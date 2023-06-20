Гендиректором «Спартака» стал Олег Малышев. Он сменил Мележикова

«Спартак» назначил нового генерального директора.

« , занимавший эту должность, покинул « » по соглашению сторон. Клуб благодарит Евгения Владимировича за годы работы на благо красно-белых.

Олег Малышев входит в совет директоров ФК «Спартак-Москва», ранее занимал руководящие должности в одной из крупнейших консалтинговых компаний мира. При этом его деятельность уже много лет непосредственно связана с российским футболом.

Желаем Олегу Александровичу успехов во главе «Спартака»!» – говорится в заявлении клуба.

Фото: spartak.com