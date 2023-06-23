Бремер интересен «Тоттенхэму» и другим клубам АПЛ. Защитник перешел в «Ювентус» в 2022-м

Теги Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Тоттенхэм Бремер Футбол

Бремер может покинуть «Ювентус» спустя год после трансфера.

Как сообщает The Telegraph, защитник интересует «Тоттенхэм». Английский клуб следит за бразильцем еще с тех пор, когда он выступал за «Торино».

При этом 26-летний футболист нравится и ряду других клубов АПЛ. Считается, что предложения могут начать поступать туринцам ближе к концу трансферного окна.

Бремер был куплен «Ювентусом» за 40+7 млн евро в июле 2022 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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19 комментариев

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Андрей wtf
Давайте уже всех продадим, оставим алегрову, и купим 20 ДеШильо,и будем нам счастье.
+19
-1
+18
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!!!Bata!!!
Ответ Андрей wtf
Давайте уже всех продадим, оставим алегрову, и купим 20 ДеШильо,и будем нам счастье.
Щчесного, Де Шильо, Алекс Сандро, Куадрадо, и вернуть Пьянича, и еще парочку 35 + футболистов и влажные мечты Алегри можно сказать сбудутся.
+12
0
+12
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Андрей wtf
Ответ !!!Bata!!!
Щчесного, Де Шильо, Алекс Сандро, Куадрадо, и вернуть Пьянича, и еще парочку 35 + футболистов и влажные мечты Алегри можно сказать сбудутся.
Ага,ещё можно Амаури позвать,Диего, Падоина, и будем грозой на континенте 🤣
+6
0
+6
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Juve164
40+7 куплен, продавать нужно за 70+10 легкодостигаемые бонусы
+6
-1
+5
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Zidane 21
как можно было вернуться к такому дну? такая команда была начиная с 2012 года с каждым годом усиливаясь и развиваясь, играли на равных с грандами. такая печаль наблюдать за тем как клуб скатывается на дно.
+4
0
+4
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Дмитрий_Олегович
Сейчас коршунами налетят покупатели на Ювентус в свете возможного отстранения клуба от еврокубков...
+2
0
+2
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!!!Bata!!!
Ответ ПравдоРуб
Лучший защитник Юве, ег нельзя продавать. Не думаю что Тоттенхэмом сможет его увезти, если только Сити или МЮ его не захотят
Он и Гатти два лучших защитника Юве, если кого нибудь из них предадут, это будет печально и обидно.
+2
0
+2
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sebastian1410
Ответ Zidane 21
как можно было вернуться к такому дну? такая команда была начиная с 2012 года с каждым годом усиливаясь и развиваясь, играли на равных с грандами. такая печаль наблюдать за тем как клуб скатывается на дно.
спасибо КриРо и ковиду
+1
0
+1
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ExcusezMoi
Ответ Бислан Наврузов
Паратичи решил весь Юве к себе перетащить
Паратичи уже не в Тоттенхэме
+1
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Islam Gasanov
Пускай Ругани или Сандро забирают
+1
0
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Islam Gasanov
Не в коем случае не продавать его,один из лучших и надёжных защитников Юве.
+1
0
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ПравдоРуб
Лучший защитник Юве, ег нельзя продавать. Не думаю что Тоттенхэмом сможет его увезти, если только Сити или МЮ его не захотят
+2
-1
+1
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Сергей Ангел
Такой классный защитник чем-то заменяет Келини Его не стоит продавать
+3
-2
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Заяцволк
Разве он Златан, чтобы каждый год по клубам прыгать ? Да и на понижение слишком рано ему ещё
0
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Спартак Уокер
Топовый защитник в АПЛ пригодится
0
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Андрюха с района
Деграднул он при Максе) Физрук загубил неплохого защитника)
0
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Бислан Наврузов
Ответ ExcusezMoi
Паратичи уже не в Тоттенхэме
но его дело живет
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Бислан Наврузов
Паратичи решил весь Юве к себе перетащить
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