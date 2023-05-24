Артета о кумирах детства: «В футболе – Марадона, Лаудруп, Гвардиола. В баскетболе – Майкл Джордан, а в теннисе – Надаль»
Микель Артета рассказал о кумирах своего детства.
«У меня их было много. В мире футбола одним из них был Марадона, Микаэль Лаудруп долгое время, как и Пеп Гвардиола во времена «Дрим тим».
В баскетболе – Майкл Джордан, а в теннисе – Рафаэль Надаль.
Но не только из-за их менталитета победителей, но и из-за того, кем они были, при победах и поражениях. Это то, что направляет тебя на правильный путь с детства», – сказал главный тренер «Арсенала» в интервью Paramount México.
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