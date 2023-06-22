«Ньюкасл» и «Милан» согласовали трансфер Тонали. Сделка – на завершающей стадии

Сандро Тонали перейдет в «Ньюкасл».

Английский клуб полностью согласовал с « » условия трансфера полузащитника, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Стороны готовят необходимые документы, сделка находится на завершающей стадии.

Ранее сообщалось, что «сороки» заплатят 70 миллионов евро за игрока. Зарплата Тонали составит 8+2 миллиона евро в год.

Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.