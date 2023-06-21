Кузяев хочет, чтобы «Бешикташ» увеличил предложение с 1,5 до 2 млн евро в год и дал подписной бонус. Переговоры идут (Sabah)

Далер Кузяев выдвинул «Бешикташу» несколько условий в ходе переговоров о переходе.

Как сообщает турецкая газета Sabah, получив одобрение трансфера от тренера , «Бешикташ» предложил полузащитнику контракт по схеме «2+1» с зарплатой 1,5 млн евро в год. Кузяев потребовал увеличить предложение до 2 млн евро.

Однако, как отмечается, разница в 500 тысяч евро – это не главная проблема. Далер хочет получить от « » подписной бонус, так как переходит на правах свободного агента. Подобные выплаты противоречат политике турецкого клуба, поэтому теперь его представители ищут варианты решения проблемы. В частности, чтобы убедить Кузяева, в контракте могут прописать бонусы за достижение различных целей.

Ожидается, что переговоры завершатся к началу следующей недели. «Бешикташ» считает, что убедит Кузяева, если немного увеличит предложение.

выступает за « » с лета 2017 года. В минувшем сезоне у него 5 голов и 4 результативные передачи в 26 матчах.

Статистику 30-летнего центрального полузащитника можно найти здесь.