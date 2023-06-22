«Ньюкасл» и «Милан» согласовали трансфер Тонали. Сделка – на завершающей стадии

Теги Милан Ньюкасл премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Сандро Тонали Футбол

Сандро Тонали перейдет в «Ньюкасл».

Английский клуб полностью согласовал с «Миланом» условия трансфера полузащитника, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Стороны готовят необходимые документы, сделка находится на завершающей стадии. 

Ранее сообщалось, что «сороки» заплатят 70 миллионов евро за игрока. Зарплата Тонали составит 8+2 миллиона евро в год

Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь

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36 комментариев

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Rad0
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Потому что Милан как топ-клуб давно умер и максимум, что ему светит - это по одному чемпионству каждые 10-15 лет в лучшем случае
+17
-2
+15
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corazón blanco
Да уж, вот так пришел Кардинале и делает все, чтобы Милан вернулся туда, откуда так долго и тяжело поднимался.
+14
-2
+12
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Никита Самарин
О чём думает Милан продавая лидера (казалось на долгие годы) 🤦‍♂️
+9
0
+9
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Ричард Чейз
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Доннарума, Кессье, Чалханолгу. Они и раньше их распускали. Только тогда бесплатно, а сейчас за деньги.
+9
-1
+8
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Dimario
Этот трансфер открывает окно Овертона для дальнейших продаж лидеров клуба: Меньяна, Томори, Тео и Леао.
Сигнал уже подан, так что ждите обращений европейских мешков до конца лета.
Леао вместо Мбаппе в ПСЖ + Томори с собой прихватит, Тео в МЮ, Меньян в Челси.
+7
-1
+6
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Тухель
Ответ A O
Ньюкасл за 2 дня оформил Тонали, Арсенал уже 2 месяца ведёт Райса. Вот что значит профессионалы в штате
Это значит покупать сборника Англии из клубов АПЛ. Даже МС которые лучшие в Британии в плане трансферов за Грилишем долго бегали.
+4
0
+4
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RedDevil1909
Ответ Dimario
Этот трансфер открывает окно Овертона для дальнейших продаж лидеров клуба: Меньяна, Томори, Тео и Леао. Сигнал уже подан, так что ждите обращений европейских мешков до конца лета. Леао вместо Мбаппе в ПСЖ + Томори с собой прихватит, Тео в МЮ, Меньян в Челси.
зачем МЮ Тео? с левыми защитниками все в порядке - слух из ничего,когда нужен в первую очередь центральный полузащитник(а то и 2),вратарь и форвард при ограниченном бюджете вдруг пойдут за левым защитником за 80 млн
+3
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+2
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Тухель
Грамотный менеджмент творит чудеса. Тут на спортсе после покупки Сорок рассказывали что НЮ будет покупать всяких звездных старичков и клуб будет посмешищем, а на деле за полтора сезона клуб фантастически преобразился и показывает одну из лучших игр в АПЛ. Да еще нужно время для победы в АПЛ, но клуб уже сейчас выглядит предпочтительнее Шпор, Челси или Ливерпуля. Да и у Арсенала как то большой скамейки не видно чтобы играть и в ЛЧ и в АПЛ, а Сороки могут хорошо усилиться за лето у них для этого есть всё.
+2
0
+2
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A O
Ньюкасл за 2 дня оформил Тонали, Арсенал уже 2 месяца ведёт Райса. Вот что значит профессионалы в штате
+5
-3
+2
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Марина Быстрова
Любовь любовью,а зарплата в 8+2 млн делает своё дело.
+3
-2
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Dimario
Ответ ya_za_ac_milan
Хорошо же это. 250-300 млн на трансферах заработаем, построим стадион. Монкада все равно за копейки соберёт топ состав.
Что хорошего? Ты мне напоминаешь человека, который продал квартиру и переехал в общежитие, а все деньги в биток вложил, в надежде, что это его сделает богаче.

Вот и тут так же, лотерея.
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Magic_Man
Ответ Тухель
Это значит покупать сборника Англии из клубов АПЛ. Даже МС которые лучшие в Британии в плане трансферов за Грилишем долго бегали.
Не только его, они и Мареза несколько трансферных окон вели...
+1
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Rio (BLR)
ИМХО - это ошибка.
Играют с Гимараэсом на одной позиции примерно. Бразил сильнее.
+2
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Dvin
Топ игрок покидает Италию. Это печально. Печальные современные реалии
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Felp
Хороший трансфер для Ньюкасла
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Joey Ramone
Как фан Интера я в шоке, такого бойца больше в дерби не увидим.
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Dm Kznts
Ответ Born is the King
Леау тоже продадут за 70-80 млн
и кем играть будут?
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Born is the King
Ответ Dm Kznts
и кем играть будут?
Где-то в чемпионате Бельгии пылит будущая замена Леау
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DolJun
Ответ Dm Kznts
и кем играть будут?
говорят выписали себе одного марселласа-уоллеса за полтос
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hiper26
Надеюсь подпишут Фраттези на замету Тонали.
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Born is the King
Леау тоже продадут за 70-80 млн
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Dimario
Ответ RedDevil1909
зачем МЮ Тео? с левыми защитниками все в порядке - слух из ничего,когда нужен в первую очередь центральный полузащитник(а то и 2),вратарь и форвард при ограниченном бюджете вдруг пойдут за левым защитником за 80 млн
Тебе виднее, бро.
Не МЮ, так Реал, Атлетико, кто угодно.
Тео лучше левый краек в мире.
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Отец Абду
Комментарий удален пользователем
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Cearvm
Ответ Dimario
Этот трансфер открывает окно Овертона для дальнейших продаж лидеров клуба: Меньяна, Томори, Тео и Леао. Сигнал уже подан, так что ждите обращений европейских мешков до конца лета. Леао вместо Мбаппе в ПСЖ + Томори с собой прихватит, Тео в МЮ, Меньян в Челси.
Ладно тебе, Милан ведь и так терял хороших игроков каждый год. Только в последние годы ушли Чалханоглу, Доннарумма, Романьоли и Кессье, а чуть раньше Пакета. Реальных шансов удержать топов не было.
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Dimario
Ответ Cearvm
Ладно тебе, Милан ведь и так терял хороших игроков каждый год. Только в последние годы ушли Чалханоглу, Доннарумма, Романьоли и Кессье, а чуть раньше Пакета. Реальных шансов удержать топов не было.
Потеря Тонали может сравниться разве что с потерей Кессье, и может чуток Доннарумы.

Романьоли и Пакета были пассажирами, которые играли достаточно посредственно. Пакета уже за пределами Италии раскрылся.
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