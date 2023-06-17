Флик о 4 победах Германии за 15 последних игр: «Могу понять людей, но у нас идет процесс. Сейчас немного не хватает удачи»
Ханс-Дитер Флик объяснил плохую форму сборной Германии переходным процессом.
Немецкая команда уступила Польше (0:1) 16 июня в товарищеском матче. За последние 15 игр у нее лишь 4 победы.
«В первом тайме нам не хватало скорости, не удавалось зайти на половину соперника так глубоко, как мы хотели.
После перерыва мы создавали опасные моменты, у нас было много шансов забить. Но сейчас нам немного не хватает удачи.
Я могу понять людей. Но у нас идет процесс, и в этом процессе есть этапы, которые проходят именно так», – заявил главный тренер сборной Германии.
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