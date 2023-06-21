«Хоть обезьяну с гранатой в «Спартак» поставьте, главное – результат. Все на «М». Ха! Да пофиг вообще». Волейболист Спиридонов о новом гендиректоре клуба
Алексей Спиридонов высказался о смене гендиректора в футбольном «Спартаке».
Российский волейболист является болельщиком московского клуба.
Во вторник стало известно о смене генерального директора «Спартака». Занимавший эту должность Евгений Мележиков покинул клуб по соглашению сторон. Вместо него назначен Олег Малышев.
«Мележиков, Малышев… Все на «М». Ха! Да пофиг вообще, кто будет генеральным директором! Он, что ли, будет играть? Убрали, значит, было за что. Или не за что… Не знаю, не хочу в это влезать.
Мне главное – результат. Кто будет директором? Поставьте хоть обезьяну с гранатой», – сказал Спиридонов.
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