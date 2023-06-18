Денис Глушаков: «Уровень женского футбола в России вырос. Видно и по качеству телетрансляций, и по уровню ажиотажа»

Теги телевидение женский футбол Денис Глушаков ЦСКА жен Зенит жен Женская футбольная Суперлига Футбол

Денис Глушаков объяснил, почему уровень женского футбола в России вырос.

«Видно, что уровень женского футбола в России вырос. Видно и по качеству телетрансляций, и по уровню ажиотажа, который создается вокруг женского футбола», – сказал хавбек «Пари НН», муж футболистки ЦСКА Ксении Коваленко.

Накануне женская команда ЦСКА уступила «Зениту» в матче за Winline Суперкубок России (1:1, 4:5 по пен.).

Женский Суперкубок – топ. «Зенит» взял первый, ЦСКА проиграл 3-й подряд 

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5 комментариев

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Григорий Медников
Качество телетрансляций конечно же отражает уровень женского футбола...
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NIK7478
Несолидно как-то профессиональному футболисту рекламировать женский убогий футбол, который нафиг никому не нужен и не интересен, кроме их участниц.
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v_decadence
Ответ NIK7478
Несолидно как-то профессиональному футболисту рекламировать женский убогий футбол, который нафиг никому не нужен и не интересен, кроме их участниц.
У него жена футболистка, что он ещё мог сказать)
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Olga.t
Ответ Григорий Медников
Качество телетрансляций конечно же отражает уровень женского футбола...
Других критериев оценки качества игры Глушаков не обнаружил..
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