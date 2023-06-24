«Ювентус» и Рабьо близки к продлению контракта на год. Хавбеком интересовался «МЮ»

Адриен Рабьо близок к продлению контракта с «Ювентусом».

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, туринский куб предлагает полузащитнику соглашение на один год. «Бьянконери» с оптимизмом смотрят на возможность продления контракта с футболистом.

Ранее стало известно, что в подписании Рабьо заинтересован « ». Также сообщалось, что хавбека предложили «Барселоне».

В минувшем сезоне Серии А Рабьо провел 32 матча, отличившись 8 голами и 4 ассистами. Статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь.