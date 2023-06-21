Кузяев хочет, чтобы «Бешикташ» увеличил предложение с 1,5 до 2 млн евро в год и дал подписной бонус. Переговоры идут (Sabah)
Далер Кузяев выдвинул «Бешикташу» несколько условий в ходе переговоров о переходе.
Как сообщает турецкая газета Sabah, получив одобрение трансфера от тренера Шенола Гюнеша, «Бешикташ» предложил полузащитнику контракт по схеме «2+1» с зарплатой 1,5 млн евро в год. Кузяев потребовал увеличить предложение до 2 млн евро.
Однако, как отмечается, разница в 500 тысяч евро – это не главная проблема. Далер хочет получить от «Бешикташа» подписной бонус, так как переходит на правах свободного агента. Подобные выплаты противоречат политике турецкого клуба, поэтому теперь его представители ищут варианты решения проблемы. В частности, чтобы убедить Кузяева, в контракте могут прописать бонусы за достижение различных целей.
Ожидается, что переговоры завершатся к началу следующей недели. «Бешикташ» считает, что убедит Кузяева, если немного увеличит предложение.
Кузяев выступает за «Зенит» с лета 2017 года. В минувшем сезоне у него 5 голов и 4 результативные передачи в 26 матчах.
Статистику 30-летнего центрального полузащитника можно найти здесь.
Назад всегда можно будет вернуться.
вот он русским языком говорит,мама и папа татары
Поила меня
Березовым соком
Березовым соком