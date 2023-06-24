«Ювентус» и Рабьо близки к продлению контракта на год. Хавбеком интересовался «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия Барселона серия А Италия Ла Лига Адриен Рабьо Футбол

Адриен Рабьо близок к продлению контракта с «Ювентусом».

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, туринский куб предлагает полузащитнику соглашение на один год. «Бьянконери» с оптимизмом смотрят на возможность продления контракта с футболистом.

Ранее стало известно, что в подписании Рабьо заинтересован «Манчестер Юнайтед». Также сообщалось, что хавбека предложили «Барселоне». 

В минувшем сезоне Серии А Рабьо провел 32 матча, отличившись 8 голами и 4 ассистами. Статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь

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18 комментариев

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paratruper17
Ростовский, что с лицом?)))
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WelcomeBackPURE
Ответ Жасик Тулаков
Ну что война теперь в ваших домах, жрите
Это вам на Тарас - тв вещают ?
+3
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Александр Грачев
Ответ Жасик Тулаков
Возьми в руки рогатку, иди защищать своих лидеров
Ты поехавший что-ли?? Тут новость про Рабьо!!! Иди проспись 😜
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United_LP
Ну и славно
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che kaif
С Рабьо так и надо продлевать на год только.иначе валяет дурака.зп капает
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Александр Грачев
Ответ Жасик Тулаков
Притом, что под новостью про укр футболиста, плюсы собирали ура патриоты
И что??? Вам можно, а другим нельзя?!
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K0run
Играл хорошо в этом сезоне
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Atlichna
Зачем Рабьо контракт на год?
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Dm Kznts
на год?
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Kubinec_
лучше бы Ровеллу наигрывали чем этого кудрявого наемника.
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Александр Грачев
Ответ Жасик Тулаков
Ну что война теперь в ваших домах, жрите
У тебя всё хорошо??? Причём тут это???
+1
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Dm Kznts
Ответ che kaif
С Рабьо так и надо продлевать на год только.иначе валяет дурака.зп капает
это правильно.
Но он как согласился.
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