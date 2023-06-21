Бальде из «Спартака» интересен «Бешикташу» (Fotospor)

Кейта Бальде может уйти из «Спартака» через год после трансфера.

Как сообщает Fotospor, интерес к нападающему проявляет « », который ищет замену получившему травму .

32-летний турок пропустит не менее двух с половиной месяцев. После его возвращения игрок сборной Сенегала сможет играть на фланге.

В Мир в сезоне-2022/23 провел 12 матчей и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Промес – юридическая проблема, Эшуорт и Абаскаль остаются, Мележиков устал. Первые слова нового гендира «Спартака»