Денис Глушаков: «Уровень женского футбола в России вырос. Видно и по качеству телетрансляций, и по уровню ажиотажа»

Денис Глушаков объяснил, почему уровень женского футбола в России вырос.

«Видно, что уровень женского футбола в России вырос. Видно и по качеству телетрансляций, и по уровню ажиотажа, который создается вокруг женского футбола», – сказал хавбек «Пари НН», муж футболистки ЦСКА Ксении Коваленко.

Накануне женская команда ЦСКА уступила « » в матче за Winline Суперкубок России (1:1, 4:5 по пен.).

Женский Суперкубок – топ. «Зенит» взял первый, ЦСКА проиграл 3-й подряд

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