«Аль-Хилаль» готов предложить Бернарду 40 млн фунтов в год и бонусы. Хабек интересен «Барсе» и «ПСЖ», «Сити» хочет продлить контракт с ним

Клуб из Саудовской Аравии работает над трансфером Бернарду Силвы.

« » готов предложить полузащитнику контракт с зарплатой 40 миллионов фунтов в год без учета бонусов, сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс.

« » хочет продлить контракт с игроком, « » и « » проявляют интерес к нему. Сам Силва еще не принял решения о своем будущем.

Действующий контракт с «горожанами» рассчитан до 2025 года. Статистику 28-летнего португальца можно найти здесь.