«Аль-Хилаль» готов предложить Бернарду 40 млн фунтов в год и бонусы. Хабек интересен «Барсе» и «ПСЖ», «Сити» хочет продлить контракт с ним
Клуб из Саудовской Аравии работает над трансфером Бернарду Силвы.
«Аль-Хилаль» готов предложить полузащитнику контракт с зарплатой 40 миллионов фунтов в год без учета бонусов, сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс.
«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с игроком, «Барселона» и «ПСЖ» проявляют интерес к нему. Сам Силва еще не принял решения о своем будущем.
Действующий контракт Бернарду с «горожанами» рассчитан до 2025 года. Статистику 28-летнего португальца можно найти здесь.
Хотя ты верно подметил все год назад их не знали и знаешь было на много лучше без них!