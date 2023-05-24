Артета о кумирах детства: «В футболе – Марадона, Лаудруп, Гвардиола. В баскетболе – Майкл Джордан, а в теннисе – Надаль»

Теги Майкл Джордан Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Рафаэль Надаль Арсенал Диего Марадона Микаэль Лаудруп Пеп Гвардиола Футбол

Микель Артета рассказал о кумирах своего детства.

«У меня их было много. В мире футбола одним из них был Марадона, Микаэль Лаудруп долгое время, как и Пеп Гвардиола во времена «Дрим тим».

В баскетболе – Майкл Джордан, а в теннисе – Рафаэль Надаль.

Но не только из-за их менталитета победителей, но и из-за того, кем они были, при победах и поражениях. Это то, что направляет тебя на правильный путь с детства», – сказал главный тренер «Арсенала» в интервью Paramount México. 

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17 комментариев

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Tristan...
Но ведь Надаль моложе него))
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&_Bishep_&
Ответ Милан 737_
Ему 41 год всего, ему лет 5 было когда Марадонна играл 🤦‍♂️
Полных 8 когда на полотне писался этот шедевр в плей-офф ЧМ-90 https://www.youtube.com/watch?v=d-6us8l7El4 ( это не 36-ая, а 81 мин, счет 0-0)
+2
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+2
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Tim Timson
Гвардиола из центрального круга не выходил, но ведь как вышло)
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Kazanest
Странно, что в баскетболе не Гарбахоса
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Озил, озю и буду озить
кумир детства Рафаэль Надаль, который на 5 лет младше )))))
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laudrup
Лаудруп творил в Испании чудеса и был кумиром многих !
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гилберт
Ответ Tristan...
Но ведь Надаль моложе него))
Мигель Анхель Надаль.
+2
-2
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kaimussen
Ответ Tristan...
Но ведь Надаль моложе него))
Житие у нас тогда тяжкое было.
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Jedemdasseine
Ответ гилберт
Мигель Анхель Надаль.
Только он играл не в теннис
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&_Bishep_&
Ответ гилберт
Мигель Анхель Надаль.
Там уточняется " в теннисе"
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Tristan...
Ответ гилберт
Мигель Анхель Надаль.
Если прочитаете дальше заголовка, то увидите, что он говорил о теннисисте Рафаэле Надале
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Большой Сэми
Ответ Tristan...
Но ведь Надаль моложе него))
Что мешает моложе ему спортсмену быть примером? Рафа разрывать начал с 19 лет
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Tristan...
Ответ Большой Сэми
Что мешает моложе ему спортсмену быть примером? Рафа разрывать начал с 19 лет
«Кумир детства»... А так, ничего не мешает
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гилберт
Ответ Jedemdasseine
Только он играл не в теннис
Это да, но в детстве Артета мог восхищаться только Мигелем Надалем.
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Марслан Акматалиев
Ответ Милан 737_
Ему 41 год всего, ему лет 5 было когда Марадонна играл 🤦‍♂️
И?
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