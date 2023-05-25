Рейна об Артете: «Микель рожден, чтобы быть тренером. Философия «Барсы» – позволить процветать партнерам, то же самое он делает в «Арсенале»

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Хосе Рейна считает успех Микеля Артеты в качестве тренера заслугой академии «Барселоны».

«Думаю, в «Барселоне» игроков на его позиции (Артета выступал на позиции полузащитника – Sports.ru) готовят лучше всего. Они в конечном итоге понимали футбол лучше остальных, и это был нормой.

Микель рожден, чтобы быть тренером, думаю. Он демонстрировал свой интеллект как на поле, так и вне его.

Философия заключается в том, чтобы ставить своих товарищей по команде выше себя. Это означает, что нужно отбросить свое эго. Некоторые игроки не приняли это и не добились успеха. Другие понимали, что речь не о том, чтобы пожертвовать собой, а о том, чтобы приспособить свою игру под партнеров.

Именно это делали Артета и Гвардиола: когда игрок получал мяч, то говорил «спасибо», потому что тот прилетел именно так, как он того хотел. Артета, как и Пеп, был бескорыстен и играл для других. Его суть заключалась в том, чтобы работать на команду и помогать другим процветать.

То же самое он сейчас делает и со своими игроками [в «Арсенале»]: он тренирует их так, чтобы их единственным приоритетом было сотрудничество с товарищами по команде. Артета пытается создать среду, в которой процветает креативность», – сказал вратарь «Вильярреала», ранее выступавший за «Барселону».

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3 комментария

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El Ilusionista
Барса - эталон стиля и игровой этики.
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Blaumerc
лучшие в мире футбола так или иначе связаны с академией Барсы. будь то тренер или футболист.
Месси и Гвардиола тому подтверждение.
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