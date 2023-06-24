Саудовцы предложили Аллегри 30 млн евро в год. Тренер «Ювентуса» уже отказывался от 20 млн

Массимилиано Аллегри получил улучшенное предложение из Саудовской Аравии.

В первой половине июня сообщалось, что ближневосточный клуб (« » либо « ») хотел заключить с главным тренером « » трехлетний контракт на 20 млн евро в год. Итальянец отказался.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, саудовцы теперь предлагают Аллегри 30 млн евро в год. Его текущая зарплата – 7 млн, еще 2 млн можно получить в качестве бонусов.

Аллегри о «Ювентусе»: «Если бы я хотел побеждать, пошел бы в другое место. Я вернулся потому, что во мне нуждались. Говорят о нашем провале, но мы набрали 69 очков и вышли бы в ЛЧ»