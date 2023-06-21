У Германии 3 поражения и ничья в 4 последних матчах

Теги бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Сборная Колумбии по футболу Ханс-Дитер Флик товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сборная Германии добилась лишь одной победы в 2023 году.

Команда, которую возглавляет Ханс-Дитер Флик, в последний раз выигрывала 25 марта – у Перу (2:0).

После этого она потерпела три поражения (от Бельгии, Польши и Колумбии) и сыграла вничью с Украиной. Все встречи были товарищескими.

Год назад у немцев также была серия из 4 матчей без побед. Они четырежды подряд сыграли со счетом 1:1 с 29 марта по 11 июня 2022 года.

Флик о 4 победах Германии за 15 последних игр: «Могу понять людей, но у нас идет процесс. Сейчас немного не хватает удачи»

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38 комментариев

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Johnie
Непонятно: сборная Флика позорит или Флик сборную?
+25
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Black Phoenix
С грустью вспоминаю Германию в период с 2002-го по 2016-ый, когда почти на каждом ЧМ и Евро немцы не уходили без комплекта медалей.
Сейчас на такую слабую сборную без слёз никак нельзя смотреть.
+18
-1
+17
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Кан и Баллак сидят в баре
Совершенно не понятно как Флик после требла столько времени умудряется так проваливаться со сборной. Казалось, наоборот выведет на новый уровень.
+14
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+14
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RembaXXX
С учетом 2х позоров на ЧМ что то это начинает походить на кокой то затяжной кризис в немецкой сборной.
+9
0
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Кузя Гитарист
Ответ Ебздрогыч
Немецкий Саламыч готовится к домашнему турниру
Кажись не зайдёт коммент под плюсы
+7
-1
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bel01
Смотрю матчи сборной Германии (ФРГ) с 1982 года, постоянно.
Ещё ни разу не видел такой безнадёги и серости, как сейчас.
Убери Киммиха - и перед вами клуб из 2-й бундеслиги.
+6
-2
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Vladimir Zinkov
Ответ Velirpa
нужно перезагрузить Великую Германию, тогда все наладится.
Прям предвыборная речь одного австрийского художника
+4
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#SharkTeam
Ответ llolishe
Поэтому Салах уничтожает оборону Ситевика матч за матчем
Помню он нырнул как подстреленный и заряженный судья дал пенку. Но это все равно не помогло ливеру уйти от разгрома 1-4. Так что не знаю че он там уничтожает
+3
0
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ #SharkTeam
Игроки баварии сделали имя физруку
те же самые игроки бездарно начали сезон и закончили треблом) да и в сборной Германии тоже ж не полулюбители играют)
+3
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QWertY
Яйценюх, прости, мы все пра и пали(
+11
-8
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Тюменский медвежонок
вы угараете что ли? все четыре матча ненужные товарищеские игры, там составы тусуются максимально и никому нет дела до результата, с появлением Лиги Наций обещали что эти бесполезные товарки исчезнут, но почему то Германия их бесконечно катает, даже "театральную постанову с Украиной" зачем то скатали, а то глядишь и заставили
+4
-2
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Ранальду с пивком
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Совершенно не понятно как Флик после требла столько времени умудряется так проваливаться со сборной. Казалось, наоборот выведет на новый уровень.
Саламыч тоже позорился в товарищеских матчах, а потом выдал , что аж почти до полуфинала ЧМ дошли
+2
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Авторитетное Мнение
Ответ QWertY
Яйценюх, прости, мы все пра и пали(
Д.бил
+4
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Ебздрогыч
Немецкий Саламыч готовится к домашнему турниру
+6
-5
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The Best
Ответ Criptonit
И как Украина этих днарей не обыграла...
Да там такой матч был странный,обе сборные слишком легко дали себе забить.
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#SharkTeam
Ответ llolishe
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Бегунки Клопа печальны и в ливере)
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ЧеБурашка
Во фликовской схеме 4-2-3-1 нужен хоть один игрок уровня Баллака, чтобы подавлял соперника. У немцев просто нет игроков такого класса, которые бы за счёт мастерства, а не количества, обыгрывали соперников в атакующей трети.
Давно уже надо искать иные варианты, например 3-4-2-1 или 4-3-3.
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Товарищ Наркотик
Ответ Black Phoenix
С грустью вспоминаю Германию в период с 2002-го по 2016-ый, когда почти на каждом ЧМ и Евро немцы не уходили без комплекта медалей. Сейчас на такую слабую сборную без слёз никак нельзя смотреть.
С 2002 по 2016 не брали медали только на евро 2004
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llolishe
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Миха Терпак
Ответ Ранальду с пивком
Саламыч тоже позорился в товарищеских матчах, а потом выдал , что аж почти до полуфинала ЧМ дошли
Да брось ты там какое то невероятное стечение обстоятельств было, начиная от травмы Салаха перед ЧМ , увольнение тренера у испанцев прямо по ходу турнира, и невероятное везение нашей сборной.
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Ранальду с пивком
Саламыч тоже позорился в товарищеских матчах, а потом выдал , что аж почти до полуфинала ЧМ дошли
Ну надеюсь, добьётся успехов, со времен деды Юппа- самый подходящий тренер как по мне в Баварии он был)
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therealgreenman
Продолжают закрывать всем рты…
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Velirpa
Ответ Johnie
Непонятно: сборная Флика позорит или Флик сборную?
нужно перезагрузить Великую Германию, тогда все наладится.
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Surviving
А Флик точно тренер?
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Вячеслав Пустохин
Давно понятно, что у "немцев" большинству игроков просто плевать на сборную.
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