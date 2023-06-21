Глушаков опроверг переговоры с «Родиной» и «Химками»: «Не нужно слушать эти бредни. Я ни с кем не разговаривал»

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Денис Глушаков заявил, что не ведет переговоры с «Родиной» и «Химками».

На днях 36-летний футболист покинул нижегородский клуб «Пари НН». 

– Писали, что «Родина» и «Химки» ведут с тобой переговоры, хотят тебя подписать.

– Все это глупости. Я ни с кем не разговаривал, со мной никто переговоров не вел. Не нужно слушать эти бредни.

Есть такие люди, которые сами себе вопросы задают и на них же и отвечают.

Повторюсь, никакие «Родина» и «Химки» со мной разговоры не вели, – сказал бывший игрок «Спартака» и «Локомотива». 

3 комментария

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Сергей Жарковский
По непроверенным слухам Денисом заинтересовалась Бавария...
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Peter Parker
Так и запишем, Родина не интересна Глушакову.
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Caniball
Я два дня назад написал: Торпедо, Химки или Родина. Но получил -1 почему-то.
Эти команды это его реальный уровень сейчас.
А почему именно они, так он сам 2 года назад говорил, что хотел бы жить в московском регионе.
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