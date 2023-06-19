Глушаков покинул «Пари НН»

«Пари НН» объявил об уходе Дениса Глушакова.

«Мы благодарим за время, проведенное за « », и за создание душевной атмосферы вне игрового поля», – сказано в заявлении клуба.

«Хочу сказать «Пари НН» спасибо за теплый прием! Очень важно, что команда осталась в Премьер-лиге!

Благодарю товарищей по команде за время, что удалось поиграть вместе. Впереди клуб ждет новый сезон. И я желаю руководству, команде и болельщикам удачи, процветания и успехов!» – сказал Денис.

В составе «Пари НН» в весенней части сезона Глушаков сыграл в 9 матчах и забил 1. Его статистика – здесь.

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