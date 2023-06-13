Серхио Рамос: «Зидан – выдающийся тренер по многим причинам. Не в последнюю очередь потому, что он был одним из лучших игроков в истории»

Серхио Рамос рассказал, почему Зинедин Зидан добился успеха на посту тренера.

« – выдающийся тренер по многим причинам. Не в последнюю очередь потому, что он был одним из лучших игроков в истории.

Он точно знает, как мыслят игроки, что им нужно и как укрепить их менталитет», – сказал бывший защитник « ».

Зинедин Зидан: «Когда ты заканчиваешь сезон на тренерской скамье, ты устаешь даже сильнее, чем игрок. Эти профессии не имеют ничего общего»