Глушаков о «Спартаке»: «Нет костяка, головы у многих забиты не тем. Пиар, квартиры, бизнесы. Футбола нет. Спартаковский дух пропадает»

Теги Спартак Егор Титов Андрей Тихонов премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Олег Романцев Илья Цымбаларь Федор Черенков Денис Глушаков Футбол

Денис Глушаков оценил результаты «Спартака» во второй половине прошлого сезона.

«Мне сложно говорить, потому что я не знаю, как они тренировались. Может, они готовились выиграть зимний Кубок в Катаре, ха-ха! Вторую часть чемпионата, конечно, они проиграли.

Для «Спартака» это не очень хороший результат. Хотя, если сравнивать с 10-м местом в прошлом году, то все замечательно. В «Спартаке» тоже нет костяка, и головы у многих футболистов забиты не тем. Пиар, квартиры, бизнесы. Футбола нет. Все витают в облаках.

Нет той старой атмосферы эпохи легенд «Спартака» – Титова, Аленичева, Тихонова, Цымбаларя, Черенкова, Гаврилова, Романцева. Ощущение, что их всех скоро забудут. И будут новые легенды – те, кто сейчас играет в «Спартаке». Только эти ничего не выиграли.

«О них столько пишут и говорят, а о ветеранах забывают! Может, работающие при клубе болельщики заблуждаются? Историю нужно поддерживать. Спартаковский дух пропадает с каждым днем все больше», – сказал экс-капитан «Спартака».

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71 комментарий

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TwistEdNerv
Глушаков еще тот образец профессионализма. Смешно читать такие заявления.
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damondiamond
то ли у нас баньки с проститутками были
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Джорджио Че
Сказал великий баньщик. Смех, ума как не было, так и нет, хотя скоро 40 лет.
+48
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Антибаскет Поповича
"Пиар, квартиры, бизнесы"

А Денису типа чуждо всё вышеперечисленное? Ну-ну)
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Иван Левин
То ли дело в наше время: лайки, заговоры, бани, рыбалка..добавил Дениска!
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Злодей Спб
То ли дело, говорит Глушаков, я в своё время! Как профессионал - тренеров "увольнял", с эскортницами в бане парился, жене "чехами" угрожал! Спартаковский дух на уровне держал!
+24
-5
+19
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Гекдениз Кардениз
Ответ damondiamond
то ли у нас баньки с проститутками были
да сливы тренера путем промаха в серии пенальти все же помнят как резиновый не пробил а катнул во вратаря заруинив Кубок России в полуфинале с Тосно
+19
-2
+17
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Peter Parker
Это кто заговорил то? Капитанишка, который бил себя в грудь, какой он весь из себя до поры, пока от народной «любви» не стал после матчей с охраной через черный ход сбегать 🤣🤣🤣
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Peter Parker
Ответ Брэд Либил
яркий пример того, как спартаковцы относятся к футболистам, принесшим им единственное за 20 лет чемпионство
Яркий пример манипуляции фактами. Глушаков вёл себя омерзительно, недостойно звания капитана. И как это неудивительно, но чемпионство он принес далеко не один. Заслуг того же Самедова даже больше, который принес очки позволившие не провалить весну.
Да и за все время пребывания Глушакова в Спартаке, суммарно разве что полгода хорошей игры наберется.
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Артём Амирджанян
Ответ Сергей48
Это да! Выход? Назначить Дениса тренером?😁 Мы поняли к чему клонишь😉
Теперь ясно кто у Царя работу хочет забрать
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Aviator92
Ответ damondiamond
то ли у нас баньки с проститутками были
Про "а судьи кто?" соглашусь, но, с другой стороны, Глушаков разве что-то не так сказал? Джикия и Соболь, вместо того, чтобы проявлять лидерские качества в тяжелый для команды момент, спокойно занимаются какими-то проектами в медиафутболе, а на поле устраивают истерики и постыдные перфомансы с гениталиями. Во втором круге где-то к апрелю перестал смотреть трансляции. И не потому что перестали выигрывать, а потому что даже в победных матчах на них противно было смотреть
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razoblachitel
я эти мантры про отсутствие спартаковского духа с 2006 года читаю от бывших игроков Спартака. интересно только, откуда глушакову про этот дух знать?
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Злобный Конь
Был Каррера. Чёткий и профессиональный. Которого в каждом вью поливал ОИР. Пришёл,привёл "Спартак" к чемпионству, без завываний о "спартаковском духе". А потом стал жертвой таких как Глушаков.
Ну а критика от ОИРа понятна - если он видит достойного тренера,способного привести "Спартак" к успеху,тем более иностранца, он его нещадно критикует. Потому что только с его имененем,романцевским, должны ассоциироваться успехи.
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zer
Глушак один сезон на топором уровне в Спартаке провел и теперь как батя рассуждает "раньше было лучше"

Сезон у красно-белых неровный выдался, но в принципе неплохой, чтобы так ныть. 3е место, местами классная игра, состав устаканится. Сейчас надо убрать лишних, точечно усилиться и хорошо предсезонка провести, а не про эфемерный дух разглагольствовать
+6
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Direct free kick
Ответ Злодей Спб
То ли дело, говорит Глушаков, я в своё время! Как профессионал - тренеров "увольнял", с эскортницами в бане парился, жене "чехами" угрожал! Спартаковский дух на уровне держал!
Коусейро плохой, Билич плохой, Якин плохой, Аленичев ну почти плохой (были тёрки в конце 2015), Каррера вообще злодей, недавно Гогниев добавился - один глушаков Дартаньян
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VMX1389
Ответ Брэд Либил
яркий пример того, как спартаковцы относятся к футболистам, принесшим им единственное за 20 лет чемпионство
только вот Глушаков был одним из тех кто начал разваливать этот Спартак, принесший чемпионство
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Виталий
Ответ Антибаскет Поповича
"Пиар, квартиры, бизнесы" А Денису типа чуждо всё вышеперечисленное? Ну-ну)
Он не такой. Только бани с жрицами любви)
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kbakha
Мы перестали запугивать любимых женщин чеченцами © Глушаков
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BearS
Ответ Barsa! bolshe chem klub
духнарь!
духовный вылез из бани
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Neyron
Можно подумать у Глушакова был спартаковский дух и голова была забита тем, что надо.И не было бань с проститутками, а сосредоточен был исключительно на футболе.Тихонова и Тотова будут вспоминать как истиных спартачей,а уж точно не его.
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Bakhytzhan Babashev
Думал, себя в список легенд внесёт, но вроде обошлось.
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Direct free kick
Ответ VMX1389
только вот Глушаков был одним из тех кто начал разваливать этот Спартак, принесший чемпионство
Он ничего не приносил. Всегда был плох в центре поля. Шальные голы это не более чем небольшая компенсация за безобразную прямую работу
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Barsa! bolshe chem klub
духнарь!
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lkongo
"спартаковский дух" был в 80-е, 90-е, при Бескове и Романцеве. Потому что имхо дух и игровой стиль идут рука об руку. С начала 2000х Спартак играл уже во что угодно, кроме спартаковского футбола.
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Кака'10
Этот лимитный бездарь однажды случайно выиграл чемпионат. А разговоров будто ЛЧ два раза подряд взял
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