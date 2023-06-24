Саудовцы предложили Аллегри 30 млн евро в год. Тренер «Ювентуса» уже отказывался от 20 млн
Массимилиано Аллегри получил улучшенное предложение из Саудовской Аравии.
В первой половине июня сообщалось, что ближневосточный клуб («Аль-Хилаль» либо «Аль-Ахли») хотел заключить с главным тренером «Ювентуса» трехлетний контракт на 20 млн евро в год. Итальянец отказался.
По сведениям La Gazzetta dello Sport, саудовцы теперь предлагают Аллегри 30 млн евро в год. Его текущая зарплата – 7 млн, еще 2 млн можно получить в качестве бонусов.
Аллегри о «Ювентусе»: «Если бы я хотел побеждать, пошел бы в другое место. Я вернулся потому, что во мне нуждались. Говорят о нашем провале, но мы набрали 69 очков и вышли бы в ЛЧ»
а ещё говорят что на востоке любят и умеют торговаться...