«Аль-Хилаль» готов предложить Бернарду 40 млн фунтов в год и бонусы. Хабек интересен «Барсе» и «ПСЖ», «Сити» хочет продлить контракт с ним

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Бернарду Силва Футбол

Клуб из Саудовской Аравии работает над трансфером Бернарду Силвы.

«Аль-Хилаль» готов предложить полузащитнику контракт с зарплатой 40 миллионов фунтов в год без учета бонусов, сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс. 

«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с игроком, «Барселона» и «ПСЖ» проявляют интерес к нему. Сам Силва еще не принял решения о своем будущем. 

Действующий контракт Бернарду с «горожанами» рассчитан до 2025 года. Статистику 28-летнего португальца можно найти здесь

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19 комментариев

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Red_Marlboro_
Слишком маленькая зарплата по Аравийским меркам для такого топаря,надеюсь Бернарду останется в Европе
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ман сити фейк
Ответ Данила Макаров
Да вообще жопа какая то.... Задрали эти саудиты, куда они лезут? Что Аль Наср, что Иттихад, что Аль Хилаль. Это клубы некогда не прославятся если за них будут играть такие игроки. И Саудовский футбол не прдымится от этого! Лина Шейховских Верблюдов!
Ага, ты этих клубов не знал год назад а теперь знаешь их названия наизусть. Так идёт процесс прославление этих команд
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Jlaw
Трехногому предлагали 30, а тут всего 40
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sbmncd9b8c
Ну какие 40,я думаю 100 дали бы,думать бы не стал)
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АРХАТ
Бернарду: "Вы старым пердунам по 200 лямов в год платите, а мне на пике и в самом расцвете жалкий сорокет?")
+1
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DolJun
оно и понятно, если выбор в аль хиляль или в барсу - то лучше уж в хиляль. удивительно только почему псж его не забирает, могли бы договориться с сити на раз-два.
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Иван Обрубов
Совсем арабы офигели
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Дани Алисса
впринципе будет хорошее приобретение для Хиляля,займет важную позицию в нападении.Остается только купить кого-то на вратарскую линию
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Данила Макаров
Ответ ман сити фейк
Ага, ты этих клубов не знал год назад а теперь знаешь их названия наизусть. Так идёт процесс прославление этих команд
Ааа, значит так, а не че что их названия все знают, потому что уже за#бали своими предложениями.
Хотя ты верно подметил все год назад их не знали и знаешь было на много лучше без них!
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angliiskiilion
Ответ Jlaw
Трехногому предлагали 30, а тут всего 40
он кстати просил около 90 лямов
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Jlaw
Ответ angliiskiilion
он кстати просил около 90 лямов
не продешевил
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