Кузяев хочет, чтобы «Бешикташ» увеличил предложение с 1,5 до 2 млн евро в год и дал подписной бонус. Переговоры идут (Sabah)

Теги Зенит премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Шенол Гюнеш Далер Кузяев деньги Футбол

Далер Кузяев выдвинул «Бешикташу» несколько условий в ходе переговоров о переходе.

Как сообщает турецкая газета Sabah, получив одобрение трансфера от тренера Шенола Гюнеша, «Бешикташ» предложил полузащитнику контракт по схеме «2+1» с зарплатой 1,5 млн евро в год. Кузяев потребовал увеличить предложение до 2 млн евро.

Однако, как отмечается, разница в 500 тысяч евро – это не главная проблема. Далер хочет получить от «Бешикташа» подписной бонус, так как переходит на правах свободного агента. Подобные выплаты противоречат политике турецкого клуба, поэтому теперь его представители ищут варианты решения проблемы. В частности, чтобы убедить Кузяева, в контракте могут прописать бонусы за достижение различных целей.

Ожидается, что переговоры завершатся к началу следующей недели. «Бешикташ» считает, что убедит Кузяева, если немного увеличит предложение.

Кузяев выступает за «Зенит» с лета 2017 года. В минувшем сезоне у него 5 голов и 4 результативные передачи в 26 матчах.

Статистику 30-летнего центрального полузащитника можно найти здесь.

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27 комментариев

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Kit244098
Кузяев - слишком перезрелая невеста для того, чтобы чего-то требовать. С такими запросами он, кроме Зенита никому и не нужен будет))
+41
-6
+35
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Алексей Дольский
какой важный пингвин
+17
-2
+15
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Какао Боб
Каждый год Кузяев хочет в Европу (больше денег)
+11
-1
+10
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Гоша Петров
Ответ psycho
Комментарий удален модератором
Далер Кузяев по национальности татарин.Он это еще в интервью клубного ТВ Терека говорил.Хватит нести чушь про таджика.То что его отец там родился не означает что он таджик.Братья Кличко к примеру родились в Киргизии они по вашему киргизы??!
+8
-1
+7
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Один живой
для Турции игрок уровня Кузяева это проблема? Зарплата и так с учетом возраста завышенная.
+7
-1
+6
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Очки Дани Алвеса
А потом трендят, что «достойных предложений из Европы не поступало», на самом деле наверняка почти всегда вот так
+6
-2
+4
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Мукунку хороший
Ответ antiginer
Когда лавка принимает форму ж### ее владельца,не хочется выходить из зоны комфорта.
Зелимхан Джабраилович Бакаев…(из раннего)
+1
0
+1
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Caniball
Тут как и Чалову - надо ехать и пробовать.
Назад всегда можно будет вернуться.
+1
0
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Кеша
Кузяев качественный игрок. Его претензии на зарплату , думаю, обоснованные. Сколько видел матчей с его участием , парень всегда находится в тонусе и ритме матча .
+3
-2
+1
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antiginer
Когда лавка принимает форму ж### ее владельца,не хочется выходить из зоны комфорта.
+2
-1
+1
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Алексей Супонинский
Вся суть паспортистов. Хотят в топ клубы , а снижать зп не хотят
0
0
0
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Gonzoo
Кузяев сейчас в самом соку. Когда как не сейчас просить высокий оклад.
+1
-1
0
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Гоша Петров
Ответ psycho
Комментарий удален модератором
https://youtu.be/JuVwvLExyAY

вот он русским языком говорит,мама и папа татары
+2
-2
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Алексей Ненахов
Ответ Гоша Петров
Далер Кузяев по национальности татарин.Он это еще в интервью клубного ТВ Терека говорил.Хватит нести чушь про таджика.То что его отец там родился не означает что он таджик.Братья Кличко к примеру родились в Киргизии они по вашему киргизы??!
Это от неграмотности пишут ,у меня например в Союзе семья в Душанбе жила
0
0
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Ahilles
Ответ Один живой
для Турции игрок уровня Кузяева это проблема? Зарплата и так с учетом возраста завышенная.
сейчас футболист в 30 еще пару лет на своем уровне может играть
0
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Мукунку хороший
Ответ Gonzoo
Кузяев сейчас в самом соку. Когда как не сейчас просить высокий оклад.
И Родина щедро
Поила меня
Березовым соком
Березовым соком
0
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psycho
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