Себальос продлил контракт с «Реалом» до 2027-го. Хавбеком интересовались «Атлетико» и «Бавария»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Дани Себальос Футбол

Полузащитник вернулся из Майами в Мадрид, чтобы подписать новое соглашение, сообщает Relevo. Оно будет действовать до 2027 года.

Отмечается, что в подписании футболиста были заинтересованы несколько клубов, в том числе «Атлетико» и «Бавария». Также интерес к хавбеку проявляли команды из Катара и Саудовской Аравии.

Ожидается, что «Реал» официально объявит о продлении контракта с испанцем на этой неделе.

В прошедшем сезоне Ла Лиги Себальос провел 30 матчей и отметился 4 ассистами. Статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.

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12 комментариев

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Ilya Chistyakov
Крепкий игрок ротации, на дистанции сезона определённо будет получать игровое время
+28
-6
+22
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dr. cage
Ответ munchen_fest
Не знаю насчет Атлетико, но Бавария им точно не интересовалась. Видимо агенты набрасывать чтоб Реал на новый контракт развести.
Бавария как раз первая в очереди стояла.. Ибо нужен игрок в пару к Киммиху.. Горецка совсем не вывозит, да и уровнем ниже чем Дани..
+5
0
+5
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blaugrano
Ответ Fma wozo
А до этого писали что Себальос С реала...
Себальос был бы с Реала из Съебастьяна. А так, остаётся.
+6
-2
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Fma wozo
А до этого писали что Себальос С реала...
+9
-6
+3
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corazón blanco
Отоичная новость. Дани очень здорово провел этот сезон, прекрасный игрок ротации. Конечно с приходом Джуда будет еще сложнее пробиться в стартовый состав, но кто знает, сколько травм будет, возможно и Дани покажет футбол еще более высокого уровня. Однозначно можно сказать, что это прекрасная новость.
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Dikki Shelton
Лишним для команды он точно не будет. Это хорошая новость 👌
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