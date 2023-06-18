«Ман Сити» отпустит Силву, если хавбек подаст запрос на трансфер и найдет подходящее предложение. Бернарду интересен «Барселоне» и «ПСЖ»

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Бернарду Силва Футбол

«Манчестер Сити» не станет препятствовать трансферу Бернарду Силвы.

Однако для того, чтобы сменить команду, полузащитнику и его агенту понадобится подать соответствующий запрос руководству и представить устраивающее «горожан» предложение.

Португальцем интересуются «Барселона» и «ПСЖ».

«Манчестер Сити» при этом предпочел бы продлить с хавбеком контракт. 

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17 комментариев

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Т Марк
У Лапорты встал рычаг )!
+34
-2
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corazón blanco
Ответ Зелёный гопник
Отпускать одного из ключевых игроков ? Бред какой-то!
Сити, как и Мадрид, кстати. Никогда не держат игроков и если они хотят уйти, то не препятствуют этому. По мне так это правильный подход, если человек «наелся» победами, то для чего держать не мотивированного игрока? Тем более у Бернарду есть свобода выбора, ведь он может и остаться.
+30
-3
+27
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Evgen_Hazard
Они новичков не могут зарегистрировать, да и не новичков. Какие подписания?
+14
-4
+10
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Иван Бобровский
Ну и зачем публиковать это тут , у барсы все равно не хватит денег на силву , им бы сперва своим игрокам все долги выплатить
+6
-2
+4
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Roman
Лямов 120 с ПСЖ может Сити стрясти
+6
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Ман Сити
Ответ udod
по-любому Сити нужен будет правый вингер, даже если уйдёт кто-то один - Бернарду или Марез кандидатуры?
Там из молодежки парня в основу планируют, который с Шеффилдом в АПЛ вышел, а до этого становился лучшим бомбардиром АПЛ-2. Но он наверное сыроват. Может и купят кого.
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Жирный Лукаку
Думаю, для Пепа важно постоянно обновление обоймы, иначе объяснить сложно. Бернарду будет топарем ещё сезона 4-5 минимум
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Алексей Пославский
Ну это только псж
+1
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Зелёный гопник
Отпускать одного из ключевых игроков ?
Бред какой-то!
+3
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белошип
Ну тут выбор между топ клубом и середняком
Думаю португез перейдёт в Псж)
+3
-3
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udod
по-любому Сити нужен будет правый вингер, даже если уйдёт кто-то один - Бернарду или Марез
кандидатуры?
0
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predMBAPPE
200млн с рассрочкой на 25 лет
0
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Talgat Ergeshov
Ответ Evgen_Hazard
Они новичков не могут зарегистрировать, да и не новичков. Какие подписания?
как проходит отпуск? что планируешь дальше😁
+1
-1
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Фан криша
Ответ Talgat Ergeshov
как проходит отпуск? что планируешь дальше😁
Поесть бургеры в машине
+1
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Xxx zzz
Ответ Иван Бобровский
Ну и зачем публиковать это тут , у барсы все равно не хватит денег на силву , им бы сперва своим игрокам все долги выплатить
Соглашусь,желтуха даже без 1% логики
0
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Иван Иванов
Ответ udod
по-любому Сити нужен будет правый вингер, даже если уйдёт кто-то один - Бернарду или Марез кандидатуры?
Фоден будет играть справа. Но в любом случае нужен будет ещё один вингер, как минимум, я тут согласен.
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