«Милан» рассматривает покупку Лукаку. «Челси» готов отпустить форварда, игравшего за «Интер», за 40 млн евро

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку может перейти в «Милан».

По информации La Gazzetta dello Sport, после близящейся продажи в «Ньюкасл» за 70-80 млн евро «россонери» рассматривают возможность подписания бельгийца, выступавшего за «Интер» на правах аренды.

« » планирует напрямую обратиться к « », который готов отдать Лукаку за 40 млн евро. « » не может выплатить такую сумму и готов только арендовать 30-летнего футболиста.

провел в «Интере» три сезона: 2019/2020, 2020/2021 и 2022/2023. В последнем он забил 10 голов и отдал 6 результативных передач в 25 матчах чемпионата. Его стаитистика - здесь.