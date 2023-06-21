Флик не намерен уходить в отставку из сборной Германии: «Мои идеи подходят команде»

Теги бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Ханс-Дитер Флик товарищеские матчи (сборные) Евро-2024 Футбол

Ханс-Дитер Флик не намерен уходить в отставку на фоне слабых результатов сборной Германии.

У команды одна победа в 2023 году – в матче Перу (2:0) 25 марта. После него Германия потерпела три поражения (от Бельгии, Польши и Колумбии) и сыграла вничью с Украиной. Все встречи были товарищескими.

Услышав вопрос о возможной отставке, Флик ответил: «Мои футбольные идеи подходят этой команде. Я еще не сталкивался с подобной ситуацией. Я могу поработать с лучшими игроками Германии, я получаю удовольствие от работы. В сентябре мы постараемся выступить лучше».

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13 комментариев

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Los Galácticos
Странно что Флик который был ассистентом на победном ЧМ 2014 а потом сделал требл с Баварией в качестве главного, показывает сейчас такие провальные результаты, на момент назначения выглядел идеальным кандидатом, казалось что при нем сборная будет главным претендентом на победу на ЧМ и Евро.
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Amalfitano
Мы все удивлялись сколько у Германии и Испании хороших игроков. Мол, хватит на 3 сборные. В итоге основа сборной формируется в том числе и из игроков клубов которые никогда не вели борьбу за чемпионство. И в итоге пооучаем вот такие результаты. Сборная Германии в кризисе еще с 2018 года, а воз и ныне там.
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& Co1366
Долго немецкая машина не может набрать обороты, всё на холостом ходу тарахтит.
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Los Galácticos
Странно что Флик который был ассистентом на победном ЧМ 2014 а потом сделал требл с Баварией в качестве главного, показывает сейчас такие провальные результаты, на момент назначения выглядел идеальным кандидатом, казалось что при нем сборная будет главным претендентом на победу на ЧМ и Евро.
Меня всегда удивляло, сколь поспешно многие нарекли Флика топ-тренером, учитывая, что он не мог тогда похвастаться большим опытом побед на посту главного тренера (похожая история произошла и с Луисом Энрике). Даже вспоминая тот год, главной заслугой Флика я бы назвал отличную физическую подготовку команды: пока остальные клубы простаивали во время ковидной паузы, игроки Баварии не снижали к себе требований, отсюда и превосходство мюнхенцев по всем беговым показателям – они дохнуть не давали сопернику, съедали его в прессинге.
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ApXuMaHqPuT
Если и осенью провалится - точно коленом под зад получит
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Кино Музыка
Будет ждать ухода Тухеля.
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a2wai
Кто бы сомневался, что он не хочет уходить. Место-то теплое, пригретое.
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Алексей Ненахов
Ответ Amalfitano
Мы все удивлялись сколько у Германии и Испании хороших игроков. Мол, хватит на 3 сборные. В итоге основа сборной формируется в том числе и из игроков клубов которые никогда не вели борьбу за чемпионство. И в итоге пооучаем вот такие результаты. Сборная Германии в кризисе еще с 2018 года, а воз и ныне там.
Проблема Германии как и Испании отсутствует лидер команды , ни знаю ни одного игрока кто бы был уровня Лама или Швайнштайгера , ну или Интесты или Пуйоля
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Amalfitano
Ответ Emkafa
У Германии, сейчас выбор даже богаче, чем в то время, когда ты удивлялся. Надо команду выстроить, чем Флик и занимается. По товарищеским матчам, не надо судить.
Да? Богаче? И кто у немцев нынче играет нападающего? Сколько он забил в нынешнем сезоне?
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Marcus-light
Ответ Amalfitano
Мы все удивлялись сколько у Германии и Испании хороших игроков. Мол, хватит на 3 сборные. В итоге основа сборной формируется в том числе и из игроков клубов которые никогда не вели борьбу за чемпионство. И в итоге пооучаем вот такие результаты. Сборная Германии в кризисе еще с 2018 года, а воз и ныне там.
Но хороших игроков по-прежнему много. Топовых мало, и это скорее вина чемпионатов, нежели академий
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Barca_mania
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Ответ Lionel Andres Messi 10
Меня всегда удивляло, сколь поспешно многие нарекли Флика топ-тренером, учитывая, что он не мог тогда похвастаться большим опытом побед на посту главного тренера (похожая история произошла и с Луисом Энрике). Даже вспоминая тот год, главной заслугой Флика я бы назвал отличную физическую подготовку команды: пока остальные клубы простаивали во время ковидной паузы, игроки Баварии не снижали к себе требований, отсюда и превосходство мюнхенцев по всем беговым показателям – они дохнуть не давали сопернику, съедали его в прессинге.
согласен, если бы не ковид, не факт, что они бы выиграли тогда лч
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Emotions
Ответ Barca_mania
согласен, если бы не ковид, не факт, что они бы выиграли тогда лч
А, значит это ковид виноват в том, что барса 8 голов огребла?))
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