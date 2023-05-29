Аллегри о «Ювентусе»: «Если бы я хотел побеждать, пошел бы в другое место. Я вернулся потому, что во мне нуждались. Говорят о нашем провале, но мы набрали 69 очков и вышли бы в ЛЧ»

Массимилиано Аллегри считает, что «Ювентус» не самый подходящий клуб для регулярных побед.

Сегодня туринцы уступили « » (0:1) в 37-м туре Серии А.

«Поблагодарил парней после матча. Это был невероятный сезон, мы должны с честью его завершить в Удине. Никому не пожелаю провести такой год, когда очки то забирают, то возвращают, то снова забирают.

Сегодня мы сыграли так, как могли. Сезон аномальный, это всем очевидно. Люди говорят о нашем провале, но мы все равно набрали 69 очков, несмотря на все происходящее. Мы должны этим гордиться и быть благодарны игрокам. Если бы не события за пределами поля, мы бы попали в Лигу чемпионов.

Жаль об этом говорить, но наш сезон был завершен в Севилье. В этот момент у нас иссякла ментальная энергия.

После игры с «Удинезе» нам нужно спокойно все проанализировать. У нас есть отличный фундамент, нельзя все вычеркивать. Это была бы главная ошибка – избавиться от этого фундамента, пытаясь построить будущее «Ювентуса».

Я надеюсь главным образом на то, что до 20 августа нам объяснят, на сколько очков мы оштрафованы, а не будут отнимать их и возвращать.

Когда я вернулся в « », я знал, что побеждать будет тяжело, я не такой глупец, чтобы считать иначе. Если бы я хотел побеждать, я бы пошел в другое место. Я вернулся потому, что эта семья и клуб во мне нуждались.

Есть команды, которые шесть лет не попадают в топ-4. На поле мы завоевали третье место, мы играли в полуфинале и Кубка Италии. Футбол дает, футбол забирает, прямо как жизнь. Мы станем только сильнее. Но некоторые команды попали в ЛЧ лишь потому, что у нас забрали 10 очков. Все с этим согласны?

И давайте не путать амбиции со способностями. «Юве» всегда должен стремиться побеждать, но есть и другие клубы. У нас было девять отличных лет, последние три сезона мы не выигрываем», – сказал главный тренер «Ювентуса» в эфире DAZN.

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