Дюков о клубах Крыма во Второй лиге: «Пройдут лицензирование – такое решение может быть принято. Для проблем с УЕФА и ФИФА оснований не видим»

Теги премьер-лига Россия УЕФА ФИФА РФС Вторая лига Александр Дюков чемпионат Крыма Федерация футбола Крыма Футбол

Александр Дюков допустил включение крымских клубов в систему чемпионатов России.

Ранее сообщалось, что ФНЛ примет «Севастополь», симферопольскую «Таврию», ялтинский «Рубин» и керченский «Океан» во Вторую лигу в случае прохождения лицензирования.

– Решение о включении крымских клубов в российский футбол за ФНЛ. Если клубы пройдут лицензирование, то такое решение может быть принято. Реформу Второй лиги мы начали обсуждать еще несколько лет назад.

Данный вариант оптимальный, реформа назрела, потому что надо повысить уровень конкуренции. Реформа направлена на решение этой задачи. Во Второй лиге мы видим, что клубы имеют разный уровень.

– У РФС не будет никаких проблем с ФИФА и УЕФА из‑за возможного появления крымских клубов в российском футболе?

– Это решение будет принимать ФНЛ. Мы не видим оснований для того, чтобы возникли какие‑то проблемы, – сказал президент Российского футбольного союза.

4 крымских клуба должны пройти лицензирование для ФНЛ до конца мая: «Мы ждали этого восемь лет»

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5 комментариев

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jepp ebriloff
Диана Гурцкая: «Не вижу в этом никаких проблем»
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Спартак Уокер
Мы и так вне мирового футбола никаких проблем уже не предвидится
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Wayne Gretzky 99
Океан из Керчи… это Атлантический или Северо-Ледовитый?
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