«Ньюкасл» и «Милан» согласовали трансфер Тонали. Сделка – на завершающей стадии
Сандро Тонали перейдет в «Ньюкасл».
Английский клуб полностью согласовал с «Миланом» условия трансфера полузащитника, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Стороны готовят необходимые документы, сделка находится на завершающей стадии.
Ранее сообщалось, что «сороки» заплатят 70 миллионов евро за игрока. Зарплата Тонали составит 8+2 миллиона евро в год.
Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.
Сигнал уже подан, так что ждите обращений европейских мешков до конца лета.
Леао вместо Мбаппе в ПСЖ + Томори с собой прихватит, Тео в МЮ, Меньян в Челси.
Вот и тут так же, лотерея.
Играют с Гимараэсом на одной позиции примерно. Бразил сильнее.
Не МЮ, так Реал, Атлетико, кто угодно.
Тео лучше левый краек в мире.
Романьоли и Пакета были пассажирами, которые играли достаточно посредственно. Пакета уже за пределами Италии раскрылся.