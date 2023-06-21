Бальде из «Спартака» интересен «Бешикташу» (Fotospor)

Теги Спартак премьер-лига Россия Бешикташ травмы возможные трансферы Дженк Тосун Кейта Бальде Здоровье Футбол

Кейта Бальде может уйти из «Спартака» через год после трансфера.

Как сообщает Fotospor, интерес к нападающему проявляет «Бешикташ», который ищет замену получившему травму Дженку Тосуну.

32-летний турок пропустит не менее двух с половиной месяцев. После его возвращения игрок сборной Сенегала сможет играть на фланге.

В Мир РПЛ в сезоне-2022/23 Бальде провел 12 матчей и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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19 комментариев

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Павел Колесников
Если его упустить, будет очень печально. Хороший игрок, на мой взгляд, который может прибавить и забрать место в основе
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Olegs Petkuns
Ответ Не уверен!!
Нужно отпускать, видно что игрок может и не хороший, но стиль Абаскаля ему не подходит
В отличии от Шамара он забивает.
+11
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ЭлектроВеник
а Промес интересен прокуратуре Нидерландов
+3
-1
+2
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Не уверен!!
Нужно отпускать, видно что игрок может и не хороший, но стиль Абаскаля ему не подходит
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Дмитрий
Ответ Павел Колесников
Если его упустить, будет очень печально. Хороший игрок, на мой взгляд, который может прибавить и забрать место в основе
Ага) как он это делал во всех предыдущих клубах после 3 месяцев нормальной игры, забивая огромный болт
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Vatikan
Ответ Павел Колесников
Смотря что хочет получать от карьеры футболиста - Шамар и сидя на скамейке готов оставаться, ради денег
Абсолютно согласен.
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Павел Колесников
Ответ Дмитрий
Ага) как он это делал во всех предыдущих клубах после 3 месяцев нормальной игры, забивая огромный болт
Посмотрим, что дальше будет
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Павел Колесников
Ответ Vatikan
Но и игроку интереснее не в местном болоте вариться, чего уж там. Если захочет уйти, это будет понятно
Смотря что хочет получать от карьеры футболиста - Шамар и сидя на скамейке готов оставаться, ради денег
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Vatikan
Ответ Павел Колесников
Если его упустить, будет очень печально. Хороший игрок, на мой взгляд, который может прибавить и забрать место в основе
Но и игроку интереснее не в местном болоте вариться, чего уж там. Если захочет уйти, это будет понятно
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RAMIK
Ответ Не уверен!!
Нужно отпускать, видно что игрок может и не хороший, но стиль Абаскаля ему не подходит
За хорошие деньги (от 4млн) можно и отпустить. Но тут главное что скажет Абаскаль.
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Андрей Герасимов
Ответ Не уверен!!
Нужно отпускать, видно что игрок может и не хороший, но стиль Абаскаля ему не подходит
А что собственно подходит Абаскалю? Мечется как потерпевший. Он по-моему сам не знает что он хочет видет на поле.
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Фарид Харисов
Ответ Valentin Grabenovsky
а бальде разве не дисквалифицировали?
Ну он на допинге попадался, если память не изменяет. Но точно не уголовник.
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Valentin Grabenovsky
Ответ Фарид Харисов
Ну да, новость же про того самого Куинси Бальде, который ножом проткнул человеку колено.
а бальде разве не дисквалифицировали?
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Фарид Харисов
Ответ Луизао фром мексика
мда, как всегда наш Спартак подписывает уголовников, а потом не может их продать
Ну да, новость же про того самого Куинси Бальде, который ножом проткнул человеку колено.
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Алексей Магоев
Да ну, только взяли, явно неплохой игрок, старается, хотя и порет периодически, при том что Шамар никакой, Мелешин сыроват, Саня номера вон откалывает. Самим пригодится.
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Max
Да че тут мелочиться, продавайте блин всех😀 хороших продают футболистов, и косых оставляют которые сидят на банке и ток зп получают
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Spaten
Мощный форвард, но видимо считает здешний этап карьеры временным
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Спартак Уокер
Жаль что у него в этом сезоне не все получилось
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