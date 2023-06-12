Аллегри предложили 60 млн евро за 3 года в «Аль-Хилале» и бонус 10 млн. Тренер «Ювентуса» думает

Тренеру «Ювентуса» Массимилиано Аллегри предложили 70 млн евро в Саудовской Аравии.

По информации журналиста Ромео Агрести, итальянцу предлагают возглавить « » за 20 млн евро за сезон, а также подписной бонус 10 млн евро. La Gazzetta dello Sport уточняет, что срок предложенного контракта – 3 года.

55-летний тренер, который в туринском клубе получает 7 млн евро в год и бонусы, раздумывает над этим предложением. Пока он не дал окончательного ответа.