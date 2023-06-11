Гарет Бэйл составил команду из пяти лучших игроков, с которыми играл.

«Рамос, Модрич, я, Бензема и Роналду», – сказал экс-вингер «Реала».

Напомним, со всеми перечисленными футболистам Бэйл играл в «Реале», а с Модричем пересекался еще в «Тоттенхэме».