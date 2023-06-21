Глушаков опроверг переговоры с «Родиной» и «Химками»: «Не нужно слушать эти бредни. Я ни с кем не разговаривал»
Денис Глушаков заявил, что не ведет переговоры с «Родиной» и «Химками».
На днях 36-летний футболист покинул нижегородский клуб «Пари НН».
– Писали, что «Родина» и «Химки» ведут с тобой переговоры, хотят тебя подписать.
– Все это глупости. Я ни с кем не разговаривал, со мной никто переговоров не вел. Не нужно слушать эти бредни.
Есть такие люди, которые сами себе вопросы задают и на них же и отвечают.
Повторюсь, никакие «Родина» и «Химки» со мной разговоры не вели, – сказал бывший игрок «Спартака» и «Локомотива».
Эти команды это его реальный уровень сейчас.
А почему именно они, так он сам 2 года назад говорил, что хотел бы жить в московском регионе.