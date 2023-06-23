Глушаков о «Спартаке»: «Нет костяка, головы у многих забиты не тем. Пиар, квартиры, бизнесы. Футбола нет. Спартаковский дух пропадает»
Денис Глушаков оценил результаты «Спартака» во второй половине прошлого сезона.
«Мне сложно говорить, потому что я не знаю, как они тренировались. Может, они готовились выиграть зимний Кубок в Катаре, ха-ха! Вторую часть чемпионата, конечно, они проиграли.
Для «Спартака» это не очень хороший результат. Хотя, если сравнивать с 10-м местом в прошлом году, то все замечательно. В «Спартаке» тоже нет костяка, и головы у многих футболистов забиты не тем. Пиар, квартиры, бизнесы. Футбола нет. Все витают в облаках.
Нет той старой атмосферы эпохи легенд «Спартака» – Титова, Аленичева, Тихонова, Цымбаларя, Черенкова, Гаврилова, Романцева. Ощущение, что их всех скоро забудут. И будут новые легенды – те, кто сейчас играет в «Спартаке». Только эти ничего не выиграли.
«О них столько пишут и говорят, а о ветеранах забывают! Может, работающие при клубе болельщики заблуждаются? Историю нужно поддерживать. Спартаковский дух пропадает с каждым днем все больше», – сказал экс-капитан «Спартака».
А Денису типа чуждо всё вышеперечисленное? Ну-ну)
Да и за все время пребывания Глушакова в Спартаке, суммарно разве что полгода хорошей игры наберется.
Ну а критика от ОИРа понятна - если он видит достойного тренера,способного привести "Спартак" к успеху,тем более иностранца, он его нещадно критикует. Потому что только с его имененем,романцевским, должны ассоциироваться успехи.
Сезон у красно-белых неровный выдался, но в принципе неплохой, чтобы так ныть. 3е место, местами классная игра, состав устаканится. Сейчас надо убрать лишних, точечно усилиться и хорошо предсезонка провести, а не про эфемерный дух разглагольствовать