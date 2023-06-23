Бремер интересен «Тоттенхэму» и другим клубам АПЛ. Защитник перешел в «Ювентус» в 2022-м

Бремер может покинуть «Ювентус» спустя год после трансфера.

Как сообщает The Telegraph, защитник интересует « ». Английский клуб следит за бразильцем еще с тех пор, когда он выступал за «Торино».

При этом 26-летний футболист нравится и ряду других клубов . Считается, что предложения могут начать поступать туринцам ближе к концу трансферного окна.

был куплен « » за 40+7 млн евро в июле 2022 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.