно же, выиграет «Золотой мяч», – сказал форвард «Баварии» и сборной Сенегала в интервью TNT Sports.
В прошедшем сезоне Винисиус Жуниор забил 10 голов и отдал 9 голевых передач в 33 матчах за «Реал» в Ла Лиге. Подробная статистика бразильского вингера доступна здесь.
Его последний раз видели в топ матче как раз против Реала 47 лет назад.
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Да и дальше условный Левандовски и Кейн выше Вини будут