Саудовцы предложили Аллегри 30 млн евро в год. Тренер «Ювентуса» уже отказывался от 20 млн

Теги Ювентус серия А Италия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Массимилиано Аллегри Аль-Ахли Джидда деньги Футбол

Массимилиано Аллегри получил улучшенное предложение из Саудовской Аравии.

В первой половине июня сообщалось, что ближневосточный клуб («Аль-Хилаль» либо «Аль-Ахли») хотел заключить с главным тренером «Ювентуса» трехлетний контракт на 20 млн евро в год. Итальянец отказался.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, саудовцы теперь предлагают Аллегри 30 млн евро в год. Его текущая зарплата – 7 млн, еще 2 млн можно получить в качестве бонусов.

Аллегри о «Ювентусе»: «Если бы я хотел побеждать, пошел бы в другое место. Я вернулся потому, что во мне нуждались. Говорят о нашем провале, но мы набрали 69 очков и вышли бы в ЛЧ»

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21 комментарий

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QWertY
Фаны Юве скрестили пальцы🤞
+39
-2
+37
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Дмитрий Мороз
Давай Макс. Юве без тренера играть будет не хуже, чем с тобой
+28
-1
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Hasan_072
Какой то Араб-фан Юве, хочет спасти Ювентус от него))
+19
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Вадим Белозёров
Заберите пожалуйста
+15
-1
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Куй Покагорячев
Саудовцам больно на Юве смотреть просто. Решили помочь
+4
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Islam Gasanov
Вся надежда на арабов у фанов Юве
+2
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Anar Ali
Ответ Дмитрий Мороз
Давай Макс. Юве без тренера играть будет не хуже, чем с тобой
😂😂 чувак твой коммент просто нечто😃
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Juve storia di un grande amore
Они что-то знают, что предлагают ему аж 30 лямов
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Михаил Пчелкин
максимка уходи пожалуйста
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Михаил1970
Поле чудес. Сектор приз. Леонид Якубович из Саудовской Аравии.
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Гусеконь
за что ему столько предлагают?!
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СуперНегр228
Мой кузен уже молится
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Peterson
🤞🤞
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Александр Боровицкий
Если уйдет, то все фанаты Юве перекрестятся.
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Anar Ali
Я уже слышу как участились сердцебиение у фанатов Юве от волнения)) Ну че сказать дай бог пусть получится и мы увидим былую конкуренцию со стороны Юве
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Азатполат Новуров
Сейчас, данный момент для Ювентуса Аллегри нужен, потому что Ювентус не собирается усиливать состав, а наоборот хочет продать лучших игроков при этом заработать деньги, для Аллегри нынешний состав вполне устраивает если даже продадут Ктезу и Влаховича.
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Азатполат Новуров
Наверное богатые Саудовцы болеют за Ювентус
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.ru
отказался за двадцать, предложили тридцать...
а ещё говорят что на востоке любят и умеют торговаться...
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skxgpkt7xn
еще один шанс спасти сезон..
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несахар
саудовцы всех хотят купить, но пока мало кто к ним едет)
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Рыжая
Интересно, что саудовцы курят?🤣
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