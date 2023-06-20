Гендиректором «Спартака» стал Олег Малышев. Он сменил Мележикова

Теги Спартак премьер-лига Россия трансферы отставки Евгений Мележиков Олег Малышев Футбол

«Спартак» назначил нового генерального директора.

«Евгений Мележиков, занимавший эту должность, покинул «Спартак» по соглашению сторон. Клуб благодарит Евгения Владимировича за годы работы на благо красно-белых.

Олег Малышев входит в совет директоров ФК «Спартак-Москва», ранее занимал руководящие должности в одной из крупнейших консалтинговых компаний мира. При этом его деятельность уже много лет непосредственно связана с российским футболом.

Желаем Олегу Александровичу успехов во главе «Спартака»!» – говорится в заявлении клуба.

Фото: spartak.com

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61 комментарий

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Ярик01
PWC
Партнер, руководитель отдела сопровождения сделок
Образование
Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ; сдал экзамены на получение квалификации Американского общества оценщиков (American Society of Appraisers); кандидат экономических наук.

Профессиональный опыт
Общий стаж профессиональной деятельности в области корпоративных финансов свыше 15 лет. Имеет большой опыт в реализации проектов по стратегическому консультированию, анализу рынка, оценке бизнеса, финансовому анализу и моделированию во многих отраслях экономики, в том числе автомобильной отрасли, недвижимости, индустрии развлечений, медиа и спорте, а также в металлургическом, нефтяном, горнодобывающем, транспортном и финансовом секторах. Член НП «Саморегулируемая межрегиональная ассоциация специалистов-оценщиков» (НП «СМАОс»); автор большого количества научных статей и монографий.
+22
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Spamos11
Время терять хрен на хрен менять, но удачи, конечно
+22
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Сергей Васильев
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Ответ Агитатор
Noname на Noname. Что ж посмотрим, что у него получится сделать
Критерий "Noname" - это когда человек тебе неизвестен? Кого по-твоему надо было назначить? Рэпера Гуфа?
+18
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+16
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stason79
Ответ kokakoka
Что в ней отличного?
отличная от предыдущей
+12
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Агитатор
Noname на Noname. Что ж посмотрим, что у него получится сделать
+18
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kokakoka
Ответ Сергей Сурков
Отличная новость !!!
Что в ней отличного?
+5
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Eugene Red-white
Ответ Abwehr Rus
Мклежиков из Пятерочки покинул Спартак, а этот чел взамен откуда появился?
Он занимался Спартаком и работал в системе клуба последние пару лет. Замена ожидаема в целом
+5
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Александр Андрияшкин
good luck, Олег!
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Сергей Жиронкин
Ответ Агитатор
Noname на Noname. Что ж посмотрим, что у него получится сделать
Да будем посмотреть вперёд Спартак
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Abwehr Rus
Ответ Amalfitano
Эрнст энд Янг, видимо.
Глянул, там целый прайсвотерхаус. Важный птица, видимо.
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юра георгиевский
Ответ angry horse
сменили на очередного жонглёра тушинского цирка🤡
Взяли на 1-2 года, потом другого притаранят.
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vzi
Ответ Агитатор
Noname на Noname. Что ж посмотрим, что у него получится сделать
А кто не Noname в российском футболе в плане гендиректоров? Мостовой? )
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adekvat11
жить здорово!
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Amalfitano
Какой-то китайский рэп. Ничего непонятно.
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Evengar
Генича у нас ещё не было.
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Doubler
Ответ Ярик01
PWC Партнер, руководитель отдела сопровождения сделок Образование Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ; сдал экзамены на получение квалификации Американского общества оценщиков (American Society of Appraisers); кандидат экономических наук. Профессиональный опыт Общий стаж профессиональной деятельности в области корпоративных финансов свыше 15 лет. Имеет большой опыт в реализации проектов по стратегическому консультированию, анализу рынка, оценке бизнеса, финансовому анализу и моделированию во многих отраслях экономики, в том числе автомобильной отрасли, недвижимости, индустрии развлечений, медиа и спорте, а также в металлургическом, нефтяном, горнодобывающем, транспортном и финансовом секторах. Член НП «Саморегулируемая межрегиональная ассоциация специалистов-оценщиков» (НП «СМАОс»); автор большого количества научных статей и монографий.
Звучит профессионально
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angry horse
Ответ юра георгиевский
Взяли на 1-2 года, потом другого притаранят.
Очередных Педрошу ,Кралю и прочий хлам наберет😁
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Evgeny Valyaev
Мележиков был чисто технической фигурой при Федуне. Так что логичной выглядит его замена. Профессионализм в клубе нужно повышать многократно.
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Abwehr Rus
Мклежиков из Пятерочки покинул Спартак, а этот чел взамен откуда появился?
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koskyan
Ответ Three Days Grace
Примеры нормальной работы можно узнать? Без негатива
Занимался хозяйственной работой. Вопрос в том, что он сам не хотел. Его Федун уговорил. Потому что Зарема сначала Цорна захотела, а потом видимо не понравился чем-то. Нужно было кому-то занять должность. Вот его и проводили на эшафот. Вопросы со спортивным блоком все равно решали другие люди. Ему нужно было только подписи где надо ставить. К хозяйственной работе вопросов не было. И форму новую нашли, и автобус всегда был, и перелеты/гостиницы/сборы всегда были. Вопрос не за что его уволили, а что хотят делать дальше? Спорт блока нет. Трансферами рулит Тимми. Это выбор собственников. Есть ли тогда программа у Малышева? Какая? Или немота заразна и все руководство заразилось от Эша? А может просто поменяли человека, который будет ставить подписи под документами и всё?
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ни первый_ни последний
https://www.youtube.com/watch?v=HcfHBgUTn7I
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f0mk4
Хоть на этот раз КС не обобрали)
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Dan Kennedy
Ответ Сергей Васильев
Критерий "Noname" - это когда человек тебе неизвестен? Кого по-твоему надо было назначить? Рэпера Гуфа?
Не, Гуф в раю так сказать)
Виктора Цоя можно)
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Verhovn
А в чём разница?)
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Водяра
Малышев: «Спартак - это чудо чудное.»
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