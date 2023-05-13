Дюков о клубах Крыма во Второй лиге: «Пройдут лицензирование – такое решение может быть принято. Для проблем с УЕФА и ФИФА оснований не видим»

Александр Дюков допустил включение крымских клубов в систему чемпионатов России.

Ранее сообщалось, что ФНЛ примет «Севастополь», симферопольскую «Таврию», ялтинский «Рубин» и керченский «Океан» во Вторую лигу в случае прохождения лицензирования.

– Решение о включении крымских клубов в российский футбол за ФНЛ. Если клубы пройдут лицензирование, то такое решение может быть принято. Реформу Второй лиги мы начали обсуждать еще несколько лет назад.

Данный вариант оптимальный, реформа назрела, потому что надо повысить уровень конкуренции. Реформа направлена на решение этой задачи. Во Второй лиге мы видим, что клубы имеют разный уровень.

– У не будет никаких проблем с и из‑за возможного появления крымских клубов в российском футболе?

– Это решение будет принимать ФНЛ. Мы не видим оснований для того, чтобы возникли какие‑то проблемы, – сказал президент Российского футбольного союза.

4 крымских клуба должны пройти лицензирование для ФНЛ до конца мая: «Мы ждали этого восемь лет»