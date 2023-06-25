Микель Артета: «До сих пор больно, что «Арсенал» не выиграл АПЛ после 10 месяцев борьбы с «Ман Сити»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Микель Артета высказался о борьбе «Арсенала» с «Манчестер Сити» за победу в АПЛ.

– Для вас борьба с «Ман Сити» за победу была достижением? Или вы нацеливались на титул?

– Мы хотели взять трофей. Это «Арсенал», уровень требований здесь высок. Мне до сих пор очень больно из-за того, что мы не выиграли АПЛ, проведя в борьбе с «Ман Сити» десять месяцев. Но это спорт.

Тем не менее то, чего удалось достичь с такой молодой командой, того стоит (у «Арсенала» был самый молодой состав в АПЛ – Sports.ru). Для меня это очевидно.

– Чего не хватило для победы?

– Многого. Три ничьих подряд (в матчах с «Ливерпулем», «Вест Хэмом» и «Саутгемптоном» – Sports.ru) стали наказанием для нас, как и все остальные неудачи. Три-четыре важных игрока получили травмы, и с этого момента все осложнилось. Когда у нас был полный состав, «Арсенал» играл стабильно. Как только возникли проблемы, нам перестало это удаваться.

И нашим соперником была лучшая команда мира, лучший состав в мире, лучший тренер в мире. У нас не было другого выбора – нужно было принять это и пожать руку чемпиону, – сказал главный тренер «Арсенала».

Большие итоги АПЛ: Пеп – главная звезда «Сити», хрупкая мечта «Арсенала», «Ньюкасл» в ЛЧ, «Лестер» – на дне

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20 комментариев

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АРХАТ
Хотели выиграть чемпионат "по-читерски" слившись в 1/16 ЛЕ, 3-м и 4-м раундах кубков Англии)))
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corazón blanco
Ну в этом Вы виноваты сами, в двух турах подряд вели со счетом 2:0 и упускали победу.
+14
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Спартак Уокер
Арсеналу не хватало яиц
+5
0
+5
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Эксперт на офисном кресле
Ответ Jedemdasseine
Боттлеры они, вот и всё. Лет 15 уже всё сливают, сливать и продолжат. Что-то там не работает что внутри клуба, что в болельщеской среде, а шаг вперёд сделать не могут. Тут нужно не игроков с тренером менять, а персонал и менеджмент, скорее.
Про Тоттенхэм пишите под новостью про Тоттенхэм.
+3
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Momos
Для начала Арсеналу надо отрастить яйца. Самая бесхребетная команда в АПЛ
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vova123456
Ответ corazón blanco
Ну в этом Вы виноваты сами, в двух турах подряд вели со счетом 2:0 и упускали победу.
Что-то мне подсказывает что именно те 4 очка ничем не помогли бы, если в итоге Сити выиграл чемпионство с 5 очковом отрывом)
И то, Сити тоже слил последние 2 игры, когда уже всё было решено в АПЛ.
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Кино Музыка
Едва ли этот шанс появится снова. Пеп, конечно, может затеять эксперименты и снова притормозить, но ход набирает МЮ и может быть Ливерпуль. Отрыва как в прошлом году у Арсенала не будет.
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Акира_1
Капец такой шанс был без конкуренции и еврокубков наконец-то взять титул, но даже тут умудрились растярять преимущество. В следующем году с ЛЧ и усилением конкуренции Арсеналу бы в ЛЧ попасть.
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gninnur esrever*
Ничего, в следующем году пролидируете 249 дней!
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zy888.8
Это уже становится нормальным, к концу сезона Арсенал сливает все.
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Гера Фусков
Эду, Артета, где ##### трансферы??
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muslim95
Ни разу нк возникло ощущения что Арсенал выиграет титут, не было запаса почности, Ман сити был солиден, неотвратим и уверен в себе
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DolJun
да я думаю большинству любителей футбола, кроме болел барсы, местных кулес и парочки любителей голубого вагона, до сих пор обидно что арс профукал такой шанс
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Jedemdasseine
Боттлеры они, вот и всё. Лет 15 уже всё сливают, сливать и продолжат. Что-то там не работает что внутри клуба, что в болельщеской среде, а шаг вперёд сделать не могут. Тут нужно не игроков с тренером менять, а персонал и менеджмент, скорее.
+4
-3
+1
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Северный болельщик
Конечно, столько времени доминировать....
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ман сити фейк
Это пережили фаны Ливерпуля несколько раз. Ничего живы и здоровы но не так горды как прежние времена. С Ман Сити шутки плохи. Это знают даже пригородные шайтаны
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Xm.md
Карма
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QWertY
Теперь у вас есть решала Кал Хаверц за 70 мультов(
+3
-3
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