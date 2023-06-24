Месси возглавил рейтинг самых дорогих игроков в возрасте 36+ – 45 млн евро. Роналду – 2-й (Transfermarkt)

Лео Месси возглавил рейтинг самых дорогих игроков в возрасте от 36 лет от Transfermarkt.

Форвард «Интер Майами» оценен в 45 млн евро. На в 2-м месте – форвард « » Криштиану Роналду (15 млн).

Топ-5 выглядит следующим образом:

1. (« ») – 45 млн евро

2. («Аль-Наср») – 15 млн

3. Лука Модрич (« ») – 10 млн

4. Мануэль Нойер («Бавария») – 7 млн

5. Серхио Рамос – 6 млн