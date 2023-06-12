Аллегри предложили 60 млн евро за 3 года в «Аль-Хилале» и бонус 10 млн. Тренер «Ювентуса» думает

Теги Ювентус серия А Италия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Массимилиано Аллегри деньги Футбол

Тренеру «Ювентуса» Массимилиано Аллегри предложили 70 млн евро в Саудовской Аравии.

По информации журналиста Ромео Агрести, итальянцу предлагают возглавить «Аль-Хилаль» за 20 млн евро за сезон, а также подписной бонус 10 млн евро. La Gazzetta dello Sport уточняет, что срок предложенного контракта – 3 года.

55-летний тренер, который в туринском клубе получает 7 млн евро в год и бонусы, раздумывает над этим предложением. Пока он не дал окончательного ответа.

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35 комментариев

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Axmat Cecenov
Если уйдёт, думаю фанаты Ювентус уйдут взапой на месяц
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-2
+28
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Aleks Del Piero
Что тут думать?! Чемодан, вокзал, Аравия
+23
-1
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Rabbia
Скрестим пальцы 🤞
+17
-2
+15
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SuperCombain
Помощь пришла откуда не ждали
+11
-1
+10
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GuruFutbola
Будет ржака если скажет типа «Не могу бросить Юве на таком отрезке и планирую доработать контракт до конца»
+5
0
+5
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Я всех их сделал
Здесь не о чем думать, давай, Макс, впервые за два года порадуй болельщиков Юве, если уж не получилось игрой и результатами, то хоть уходом своим
+6
-1
+5
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shadow82
Я так понимаю, все болельщики Ювентуса скрестили пальцы?))
+2
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K0run
лучшее что Аллегри может сделать доя Юве это уйти
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avcgloronalduMU
вообще Аравия собирает всех старперов, в Европе дорог молодым, что будет интереснее
Месси и Роналду аут мбаппе Холланд ин
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Тимур Гадиров
Ответ Rabbia
Скрестим пальцы 🤞
Бог услышал нас держим кулочки))))он должен уйти
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Lionel Andres Messi 10
Через год саудиты будут насильно его отправлять назад в Европу, даже прибегая к угрозам создать ядерное оружие и уничтожить человечество, но Аллегри и тогда откажется уйти: скажет, что его «автобус» даже против ядерного удара устоит. И такая картина будет – испепелённая земля, а среди выживших только тараканы и Аллегри.
+1
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Виталий Злобин
Ответ Axmat Cecenov
Если уйдёт, думаю фанаты Ювентус уйдут взапой на месяц
От счастья?
+1
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juveforzajuve
Тут думать нечего, совпало несколько приятных для всех вещей. Каждый выигрывает. Арабы получат то что хотят, Аллегри - денег, а Ювентус наконец то избавится от него бесплатно.
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Павел Ларичев
Тут даже думать не надо.
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Antonio Conte
Это очень много! Уйди, пожалуйста
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Антон Гордеев
Сегодня выпью, за уход Аллегри!!!
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Тимур Гадиров
Божеее спасибо)урааааааа
Вернем Дибалу?
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Лёха Жданчик
У меня друг фанат Юве уже 2й день молится чтобы это свершилось)
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Адам Адам Адам
Да зачем Думать езжай
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cektor
а че думать, надо брать
шальные бабки за пару лет
думаю Юве не будут горевать по нему ))
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Juve storia di un grande amore
Не, ну даже будь он супер, как в 2017, он бы согласился. Он согласится, тут к гадалке не ходи
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Islam Gasanov
Чего тут думать соглашайся давай такую зарплату тебе больше никто не предложит
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Антон Чугунов
У меня ощущение, что Саудовская Аравия, хочет стать новым футбольным Китаем. куда зовут всех, за много денег. Другой вопрос, а что если не получат Чемпионат Мира, который есть в планах и станут немного футбольным Китаем и обновят лимит на легионеров..
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fan_stepan
Лишь бы ушел из Юве…
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Ко-ко-джамбо
Мне кажется проблемы Юве не в тренер а в подходе, они все равно найдут другого физрука типо Пирло
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