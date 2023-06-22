Брат Крооса о сборной Германии: «Мало игроков мирового класса, особенно в обороне. Не думаю, что Флик может создать атмосферу, необходимую на домашнем Евро»

Теги Сборная Германии по футболу Руди Феллер Тони Кроос Ханс-Дитер Флик Феликс Кроос Евро-2024 Футбол

Феликс Кроос обеспокоен ситуацией в сборной Германии в преддверии домашнего Евро-2024.

– Я не ставлю под сомнение профессионализм тренера. Вопрос в том, действительно ли он способен создать позитивную атмосферу на данном этапе. Атмосферу, в которой должен проходить домашний турнир, состояние эйфории. Возможно, как раз для этого он не подходит.

– Спортивный директор сборной Германии Руди Феллер говорил, что некоторые звезды не будут играть за сборную в сентябре из-за низких показателей во время текстов. С кем сборная могла бы расстаться?

– Я думаю, что сейчас уже многое перепробовано. Но меня нисколько не беспокоят 22-й и 23-й номера в команде. Все зависит от основного состава. У нас слишком мало игроков мирового класса, которые могут стабильно добиваться успеха. У нас просто их нет, особенно в обороне. Есть игроки, которые якобы могут достичь этого уровня, но они не получают регулярной практики.

– Так должен ли Флик остаться?

– С одной стороны, да. С другой  – сейчас он не производит на меня впечатление того, кто способен сотворить чудо. Вопрос тренера, конечно, возникает постоянно. Но где накануне турнира найти кого-то, кто может творить магию, я тоже не знаю, – сказал брат Тони Крооса в подкасте Ab 17.

Что с Германией? Эксперименты не работают, хуже Флика по результатам только провалившийся Риббек

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3 комментария

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RealJon
да блин, чуть забыл, они еше хозяини турнира,

как красиво выбрали время для кризиса )))
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Тухель
Так в 2002 состав был шляпа хуже нынешней и Кан потащил. В 2006 я бы тоже не назвал Германию команду супер звезд. В 2010 был команда супер перспективных, но все же в большинстве своем молодых ребят. В 2014 да команда супер звезд, но опять же проблемы в обороне были пусть и не такие большие. Короче говоря Германии не нужна команда из одних звезд чтобы медальки собирать. Команда супер звезд это к Англичанам и их рекордам по выигранным ЧМ и медалькам на ЧМ.
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