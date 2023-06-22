«Милан» рассматривает покупку Лукаку. «Челси» готов отпустить форварда, игравшего за «Интер», за 40 млн евро

Теги Интер Милан Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Ромелу Лукаку Сандро Тонали Футбол

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку может перейти в «Милан».

По информации La Gazzetta dello Sport, после близящейся продажи Сандро Тонали в «Ньюкасл» за 70-80 млн евро «россонери» рассматривают возможность подписания бельгийца, выступавшего за «Интер» на правах аренды.

«Милан» планирует напрямую обратиться к «Челси», который готов отдать Лукаку за 40 млн евро. «Интер» не может выплатить такую сумму и готов только арендовать 30-летнего футболиста.

Лукаку провел в «Интере» три сезона: 2019/2020, 2020/2021 и 2022/2023. В последнем он забил 10 голов и отдал 6 результативных передач в 25 матчах чемпионата. Его стаитистика - здесь.

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65 комментариев

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Илья Каптюг
Ответ Temirlahn
он же целовал эмблему Интера?
он все эмблемы целовал. и в след клубе тоже это сделает
+89
-1
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Aleksey Yashin
Болельщики Интера напишут Лукаку много ласковых слов, если он перейдёт в Милан
+53
-2
+51
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Temirlahn
он же целовал эмблему Интера?
+27
-2
+25
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paperboy
В Италии норм менять Ювентус-Милан-Интер футболистам.
+14
0
+14
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Камбоджа Иванов
Им кажется, что они слишком много забивают?
+17
-3
+14
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angliiskiilion
Ответ Temirlahn
он же целовал эмблему Интера?
ему вообще всё равно, какую эмблему целовать, хоть Пахтакора, хоть Спартака, дай только деняк и игровое время
+13
0
+13
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ilnaz Shafigullin
Ответ Aleksey Yashin
Болельщики Интера напишут Лукаку много ласковых слов, если он перейдёт в Милан
Да и мы, болельщики Милана, не рады ему
+13
-6
+7
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Alex Mercr
Ответ Василий Васильев
Возвращение Лукаку в Челси за 120 млн евро ,один из самых тупых трансферов в истории,учитывая наличие своего воспитанника Абрахама который на 9 лет моложе. Вот что бывает когда трансферами занимается содержанка Абрамовича,Грановская!!!!
лакака 93 года, абрахам 97го 🤡🤡
+8
-2
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ilnaz Shafigullin
Ответ Ansu Fati
1 чемпионство за 15 лет, а сколько гонору то надбавилось)) Тонали ушел, если еще и Тео с Леау которыми интересуются гранды покинут клуб, то без качественных подписаний Милан будет бороться за выживание
Причём тут гонор и чемпионство. Он ярый интериста. Вы матчи с Интером не смотрели? Должны знать какое у него отношение к нашим. Такие явно не нужны как минимум чтобы не портить атмосферу в раздевалке. И не 15, а 11
+7
-1
+6
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Прекрасная РФПЛ будущего
да можно Милану и доплатить, чтобы забрали этого Буратину
+7
-4
+3
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Arthur Jacob
Ответ eftomolgy
В Англии кстати сложно представить, чтобы игрок напрямую перешел из МЮ в Ливерпуль или наоборот. Разве что через третий клуб, да и то со времен Оуэна не было такого.
Милан и Интер не такие уж враги. Главные враги это Интер-Юве
+3
0
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ta-tosha
для миланских клубов это не проблема, Баджо, Ибра и огромная компания других Великих, и не очень, игроков вам подтвердят
+3
-1
+2
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Val Smith
Ответ Ansu Fati
1 чемпионство за 15 лет, а сколько гонору то надбавилось)) Тонали ушел, если еще и Тео с Леау которыми интересуются гранды покинут клуб, то без качественных подписаний Милан будет бороться за выживание
Это качественное, может ещё Фати для лазарета купить?
+2
0
+2
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eftomolgy
Ответ paperboy
В Италии норм менять Ювентус-Милан-Интер футболистам.
В Англии кстати сложно представить, чтобы игрок напрямую перешел из МЮ в Ливерпуль или наоборот. Разве что через третий клуб, да и то со времен Оуэна не было такого.
+2
0
+2
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пазетиф
Ответ Aleksey Yashin
Болельщики Интера напишут Лукаку много ласковых слов, если он перейдёт в Милан
В Италии такое в порядке вещей: Роналдо, Ибрагимович, Пирло.
+2
0
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Раиль Гайнетдинов
Лучший вратарь финала ЛЧ 2022-23 🔥
+4
-2
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Val Smith
Ответ Temirlahn
он же целовал эмблему Интера?
Не в губы и с презервативом.
+1
0
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Зубы Дзюбы
Ответ Aleksey Yashin
Болельщики Интера напишут Лукаку много ласковых слов, если он перейдёт в Милан
Там туда сюда уже несколько десятков игроков сходила. Не напишут
+1
0
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FEF2
Милан только в аренду может, старперов новая власть не покупает
+2
-1
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Василий Васильев
Ответ Alex Mercr
лакака 93 года, абрахам 97го 🤡🤡
Без разницы ,120 млн в помойку ,Лукаку играет как 35 летний ,он полный матч выдержать не может
+2
-1
+1
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Davide Calabria
Ответ ta-tosha
для миланских клубов это не проблема, Баджо, Ибра и огромная компания других Великих, и не очень, игроков вам подтвердят
А Баджо с Иброй ещё и за Ювентус выступали
+1
0
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Никита Никулин
Ответ DolJun
а в чем вина грановской? сразу видно чела, который не разбирается в вопросе)
Он считает, что Грановская скаут, а не переговорщик
+1
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Diavolo nero e rosso
Ответ ya_za_ac_milan
Мне всегда не нравилась игра Лукаку в матчах против Милана. Он сильно напрягал оборону Милана, забил немало голов. Когда он получает мяч на ход это всегда угроза для ворот. Отличный футболист. Но для Милана Лукаку скорее план Б. План А это бесплатный Тюрам и это не считая Опенду, Дэвида и тд. Возможно Лукаку даже выбор Пиоли. Он даёт нужные характеристики под тактику Пиоли- столб который цепляется за мяч, либо завершает сам, либо подыгрывает вингерам. Тот же Тюрам скорее оттянутый форвард, тоже правша как Леао, любит играть слева- они могут друг другу начать мешать. Опенда на мой взгляд мелковат. Так что если нужен результат на след сезон то Лукаку как не крути лучший вариант. Тюрам дублируется по игре с Леао, так что он скорее всего не так крут будет как Лукаку.
Не, не выбор Пиоли. Ему кого купят, он с тем и работает. "удобный" для руководства тренер. Возможно поэтому вслед за Мальдини и Массарой не отправился.
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Иван Иванов
Ответ angliiskiilion
ему вообще всё равно, какую эмблему целовать, хоть Пахтакора, хоть Спартака, дай только деняк и игровое время
Ну в таком случае он должен перейти в клуб из Саудовской Аравии этим летом
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Diavolo nero e rosso
Если только Лукаку сам захочет поменять цвета на футболке. Да и куда его ставить? Вместо Жиру или в пару к нему? Не помню такого, чтобы при Пиоли Милан в 2 нападающих выходил... А раз схема останется прежней, какой смысл держать 30-40 млн на лавке с ....уй знает какой зарплатой? Уж явно в Ин тере не за еду играет🙂
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