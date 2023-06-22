«Милан» рассматривает покупку Лукаку. «Челси» готов отпустить форварда, игравшего за «Интер», за 40 млн евро
Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку может перейти в «Милан».
По информации La Gazzetta dello Sport, после близящейся продажи Сандро Тонали в «Ньюкасл» за 70-80 млн евро «россонери» рассматривают возможность подписания бельгийца, выступавшего за «Интер» на правах аренды.
«Милан» планирует напрямую обратиться к «Челси», который готов отдать Лукаку за 40 млн евро. «Интер» не может выплатить такую сумму и готов только арендовать 30-летнего футболиста.
Лукаку провел в «Интере» три сезона: 2019/2020, 2020/2021 и 2022/2023. В последнем он забил 10 голов и отдал 6 результативных передач в 25 матчах чемпионата. Его стаитистика - здесь.
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