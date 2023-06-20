Менеджер АФК о словах Чеферина про трансферы саудовцев: «Невешу 26, его хотела «Барса». Бензема выиграл «Золотой мяч»-2022. Неправда, что мы зовем закончивших игроков»

В АФК отреагировали на слова Александера Чеферина о трансферах клубов из Саудовской Аравии.

Ранее президент заявил, что «покупка игроков на излете карьеры не развивает футбол», и попросил назвать «хотя бы одного игрока топ-уровня, который на пике формы или в начале карьеры уехал играть в Саудовскую Аравию».

«Это ошибочные высказывания. Мы не подписываем игроков, которые закончили.

« » подпишет , которому 26 лет и которого хотела заполчить «Барселона». Бензема пришел в « » после того, как в «Реале» выиграл «Золотой мяч».

Мы только в начале пути. Отныне все игроки, которых можно купить, станут целью саудовских клубов. Опыт Китая не имеет к нам отношения, там был чистый маркетинг, футбол там не пользуется популярностью.

А в Саудовской Аравии государственный проект, который не ограничится четырьмя топ-клубами, участвуют все. Страсть саудовцев к футболу не имеет предела», – заявил Хафез аль Медлеж, глава маркетингового комитета футбольной конфедерации.