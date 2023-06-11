Бэйл составил команду из пяти лучших игроков, с которыми играл: «Рамос, Модрич, я, Бензема и Роналду»

Теги Карим Бензема Криштиану Роналду Реал Мадрид Серхио Рамос Ла Лига Гарет Бэйл Лука Модрич Футбол

Гарет Бэйл составил команду из пяти лучших игроков, с которыми играл.

«Рамос, Модрич, я, Бензема и Роналду», – сказал экс-вингер «Реала».

Напомним, со всеми перечисленными футболистам Бэйл играл в «Реале», а с Модричем пересекался еще в «Тоттенхэме».

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39 комментариев

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Fan of Sport
Как бы не смеялись многие над Бэйлом, но свое имя в историю футбола он вписал золотыми буквами.
+53
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+49
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Born is the King
Ответ GuruFutbola
Как говорят у нас в мадриде: «требла нет, но вы держитесь» ;)
Требл есть даже у средних по европейским меркам команд как Селтик, Барселона и ПСВ, но бороться против АПЛ в ЛЧ может только Реал
+59
-21
+38
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JENNINGS
Ответ ArdaTuran
И ни одного игрока из бестрофейхема
Модрич
+32
-2
+30
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Андрей Хан
"Пять лучших игроков, с которыми играл" - "я". Нормально, сам с собой видать часто играл.
+24
-1
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Андрей Хенто
Трио ВВС- были очень хороши.
+9
-2
+7
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Kemal Gul
Ответ Born is the King
Требл есть даже у средних по европейским меркам команд как Селтик, Барселона и ПСВ, но бороться против АПЛ в ЛЧ может только Реал
Бороться против АПЛ в лч может только Реал?? А Барселона в сезонах 09 и 11 годов у кого 2 финала выиграла?) И не Сити ли отлетел от Барселоны в 2015-м в 1/8? У Баварии тоже проблем с английскими клубами особо не возникает, Челси с его 1-7 не даст соврать
+11
-4
+7
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v.belorussky
Ответ Fan of Sport
Как бы не смеялись многие над Бэйлом, но свое имя в историю футбола он вписал золотыми буквами.
Над ним, в основном, смеялись неблагодарные фаны реала, забыв, сколько он для них сделал.

Впрочем, они и над Каримом смеялись. Потом дружно переобувались.

У них, как правило, ноль уважения к своим легендам.
+7
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+6
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SergioRamos92
Ответ Stivi M.D.
Боролся вчера Интер, а Реал отскакивает, когда его возят мордой о газон, попрошу не путать. И да, поменьше гонора
Сказал глор ливерпуля который ночевал на всех ветках всех клубов и доказывал что ливерпуль лучшая команда в истории а остальные середняки,интернет помнит все, .А теперь призывает остальных поменьше гонору 😂😂
Но дабы этот сезон заставил тебя немного опуститься на землю.
Теперь о гоноре заговорил.Вот что лига Европы и бестрофкйный сезон творит с людьми
+6
-1
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Мэр Чунга-чанги
Пятым должен был быть Павлюченко, но в виду современных тенденций Бэйлу пришлось назвать себя
+7
-3
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Ахимассс
А Кроос?
+3
0
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Роман
Ответ Born is the King
Требл есть даже у средних по европейским меркам команд как Селтик, Барселона и ПСВ, но бороться против АПЛ в ЛЧ может только Реал
Селтик, ПСВ не были судейскими треблами.
Одну команду лишнюю перечислил.
+7
-5
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Stivi M.D.
Ответ Born is the King
Требл есть даже у средних по европейским меркам команд как Селтик, Барселона и ПСВ, но бороться против АПЛ в ЛЧ может только Реал
Боролся вчера Интер, а Реал отскакивает, когда его возят мордой о газон, попрошу не путать. И да, поменьше гонора
+10
-8
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Святослав Федорович
Неудачный косплей на Златана
+4
-2
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FCB2020
Ответ Роман
Реал эпохи Роналду сильнейший клуб мира. Клуб взял 4 ЛЧ. Барселона эпохи Негрейры главный конкурент Реала был.
И Роман эпохи спортса сильнейший хейтер. Собрал 1000 минусов.
+4
-2
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Bunyod Turgunov
Ответ Роман
Реал эпохи Роналду сильнейший клуб мира. Клуб взял 4 ЛЧ. Барселона эпохи Негрейры главный конкурент Реала был.
Мне страшно представить что сделал бы Барса с Реалом если и судьи подключились в 2008-2018 годах. Ведь без помощи судьи возили о газон и вынесили как хотели и в Камп Ноу и в Сантьяго Бернабеу.
+2
-1
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Pucheslav
Ответ ArdaTuran
И ни одного игрока из бестрофейхема
Модрич и Бэйл
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софочка
Ответ ArdaTuran
И ни одного игрока из бестрофейхема
Модрич оттуда
+1
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Senex Jef
Ответ v.belorussky
Над ним, в основном, смеялись неблагодарные фаны реала, забыв, сколько он для них сделал. Впрочем, они и над Каримом смеялись. Потом дружно переобувались. У них, как правило, ноль уважения к своим легендам.
Почему пороть чушь. Каких не благодарных фаннов Реала ты лично знаешь. Никто не хаял его, когда играл хорошо. А потом часто травмировался из за своей глупости, пропускал много матчей. А у него храническая проблема была со спиной. И это не профессионально.
+1
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Born is the King
Ответ Stivi M.D.
Боролся вчера Интер, а Реал отскакивает, когда его возят мордой о газон, попрошу не путать. И да, поменьше гонора
Особенно отскакивает против своей игрушки Ливера, особенно на Енфилде, да и счёт 2-6 или сколько там Реал накидал Ливеру об этом говорит
+1
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JFT96
Дзюба составил команду из пяти лучших игроков, с которыми играл: я, я, я, я и я.
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Александр Белов
Я думал гольфистов назовёт
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Stivi M.D.
Ответ Killer_na_belom_barse$
Почему судьи всегда судят за Реал?
Это не целенаправленное убийство соперников Реала, просто так бывает
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Killer_na_belom_barse$
Ответ Stivi M.D.
Это не целенаправленное убийство соперников Реала, просто так бывает
Почему так бывает? Потрудитесь объяснить пожалуйста. Как так происходит, что за других не судят?
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Stivi M.D.
Ответ Killer_na_belom_barse$
Почему так бывает? Потрудитесь объяснить пожалуйста. Как так происходит, что за других не судят?
Кто сказал что за других не судят? Судят. Вон Барселону в свое время тоже вытаскивали за уши несколько раз
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Stivi M.D.
Ответ Born is the King
Особенно отскакивает против своей игрушки Ливера, особенно на Енфилде, да и счёт 2-6 или сколько там Реал накидал Ливеру об этом говорит
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