Микель Артета: «До сих пор больно, что «Арсенал» не выиграл АПЛ после 10 месяцев борьбы с «Ман Сити»
Микель Артета высказался о борьбе «Арсенала» с «Манчестер Сити» за победу в АПЛ.
– Для вас борьба с «Ман Сити» за победу была достижением? Или вы нацеливались на титул?
– Мы хотели взять трофей. Это «Арсенал», уровень требований здесь высок. Мне до сих пор очень больно из-за того, что мы не выиграли АПЛ, проведя в борьбе с «Ман Сити» десять месяцев. Но это спорт.
Тем не менее то, чего удалось достичь с такой молодой командой, того стоит (у «Арсенала» был самый молодой состав в АПЛ – Sports.ru). Для меня это очевидно.
– Чего не хватило для победы?
– Многого. Три ничьих подряд (в матчах с «Ливерпулем», «Вест Хэмом» и «Саутгемптоном» – Sports.ru) стали наказанием для нас, как и все остальные неудачи. Три-четыре важных игрока получили травмы, и с этого момента все осложнилось. Когда у нас был полный состав, «Арсенал» играл стабильно. Как только возникли проблемы, нам перестало это удаваться.
И нашим соперником была лучшая команда мира, лучший состав в мире, лучший тренер в мире. У нас не было другого выбора – нужно было принять это и пожать руку чемпиону, – сказал главный тренер «Арсенала».
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И то, Сити тоже слил последние 2 игры, когда уже всё было решено в АПЛ.