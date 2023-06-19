Глушаков покинул «Пари НН»

Теги Спартак премьер-лига Россия трансферы Денис Глушаков Пари НН Футбол

«Пари НН» объявил об уходе Дениса Глушакова.

«Мы благодарим Дениса за время, проведенное за «Пари НН», и за создание душевной атмосферы вне игрового поля», – сказано в заявлении клуба.

«Хочу сказать «Пари НН» спасибо за теплый прием! Очень важно, что команда осталась в Премьер-лиге!

Благодарю товарищей по команде за время, что удалось поиграть вместе. Впереди клуб ждет новый сезон. И я желаю руководству, команде и болельщикам удачи, процветания и успехов!» – сказал Денис.

В составе «Пари НН» в весенней части сезона Глушаков сыграл в 9 матчах и забил 1. Его статистика – здесь.

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14 комментариев

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corazón blanco
Ответ Алексей Ненахов
Куда теперь пристроят , в Балтику может поедет или Рубин
Для начала поедет в баню, а там уже определится)
+29
0
+29
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Алексей Ненахов
Куда теперь пристроят , в Балтику может поедет или Рубин
+12
-1
+11
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ARAMIS777
"Недолго музыка играла, недолго...."(с)
+3
0
+3
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27nvn
Увы, но скорее всего впереди у него лишь медиалига)
+2
0
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Alex8007
Пора на пенсию, Дэн
+1
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Ape1sin
Не думаю,что он помешал бы Ростову или в НН больше зп ?
+1
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ApXuMaHqPuT
Пора в Миллерово, Денис, гонять за птицефабрику🤙
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jqzn88xn6n
Возможное усиление для Аль-Иттихад
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Спартак Уокер
Денису пора идти в эксперты староват он уже
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Антон Фалафель
Щас пойдет в баню, помоется и поновой искать где присосаться
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Theodor Herzl
Все-таки Пари НН не тот клуб, который соответствует уровню Дениса. Тем более он планирует еще и в сборную вернуться, да и любой команде мог бы помочь отобрать чемпионство у Зенита. Не говоря уже о том, что ни один футболист премьер-лиги не умеет веники в бане запаривать так как он.
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Сибирский литовец
Ответ Theodor Herzl
Все-таки Пари НН не тот клуб, который соответствует уровню Дениса. Тем более он планирует еще и в сборную вернуться, да и любой команде мог бы помочь отобрать чемпионство у Зенита. Не говоря уже о том, что ни один футболист премьер-лиги не умеет веники в бане запаривать так как он.
В сборную из НН не берут . Надо в Ростов топать
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