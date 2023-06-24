Месси возглавил рейтинг самых дорогих игроков в возрасте 36+ – 45 млн евро. Роналду – 2-й (Transfermarkt)

Теги Бавария Мануэль Нойер Криштиану Роналду МЛС Реал Мадрид Лионель Месси Серхио Рамос Ла Лига рейтинги Лука Модрич высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Футбол

Лео Месси возглавил рейтинг самых дорогих игроков в возрасте от 36 лет от Transfermarkt.

Форвард «Интер Майами» оценен в 45 млн евро. На в 2-м месте – форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду (15 млн).

Топ-5 выглядит следующим образом:

1. Лионель МессиИнтер Майами») – 45 млн евро

2. Криштиану Роналду («Аль-Наср») – 15 млн

3. Лука Модрич («Реал») – 10 млн 

4. Мануэль Нойер («Бавария») – 7 млн

5. Серхио Рамос – 6 млн

Материалы по теме

32 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stasinho7
Ответ bam bam
разрыв гигантский ))
2 года это серьезно в таких годах
+31
-2
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даниил Гутин
возраст очень сильно на цену влияет, за прекрасный ЧМ Лео не добавили в цене,, так что к 38 годам его стоимость грохнется примерно так же, как у Рона
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мохнатый55
Модрич должен быть выше Роналду.
+13
-6
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Тихомиров
Ответ Benner
Вечно второй на своем месте
вечный хейтер тоже)
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Domian
Ответ AC_Milan_7
Пиковый Месси 500 миллионов
Больше лярда.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Kutashov
Ответ bam bam
три Роналду за одного Месси ))
жду подсчёта в Суторминых))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vovker
Ответ bam bam
три Роналду за одного Месси ))
Роналду старше на 2 года, ничего не смущает?
2 года назад он примерно столько же и стоил, с учётом инфляции.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Flavius
Ответ bam bam
три Роналду за одного Месси ))
Ничего нового )))
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bam bam
три Роналду за одного Месси ))
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Troy McClure
Ответ Domian
Для ростовчан или москвичей?)
Когда Сутормину стукнет 36 то боюсь что для всех.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Domian
Ответ Troy McClure
Два ящика патронов.
Для ростовчан или москвичей?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AC_Milan_7
Пиковый Месси 500 миллионов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
G-Karen
Да не стоят они оба ровным счетом ничего. Их зарплату никто не потянет, смысл в трансфере нулевой. + под них надо игру команды перестраивать полностью
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан Рубина
Не стоит того.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Benner
Вечно второй на своем месте
+15
-14
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bam bam
разрыв гигантский ))
+10
-9
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hella black
Послушать одержимых почитателей Роналду,так он самый высокооплачиваемый,самый бохатый,а на деле вечно в тени Гения Леопольда !
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kaka_GOAT
А Ибрагимович?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Манковский
Ответ bam bam
три Роналду за одного Месси ))
Как и 10 лет назад.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил1970
Интересно, сколько будет стоить Сутормин в 36 лет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ Vovker
Роналду старше на 2 года, ничего не смущает? 2 года назад он примерно столько же и стоил, с учётом инфляции.
Месси в любом возрасте всегда оценивался намного дороже Криша. Месси по-моему лет 10 лидировал на трансфермаркте.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адам Нинуху
зато Роналду самый дорогой в возрасте от 38 лет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Troy McClure
Ответ Михаил1970
Интересно, сколько будет стоить Сутормин в 36 лет?
Два ящика патронов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ хавбек+
ну за Роньку в возрасте арга 30 млн выложил МЮ, здесь же цифры ничем не подкреплены
Показатель конечно, Челси за Мудрика 100 млн выложил, видимо потому что он стоит таких денег, как и Антони в МЮ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ koshaus
По факту. Рон заключил контракт с «Аль-Насром» до лета 2025 года. Зарплата Роналду 200 миллионов евро в год. Месси вообще ещё ничего не подписал. А то что там Transfermarkt навыдумывали ничего с реальностью общего не имеет.
По факту Месси - чемпион мира, и неприлично с ним даже упоминать в одном предложении игрока с 0+0 в плей-офф ЧМ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий