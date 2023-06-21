Бальде из «Спартака» интересен «Бешикташу» (Fotospor)
Кейта Бальде может уйти из «Спартака» через год после трансфера.
Как сообщает Fotospor, интерес к нападающему проявляет «Бешикташ», который ищет замену получившему травму Дженку Тосуну.
32-летний турок пропустит не менее двух с половиной месяцев. После его возвращения игрок сборной Сенегала сможет играть на фланге.
В Мир РПЛ в сезоне-2022/23 Бальде провел 12 матчей и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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