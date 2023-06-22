Себальос продлил контракт с «Реалом» до 2027-го. Хавбеком интересовались «Атлетико» и «Бавария»

Полузащитник вернулся из Майами в Мадрид, чтобы подписать новое соглашение, сообщает Relevo. Оно будет действовать до 2027 года.

Отмечается, что в подписании футболиста были заинтересованы несколько клубов, в том числе «Атлетико» и «Бавария». Также интерес к хавбеку проявляли команды из Катара и Саудовской Аравии.

Ожидается, что «Реал» официально объявит о продлении контракта с испанцем на этой неделе.

В прошедшем сезоне Ла Лиги Себальос провел 30 матчей и отметился 4 ассистами. Статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.