Глушаков опроверг переговоры с «Родиной» и «Химками»: «Не нужно слушать эти бредни. Я ни с кем не разговаривал»

Денис Глушаков заявил, что не ведет переговоры с «Родиной» и «Химками».

На днях 36-летний футболист покинул нижегородский клуб «Пари НН».

– Писали, что « » и « » ведут с тобой переговоры, хотят тебя подписать.

– Все это глупости. Я ни с кем не разговаривал, со мной никто переговоров не вел. Не нужно слушать эти бредни.

Есть такие люди, которые сами себе вопросы задают и на них же и отвечают.

Повторюсь, никакие «Родина» и «Химки» со мной разговоры не вели, – сказал бывший игрок «Спартака» и «Локомотива».