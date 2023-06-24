Месси возглавил рейтинг самых дорогих игроков в возрасте 36+ – 45 млн евро. Роналду – 2-й (Transfermarkt)
Лео Месси возглавил рейтинг самых дорогих игроков в возрасте от 36 лет от Transfermarkt.
Форвард «Интер Майами» оценен в 45 млн евро. На в 2-м месте – форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду (15 млн).
Топ-5 выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси («Интер Майами») – 45 млн евро
2. Криштиану Роналду («Аль-Наср») – 15 млн
3. Лука Модрич («Реал») – 10 млн
4. Мануэль Нойер («Бавария») – 7 млн
5. Серхио Рамос – 6 млн
2 года назад он примерно столько же и стоил, с учётом инфляции.