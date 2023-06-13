Серхио Рамос: «Зидан – выдающийся тренер по многим причинам. Не в последнюю очередь потому, что он был одним из лучших игроков в истории»

Теги Реал Мадрид Серхио Рамос Ла Лига Зинедин Зидан Футбол

Серхио Рамос рассказал, почему Зинедин Зидан добился успеха на посту тренера.

«Зидан – выдающийся тренер по многим причинам. Не в последнюю очередь потому, что он был одним из лучших игроков в истории.

Он точно знает, как мыслят игроки, что им нужно и как укрепить их менталитет», – сказал бывший защитник «Реала». 

Зинедин Зидан: «Когда ты заканчиваешь сезон на тренерской скамье, ты устаешь даже сильнее, чем игрок. Эти профессии не имеют ничего общего»

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30 комментариев

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Сикарио
3 ЛЧ подряд - на века. То, от чего второсорты всегда будут гореть)))
+40
-7
+33
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kaka10
Зидан был выдающимся игроком: физически сильным, техничным, бил с обеих ног, игра головой, характер, лидер

Неудивительно, что именно он добился исторического достижения будучи тренером
+25
-4
+21
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Давид Agabekyan
Ответ bestvideox
Серёга стелит перед приходом Зидана в ПСЖ?
Серёга сам уже не в ПСЖ
+9
0
+9
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ManuCherry
Ответ bestvideox
Серёга стелит перед приходом Зидана в ПСЖ?
Он уже покинул ПСЖ)
+6
0
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Иван Пименов
Мостовой в рамочку себе эту цитату вставит, наверное.
+7
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corazón blanco
Зидан отличный тренер и тактик. Да, можно сколько угодно шутить про навесы, но есть тысячи материалов на просторах Интернета, где качественно и желательно разобрано, как Зидан именно тактически переигрывал многих топ-тренеров в очных противостояниях. Используя разные схемы, особенно эффектно и эффективно Аллегри в финале Лиги Чемпионов в Кардиффе и того же Жозе в Суперкубке Европы.
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Я всех их сделал
Ответ angliiskiilion
Зидан пока что единственный тренер, кто брал ЛЧ аж 3 раза кряду, ни один клуб пока ещё не брал ЛЧ 2 раза кряду, большие шансы на 2 кряду кубок были у Барселоны при Гвардиоле (2010 Интер и 2012 Челси) и 2016 году (вылет от Атлетико), а также у Баварии Флика в 2021 году (споткнулись об ПСЖ Почеттино)
Милан и Ювентус в 90-е - по три финала подряд, могли защитить титул задолго до Реала
+5
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kaka10
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ну ничего, зачем все эти рекорды, когда есть эксперты из Парижской Каталонии.
секта считает, что Барса Гвардиолы или Энрике должна была больше ЛЧ собрать в своё время, от этого зависть к Зидану и Реалу
+11
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angliiskiilion
Зидан пока что единственный тренер, кто брал ЛЧ аж 3 раза кряду, ни один клуб пока ещё не брал ЛЧ 2 раза кряду, большие шансы на 2 кряду кубок были у Барселоны при Гвардиоле (2010 Интер и 2012 Челси) и 2016 году (вылет от Атлетико), а также у Баварии Флика в 2021 году (споткнулись об ПСЖ Почеттино)
+5
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Sergey Troshin
Мостовой - ВОООТ ВИИИДИИИТЕЕЕ
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Роберт Валанцаска
Ответ Red_Marlboro_
Если он такой топовый,то почему тогда без работы сидит,что уже из топ клубов никто в навесы играть не хочет?
Потому что он очень избирателен. В Англию не хочет. ПСЖ отказал два раза. Ювентус и Реал его варианты. Ну а топовый он как минимум из за 3 ЛЧ подряд, никто никогда не делал, и не скоро кто то даже приблизится к этому достижению!
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Fan of Sport
Авторитет Зидана внутри команды также сыграл свою роль, его не только уважали, но он ещё и создал очень здоровую атмосферу в раздевалке, чего до его прихода по сути и не было долгое время. Тоже самое сейчас происходит в Барсе под руководством Хави, но в защиту Хави, конечно уровень игроков при Зидане был заметно выше игроков нынешней Барселоны, поэтому и результаты уступают.
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Роберт Валанцаска
Ответ Alimoff84
В принципе согласен, но по этой логике и Ди Матео - шикарный тренер. Ведь много кто из хороших тренеров не брали ЛЧ вообще в силу разных обстоятельств, а он взял… не всё так однозначно таки. Пеп, например, столько раз рядом был, но ведь не скажешь, что он хуже Зидана. Тот же Раньери - вообще Бог тренеров, по идее, взяв АПЛ с Лестером, но, но, но…
Это уже не по такой логике. Один раз - случайность может быть, два , но не три раза подряд! Это топ!
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Евгений - 79
Мостовой подумал. О. Все шансы попасть в Реал. 🤣
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_FoX-
Ответ Иван Пименов
Мостовой в рамочку себе эту цитату вставит, наверное.
Выбросив кусок "по многим причинам. Не в последнюю очередь")
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bestvideox
Ответ Давид Agabekyan
Серёга сам уже не в ПСЖ
Когда успел? Сейчас ещё Мбаппе, Неймар уйдут и в ПСЖ никого не останится.
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Moscwow
Ответ corazón blanco
Зидан отличный тренер и тактик. Да, можно сколько угодно шутить про навесы, но есть тысячи материалов на просторах Интернета, где качественно и желательно разобрано, как Зидан именно тактически переигрывал многих топ-тренеров в очных противостояниях. Используя разные схемы, особенно эффектно и эффективно Аллегри в финале Лиги Чемпионов в Кардиффе и того же Жозе в Суперкубке Европы.
Шутки про навесы уже не актуальны, ведь ими играет бчк Хави, а значит это лучшая тактика в мире
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Роберт Валанцаска
Ответ Alimoff84
В принципе согласен, но по этой логике и Ди Матео - шикарный тренер. Ведь много кто из хороших тренеров не брали ЛЧ вообще в силу разных обстоятельств, а он взял… не всё так однозначно таки. Пеп, например, столько раз рядом был, но ведь не скажешь, что он хуже Зидана. Тот же Раньери - вообще Бог тренеров, по идее, взяв АПЛ с Лестером, но, но, но…
Ну и насчет Пепа, Раньери - никто и не скажет, что они не топы. Понятно в силу разных обстоятельств разное количество кубков и т.п.
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belikovda.90
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Ответ Red_Marlboro_
Если он такой топовый,то почему тогда без работы сидит,что уже из топ клубов никто в навесы играть не хочет?
Зидан - Ди Маттео. Наладил атмосферу в раздевалке и без него там знали как играть
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Alimoff84
Ответ Роберт Валанцаска
Потому что он очень избирателен. В Англию не хочет. ПСЖ отказал два раза. Ювентус и Реал его варианты. Ну а топовый он как минимум из за 3 ЛЧ подряд, никто никогда не делал, и не скоро кто то даже приблизится к этому достижению!
В принципе согласен, но по этой логике и Ди Матео - шикарный тренер. Ведь много кто из хороших тренеров не брали ЛЧ вообще в силу разных обстоятельств, а он взял… не всё так однозначно таки. Пеп, например, столько раз рядом был, но ведь не скажешь, что он хуже Зидана. Тот же Раньери - вообще Бог тренеров, по идее, взяв АПЛ с Лестером, но, но, но…
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Tollie
Ответ kaka10
Зидан был выдающимся игроком: физически сильным, техничным, бил с обеих ног, игра головой, характер, лидер Неудивительно, что именно он добился исторического достижения будучи тренером
особенно в его игре головой убедился один итальянец в далеком 2006-м...
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Артур Артур
100% Респект от Мостового!
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НРИ
Авторитет харизма
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bestvideox
Серёга стелит перед приходом Зидана в ПСЖ?
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