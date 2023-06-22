Мане о Винисиусе: «Он в топ-3 лучших игроков прямо сейчас. Выиграет «Золотой мяч»

Теги Бавария Сборная Бразилии по футболу бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Сборная Сенегала по футболу Золотой мяч Садьо Мане Винисиус Жуниор Футбол

Садьо Мане считает, что Винисиус Жуниор может выиграть «Золотой мяч» в будущем.

Сборная Сенегала обыграла сборную Бразилии (4:2) в товарищеском матче во вторник. Садьо Мане отметился дублем, а Винисиус Жуниор отдал голевую передачу на Лукаса Пакета.

«По моему мнению, Винисиус Жуниор входит в тройку лучших игроков мира прямо сейчас.

Думаю, он сохранит этот уровень и, конечно же, выиграет «Золотой мяч», – сказал форвард «Баварии» и сборной Сенегала в интервью TNT Sports.

В прошедшем сезоне Винисиус Жуниор забил 10 голов и отдал 9 голевых передач в 33 матчах за «Реал» в Ла Лиге. Подробная статистика бразильского вингера доступна здесь.

12 комментариев

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Metalloid
Этот бегунок ЗМ не выиграет никогда. Класса нет, характер Плаксивая девочка, а эту карту уже один игрок реала разыгрывал. второй раз не прокатит.
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Red_Marlboro_
Ответ А.Э.РАСИМ
Не выиграет. Шансов очень мало.
Думаю про Золотой мяч Мане сказал на будущее,в этом сезоне у Винисиуса конечно нет шансов
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РВКИН СУ ГС СВ
Ответ Bazilic
1 Месси 2 КДБ 3 Холланд 4 Мбаппе Да и дальше условный Левандовски и Кейн выше Вини будут
В чем Левандовски лучше винисиуса ?
Его последний раз видели в топ матче как раз против Реала 47 лет назад.
+1
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Владимир Владимирович
Факт говорит , но они ещё собратья по«расизму»
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Человек1991
Наступило новое исскуственное противостояние в футболе : Пеноланд против Мбаппенальти.)) Ближайшие 8 лет они разыграют скорее всего между собой 8 Золотых Мячей) Холланд 280 игр 236 голов 50 голевых перелач, 39 пенальти. Мбаппе 400 игр, 291 гол, 140 голевых передач, 36 пенальти. ))
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Bazilic
1 Месси
2 КДБ
3 Холланд
4 Мбаппе
Да и дальше условный Левандовски и Кейн выше Вини будут
+3
-3
0
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Михо
После вероятного прихода Мбаппе, непонятно как они будут делить позицию на левом фланге атаки, оба сильно тяготеют именно к этой роли. Цн это не для них, поэтому непонятно как будет развиваться карьера Вини, особенно учитывая сильное увлечение борьбой😃
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