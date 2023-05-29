Саутгейт о лучшем тренере АПЛ: «Я большой поклонник Пепа, он лучший в мире, но не стоит недооценивать и Де Дзерби. Артета, Хау, Франк, Эмери провели выдающийся сезон»

Гарет Саутгейт считает Пепа Гвардиолу лучшим тренером в мире.

На этой неделе будет вручен приз лучшему тренеру в сезоне-2022/23.

«На мой взгляд, Пеп – лучший тренер в мире, я большой поклонник его футбола. То, насколько стабильно он руководит командой, встречается крайне редко. В нашей лиге это невероятно трудно. Какой бы ни была глубина состава или ресурсы « », я восхищаюсь тем, как он заставляет их играть, его тактическими решениями, постоянным голодом и драйвом. Пеп это знает, я говорил ему. Конечно, для наших игроков работа с ним – это просто невероятно, они многому научились индивидуально и тактически.

Как и всегда, все дело в менталитете. сыграл должным образом в этот период – как с мячом, так и без него. Два с половиной года назад, если честно, такого не было. Так что он достиг большого прогресса.

Не думаю, что голосование будет простым, и, к сожалению, мы должны проголосовать досрочно. Конечно, если Пеп выиграет два или три трофея, тогда... но я не думаю, что стоит недооценивать работу Де Дзерби.

[Артета] провел отличный сезон, как и Эдди [Хау], а Томас Франк, с точки зрения соотношения очков к фунтам, и вовсе один из лучших. Унаи [Эмери] проделал выдающуюся работу, придя в « », поэтому голосование получается очень непростым. У многих тренеров, находящихся в разных концах таблицы, был выдающийся сезон», – сказал главный тренер сборной Англии.

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