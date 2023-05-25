Алексей Сорокин: «В переходе в Азию ничего страшного нет. Он даст России возможность полноценно выступать во всех возможных турнирах»
Алексей Сорокин высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Мое мнение в вопросе перехода в Азию заключается на основании ряда факторов. Нужно принять все факторы во внимание и понять, насколько это для России желаемый или преждевременный путь.
Сейчас идет консультация с УЕФА, по итогу которой станет понятно, насколько это решение будет адекватным в нынешней ситуации. Такой шаг будет кардинальным, окажет большое влияние на дальнейшее развитие футбола в стране, поэтому принимать нужно взвешено. В принципе, в самом переходе ничего страшного нет, просто нужно внимательно обдумать и взвесить.
Как и все люди, которые связаны с футболом, мы ожидаем решение. Уверен, что оно будет принято на основании глубокого анализа. Совершенно точно, переход даст нам возможность играть, это уже крайнее важно.
Футбол строится по принципу соревнований, а не по другому принципу, нужно играть. Что мы не играем – это плохо. И сборная, и клубы. Конечно, переход даст нам возможность полноценно выступать во всех возможных турнирах», – сказал гендиректор оргкомитета чемпионата мира 2018 в России.
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
Но это не точно.
И точно не даст играть в самом престижном клубном турнире - Лиге чемпионов.
В итоге все разводят руками, а чиновники премии получают, они ж работали...)