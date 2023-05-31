РФС о переходе в Азию: «Дедлайна по решению нет, результат важнее. Переговоры с УЕФА продолжаются»

Теги УЕФА Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Футбол

В РФС заявили о продолжении переговоров с УЕФА о возвращении российских команд в еврокубки.

Ранее глава РФС Александр Дюков заявлял, что основной целью является выступление сборной России на ЧМ-2026.

– Митрофанов советует посмотреть на даты начала отбора к ЧМ-2026. В Азии отбор начинается в октябре-ноябре. То есть если мы до сентября не поймем, готовы ли нас вернуть в УЕФА, то для перехода в Азию именно сентябрь – дедлайн.

– В принципе, весна – то время года, когда нам надо принять решение.

– Весна завершается сегодня, решения нет.

– В части сроков речь шла об ориентире, а не дедлайне. Для нас важнее получить результат, а не уложиться в условные временные рамки. Как только какие-либо решения будут приняты, мы о них проинформируем.

– Есть ли дедлайн по переходу в Азию?

– Дедлайна в виде конкретной даты, к которой обязательно должно быть принято решение, нет. Продолжаются переговоры с УЕФА, – сообщили в РФС.

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41 комментарий

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Mechel**
Но в реальности же переговоров никаких нет. Лгут или давно уже с сами с собой разговаривают.
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kokakoka
Переход в Азию = полный отказ от возможных (когда-нибудь) матчей с клубными евротопами. Обратно вернуться будет нереально. Плюс в Азии тоже будут те, кто не будет играть с Россией - Япония, Южная Корея, Австралия, ещё кто-то. Тоже разводить что ли? И даже условные первые места в азиатском отборе не дадут возможности выступить на чемпионате мира
+32
-8
+24
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blaugrano
Чего они там переговариваются?
Будто адронный коллайдер проектируют или семь загадок тысячелетия решают.
+7
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+5
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<~Inter~>
Думаю все разумные люди в РФС против перехода в Азию, но есть масса популистов желающих сделать хайп на данной истории
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<~Inter~>
Ответ Влад Музалевский
Ок, давайте откажемся тогда от более или менее серьёзного международного футбола до 2030-х гг. - так и скажите
Так а смысл играть отбор на турнир куда сборную не допустят?
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Ноу криминалити
Предлагаю провести футбольную суперсерию с Беларусью, хоккейный опыт надо перенимать
+7
-4
+3
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Mr. Jones
Ответ Mechel**
Но в реальности же переговоров никаких нет. Лгут или давно уже с сами с собой разговаривают.
Переговоров, конечно, нет. Есть саботаж навязываемого по партийной линии деструктивного решения.
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optimus primus
Ответ FilinMD
Там замешаны огромные деньги - это большая политика и экономика, а не спорт Вводных очень много, как и различных посредников, и всяких рычагов давления, в различных сферах (предметом разговора не только спорт здесь является, а, например, сфера энергетики и др) Комментарии местных юзеров только еще раз показывают, что большинство людей не имеет вообще никакого понятия о том, как принимаются подобные решения
я так понял, первая половина коммента — наглядная иллюстрация второй
+2
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T622222
В Шанхай билеты 37К Валера будет доволен столько лететь на матч )
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Dimonty
Ответ Ноу криминалити
Предлагаю провести футбольную суперсерию с Беларусью, хоккейный опыт надо перенимать
Беларусам некогда - у них отбор на Евро
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NOOhr
Все идёт по плану…
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Матрос Кот
У Роскосмоса есть программа Луна 25.
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qiion
это даже любопытно в том плане, когда же Иваны перестанут себя обманывать и наконец осознают, что их путь в европу был закрыт в прошлом году))
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Hitgoe Himgob
Кому эти переговоры нужны) Нам на Чемпионат Луны только заявляться сейчас
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Alex455
Надоели уже мусолить эту тему
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Enotaz24
Я думаю сейчас нас даже пингвины в лигу Антарктиды не примут.
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Ярик01
Дюков внезапно узнал, что сегодня весна заканчивается )
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Владимир Молявин
Кто-то время тянет.
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Дмитрий Калашников
Понятно опять сидим на жопе ровно, и плывём по течению
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Eugeny Grebenkou
Да ладно… го в Азию))
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слесарь Гавриленко
как будет "дедлайн" по китайски?
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андрэ
переговоры, это типа когда вам в коридоре шепчут не уходить и чуть потерять
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Rumov
Какая Азия. Там даже КНДР стеной отгородилась.
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goshforever
Понятно. Результат как в июне с матчами сборной
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Заборостроитель
Я буквально с центра поля два шага сделаю только – придётся повторить.©
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