Менеджер АФК о словах Чеферина про трансферы саудовцев: «Невешу 26, его хотела «Барса». Бензема выиграл «Золотой мяч»-2022. Неправда, что мы зовем закончивших игроков»

Теги Карим Бензема Барселона Реал Мадрид Ла Лига УЕФА высшая лига Китай Азиатская футбольная конфедерация высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Иттихад Джидда Рубен Невеш Александер Чеферин Футбол

В АФК отреагировали на слова Александера Чеферина о трансферах клубов из Саудовской Аравии.

Ранее президент УЕФА заявил, что «покупка игроков на излете карьеры не развивает футбол», и попросил назвать «хотя бы одного игрока топ-уровня, который на пике формы или в начале карьеры уехал играть в Саудовскую Аравию».

«Это ошибочные высказывания. Мы не подписываем игроков, которые закончили.

«Аль-Хилаль» подпишет Рубена Невеша, которому 26 лет и которого хотела заполчить «Барселона». Бензема пришел в «Аль-Иттихад» после того, как в «Реале» выиграл «Золотой мяч».

Мы только в начале пути. Отныне все игроки, которых можно купить, станут целью саудовских клубов. Опыт Китая не имеет к нам отношения, там был чистый маркетинг, футбол там не пользуется популярностью.

А в Саудовской Аравии государственный проект, который не ограничится четырьмя топ-клубами, участвуют все. Страсть саудовцев к футболу не имеет предела», – заявил Хафез аль Медлеж, глава маркетингового комитета Азиатской футбольной конфедерации.

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4 комментария

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ARIGAMI ARIGAMI
Это проект похлеще Китайской суперлиги
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WhatZ
И что, Невеш уже выступает в вашей Лиге? Нет. Так что пока Чеферин прав
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llolishe
Пока Инфантино и Чеферин в футболе -коррупция живет
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Сергей Орлов
Просто Невеш решил закончить в 26)
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