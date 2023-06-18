«Ман Сити» отпустит Силву, если хавбек подаст запрос на трансфер и найдет подходящее предложение. Бернарду интересен «Барселоне» и «ПСЖ»
«Манчестер Сити» не станет препятствовать трансферу Бернарду Силвы.
Однако для того, чтобы сменить команду, полузащитнику и его агенту понадобится подать соответствующий запрос руководству и представить устраивающее «горожан» предложение.
Португальцем интересуются «Барселона» и «ПСЖ».
«Манчестер Сити» при этом предпочел бы продлить с хавбеком контракт.
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
Бред какой-то!
Думаю португез перейдёт в Псж)
кандидатуры?