Алексей Сорокин: «В переходе в Азию ничего страшного нет. Он даст России возможность полноценно выступать во всех возможных турнирах»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Алексей Сорокин Футбол

Алексей Сорокин высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Мое мнение в вопросе перехода в Азию заключается на основании ряда факторов. Нужно принять все факторы во внимание и понять, насколько это для России желаемый или преждевременный путь.

Сейчас идет консультация с УЕФА, по итогу которой станет понятно, насколько это решение будет адекватным в нынешней ситуации. Такой шаг будет кардинальным, окажет большое влияние на дальнейшее развитие футбола в стране, поэтому принимать нужно взвешено. В принципе, в самом переходе ничего страшного нет, просто нужно внимательно обдумать и взвесить.

Как и все люди, которые связаны с футболом, мы ожидаем решение. Уверен, что оно будет принято на основании глубокого анализа. Совершенно точно, переход даст нам возможность играть, это уже крайнее важно.

Футбол строится по принципу соревнований, а не по другому принципу, нужно играть. Что мы не играем – это плохо. И сборная, и клубы. Конечно, переход даст нам возможность полноценно выступать во всех возможных турнирах», – сказал гендиректор оргкомитета чемпионата мира 2018 в России.

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20 комментариев

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TaR
Ау, с нами Камерун товарищеский матч играть отказывается. Какая Азия?
+19
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+19
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оле - топ юрген - клоп
Как будто в Азии нет сборных, которые откажутся играть с нами
+17
0
+17
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Aleksey Yashin
"Конечно, переход даст нам возможность полноценно выступать во всех возможных турнирах"

Но это не точно.
И точно не даст играть в самом престижном клубном турнире - Лиге чемпионов.
+8
-1
+7
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ TaR
Ау, с нами Камерун товарищеский матч играть отказывается. Какая Азия?
А там ещё Австралия, Япония, Южная Корея
+6
0
+6
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Семён Чёрный
«Во всевозможных турнирах». Думается, что в первую очередь речь идет о чемпионате мира. Он действительно не понимает или не хочет понимать, что Фифа не пустит сборную России на чемпионат мира хоть из Европы, хоть из Азии, хоть из Арктики?
+5
0
+5
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Уся Ваткин
Разве только если под китайским флагом
+3
0
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Александр Васильев
Я один такой дурак и ни чего не понимаю, ФИФА же ясно дала понять что НЕТ!!!
+3
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Илнур Кара
А кто сказал что на чемпионат мира нас пропустят даже если отбор пройдем
+2
0
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Kazbek Ilyassovskiy
Продолжается бесполезная ИБД.
+1
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nick-basil
Кто эта Сорока Алексеев? Как он сюда угодил?
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Melnikov1968
"Как и все люди, которые связаны с футболом, мы ожидаем решение. Уверен, что оно будет принято на основании глубокого анализа. Совершенно точно, переход даст нам возможность играть, это уже крайнее важно." (с) Что собираетесь анализировать? Затраты на перелёты, силу соперников, возможность выхода в финальную часть ЧМ, количество потенциальных болельщиков? Кроме словоблудия ни одной конкретной мысли.
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Sinister Kid
Так если ничего страшного нет, зачем что-то взвешивать и анализировать?
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Zalupechkin
вот уже и времени прилично прошло и что-то я не слышу , как нас зовут обратно куда-либо , хотя вроде нам же такое депутаты обещали , мол они сами за нами будут гоняться ,а по факту мы на полном серьёзе рассматриваем переход в азию , где уровень сопротивления значительно ниже , да ещё и не известно будут ли с нами там играть и пустят ли нас туда . Это конец сборной видимо .
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Алексей Тарасюк
Спорт в РФ можно хоронить. Азия - это конвульсии трупа
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Алексей Тарасюк
Правильно люди пишут. В Азии русский спорт не ждут с распростертыми объятиями
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krokodilych
Давайте уже сразу в Арктику. Там точно не откажутся.
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Tiestorzn17
Не даст переход абсолютно ничего, глупень. Ни в Азию, ни в Африку, ни в Океанию - везде закрыты двери.
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Ivas715
Короче проделываем супер мега сложный, но при этом тупой путь, чтоб перейти в Азию. Затем ряд сборных отказываются играть с нами, а учитывая, что это одни из самых топовых сборных (Япония, Ю.Корея, Австралия), которые по указке сами знаете от кого тупо могут начать бойкотировать азиатские турниры. В итоге конференция Азии примет решение "не провоцировать и не нагнетать" и не допустит Россию.
В итоге все разводят руками, а чиновники премии получают, они ж работали...)
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