«Хоть обезьяну с гранатой в «Спартак» поставьте, главное – результат. Все на «М». Ха! Да пофиг вообще». Волейболист Спиридонов о новом гендиректоре клуба

Теги Спартак премьер-лига Россия Евгений Мележиков Алексей Спиридонов Матч ТВ Олег Малышев Футбол

Алексей Спиридонов высказался о смене гендиректора в футбольном «Спартаке».

Российский волейболист является болельщиком московского клуба. 

Во вторник стало известно о смене генерального директора «Спартака». Занимавший эту должность Евгений Мележиков покинул клуб по соглашению сторон. Вместо него назначен Олег Малышев.

«Мележиков, Малышев… Все на «М». Ха! Да пофиг вообще, кто будет генеральным директором! Он, что ли, будет играть? Убрали, значит, было за что. Или не за что… Не знаю, не хочу в это влезать.

Мне главное – результат. Кто будет директором? Поставьте хоть обезьяну с гранатой», – сказал Спиридонов

«Спартак» сменил гендиректора. Кто такой Олег Малышев?

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9 комментариев

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HI MARS
Хоть у обезьяны интервью берите
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lovkac
Надеюсь спиридон будет следующим директором спартака, хотя у обезьяны с гранатой компетенций побольше будет
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nobrainnopain
Ну вряд ли Вини сейчас согласится стать директором Спартака
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Eric_Cartman
Кликбэйт. Проходим мимо
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Hong Kil
Вместе у Кафельниковым выпивает
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angry horse
Спиридонов тоже человек на букву "М"😁
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Доктор Верховцев
Зарему?! На царство?!
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