Гендиректором «Спартака» стал Олег Малышев. Он сменил Мележикова
«Спартак» назначил нового генерального директора.
«Евгений Мележиков, занимавший эту должность, покинул «Спартак» по соглашению сторон. Клуб благодарит Евгения Владимировича за годы работы на благо красно-белых.
Олег Малышев входит в совет директоров ФК «Спартак-Москва», ранее занимал руководящие должности в одной из крупнейших консалтинговых компаний мира. При этом его деятельность уже много лет непосредственно связана с российским футболом.
Желаем Олегу Александровичу успехов во главе «Спартака»!» – говорится в заявлении клуба.
Фото: spartak.com
Партнер, руководитель отдела сопровождения сделок
Образование
Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ; сдал экзамены на получение квалификации Американского общества оценщиков (American Society of Appraisers); кандидат экономических наук.
Профессиональный опыт
Общий стаж профессиональной деятельности в области корпоративных финансов свыше 15 лет. Имеет большой опыт в реализации проектов по стратегическому консультированию, анализу рынка, оценке бизнеса, финансовому анализу и моделированию во многих отраслях экономики, в том числе автомобильной отрасли, недвижимости, индустрии развлечений, медиа и спорте, а также в металлургическом, нефтяном, горнодобывающем, транспортном и финансовом секторах. Член НП «Саморегулируемая межрегиональная ассоциация специалистов-оценщиков» (НП «СМАОс»); автор большого количества научных статей и монографий.
Виктора Цоя можно)