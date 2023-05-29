Аллегри о «Ювентусе»: «Если бы я хотел побеждать, пошел бы в другое место. Я вернулся потому, что во мне нуждались. Говорят о нашем провале, но мы набрали 69 очков и вышли бы в ЛЧ»

Теги Милан Ювентус Севилья серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри считает, что «Ювентус» не самый подходящий клуб для регулярных побед.

Сегодня туринцы уступили «Милану» (0:1) в 37-м туре Серии А.

«Поблагодарил парней после матча. Это был невероятный сезон, мы должны с честью его завершить в Удине. Никому не пожелаю провести такой год, когда очки то забирают, то возвращают, то снова забирают.

Сегодня мы сыграли так, как могли. Сезон аномальный, это всем очевидно. Люди говорят о нашем провале, но мы все равно набрали 69 очков, несмотря на все происходящее. Мы должны этим гордиться и быть благодарны игрокам. Если бы не события за пределами поля, мы бы попали в Лигу чемпионов.

Жаль об этом говорить, но наш сезон был завершен в Севилье. В этот момент у нас иссякла ментальная энергия.

После игры с «Удинезе» нам нужно спокойно все проанализировать. У нас есть отличный фундамент, нельзя все вычеркивать. Это была бы главная ошибка – избавиться от этого фундамента, пытаясь построить будущее «Ювентуса».

Я надеюсь главным образом на то, что до 20 августа нам объяснят, на сколько очков мы оштрафованы, а не будут отнимать их и возвращать.

Когда я вернулся в «Ювентус», я знал, что побеждать будет тяжело, я не такой глупец, чтобы считать иначе. Если бы я хотел побеждать, я бы пошел в другое место. Я вернулся потому, что эта семья и клуб во мне нуждались.

Есть команды, которые шесть лет не попадают в топ-4. На поле мы завоевали третье место, мы играли в полуфинале Лиги Европы и Кубка Италии. Футбол дает, футбол забирает, прямо как жизнь. Мы станем только сильнее. Но некоторые команды попали в ЛЧ лишь потому, что у нас забрали 10 очков. Все с этим согласны?

И давайте не путать амбиции со способностями. «Юве» всегда должен стремиться побеждать, но есть и другие клубы. У нас было девять отличных лет, последние три сезона мы не выигрываем», – сказал главный тренер «Ювентуса» в эфире DAZN.

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20 комментариев

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Digart
2 года без трофеев, но прежде всего без развития. Никаких улучшений. Большинство игроков регрессировало. С этим составом результат должен был быть совсем другим. Пришло время перевернуть страницу. #AllegriOut
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+17
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Lost Sock
Ответ Роман
С приходом Роналду и популярность Серии А начала расти и конкурентоспособность. Но хомячкам проще винить одного игрока.
Роналду однозначно топовый игрок , но не для Ювентуса , Я криша не виню , Я виню людей которые его купили за зря
+7
-1
+6
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ciao.ragazzi.2519
зачем говорить про другие команды , если у своей проблем хватает. некоторые команды никогда не играют в евроеубках и что теперь? надо ровнятся на них? понятно что тупые качели с очками дали о себе знать, но то что у макса не получается в юве , это факт
+5
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Вечно Молодой
Он не хотел побеждать, и именно поэтому вернулся в семью...
ахах, ну это такое себе
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Лёха Жданчик
Аллегри шарлатан!
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АРТУР АЛИЕВ
да уж, у нынешних тренеров пропал дух авантюризма. они перестали подавать в отставку по собственному желанию из-за своей плохой работы
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Аморалинни
Ответ Михо
А все беды начались когда купили Криша. С тех пор ровно минус один титул в сезоне
Без криша беды бы начались ещё раньше))))
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Dead88 Poets
Максимка держись 🦓
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