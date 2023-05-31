РФС о переходе в Азию: «Дедлайна по решению нет, результат важнее. Переговоры с УЕФА продолжаются»

В РФС заявили о продолжении переговоров с УЕФА о возвращении российских команд в еврокубки.

Ранее глава РФС Александр Дюков заявлял, что основной целью является выступление сборной России на ЧМ-2026.

– Митрофанов советует посмотреть на даты начала отбора к ЧМ-2026. В Азии отбор начинается в октябре-ноябре. То есть если мы до сентября не поймем, готовы ли нас вернуть в УЕФА, то для перехода в Азию именно сентябрь – дедлайн.

– В принципе, весна – то время года, когда нам надо принять решение.

– Весна завершается сегодня, решения нет.

– В части сроков речь шла об ориентире, а не дедлайне. Для нас важнее получить результат, а не уложиться в условные временные рамки. Как только какие-либо решения будут приняты, мы о них проинформируем.

– Есть ли дедлайн по переходу в Азию?

– Дедлайна в виде конкретной даты, к которой обязательно должно быть принято решение, нет. Продолжаются переговоры с , – сообщили в РФС.

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