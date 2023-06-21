Флик не намерен уходить в отставку из сборной Германии: «Мои идеи подходят команде»

Ханс-Дитер Флик не намерен уходить в отставку на фоне слабых результатов сборной Германии.

У команды одна победа в 2023 году – в матче Перу (2:0) 25 марта. После него Германия потерпела три поражения (от Бельгии, Польши и Колумбии) и сыграла вничью с Украиной. Все встречи были товарищескими.

Услышав вопрос о возможной отставке, ответил: «Мои футбольные идеи подходят этой команде. Я еще не сталкивался с подобной ситуацией. Я могу поработать с лучшими игроками Германии, я получаю удовольствие от работы. В сентябре мы постараемся выступить лучше».