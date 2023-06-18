«Ман Сити» отпустит Силву, если хавбек подаст запрос на трансфер и найдет подходящее предложение. Бернарду интересен «Барселоне» и «ПСЖ»

«Манчестер Сити» не станет препятствовать трансферу Бернарду Силвы.

Однако для того, чтобы сменить команду, полузащитнику и его агенту понадобится подать соответствующий запрос руководству и представить устраивающее «горожан» предложение.

Португальцем интересуются « » и « ».

« » при этом предпочел бы продлить с хавбеком контракт.

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