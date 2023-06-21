У Германии 3 поражения и ничья в 4 последних матчах

Сборная Германии добилась лишь одной победы в 2023 году.

Команда, которую возглавляет , в последний раз выигрывала 25 марта – у Перу (2:0).

После этого она потерпела три поражения (от Бельгии, Польши и ) и сыграла вничью с Украиной. Все встречи были товарищескими.

Год назад у немцев также была серия из 4 матчей без побед. Они четырежды подряд сыграли со счетом 1:1 с 29 марта по 11 июня 2022 года.

Флик о 4 победах Германии за 15 последних игр: «Могу понять людей, но у нас идет процесс. Сейчас немного не хватает удачи»