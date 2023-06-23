Бремер интересен «Тоттенхэму» и другим клубам АПЛ. Защитник перешел в «Ювентус» в 2022-м
Бремер может покинуть «Ювентус» спустя год после трансфера.
Как сообщает The Telegraph, защитник интересует «Тоттенхэм». Английский клуб следит за бразильцем еще с тех пор, когда он выступал за «Торино».
При этом 26-летний футболист нравится и ряду других клубов АПЛ. Считается, что предложения могут начать поступать туринцам ближе к концу трансферного окна.
Бремер был куплен «Ювентусом» за 40+7 млн евро в июле 2022 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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