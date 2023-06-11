Бэйл составил команду из пяти лучших игроков, с которыми играл: «Рамос, Модрич, я, Бензема и Роналду»
Гарет Бэйл составил команду из пяти лучших игроков, с которыми играл.
«Рамос, Модрич, я, Бензема и Роналду», – сказал экс-вингер «Реала».
Напомним, со всеми перечисленными футболистам Бэйл играл в «Реале», а с Модричем пересекался еще в «Тоттенхэме».
Впрочем, они и над Каримом смеялись. Потом дружно переобувались.
У них, как правило, ноль уважения к своим легендам.
Но дабы этот сезон заставил тебя немного опуститься на землю.
Теперь о гоноре заговорил.Вот что лига Европы и бестрофкйный сезон творит с людьми
Одну команду лишнюю перечислил.