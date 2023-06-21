Мележиков об уходе из «Спартака»: «Мой период был сложным. Клуб мы удержали, показали достойные результаты, хотя хотелось бы большего»

Теги Спартак премьер-лига Россия Евгений Мележиков Олег Малышев Футбол

Евгений Мележиков объяснил, почему покидает пост гендиректора «Спартака».

Ранее «Спартак» назначил Олега Малышева вместо Мележикова.

«Сразу скажу честно: это не демарш с моей стороны, это выработанное в последние полтора месяца общее решение с акционерами в интересах развития клуба, поиска более прогрессивных путей.

Тот период, который я проработал, с ноября 2020 года, был сложный. Мы клуб удержали, он показал достойные результаты, хотя хотелось бы лучшего и большего. Клубу нужно новое движение. Я привык некоторые вещи цементировать вокруг себя, но что-то могу не видеть.

Новое движение должен задать новый человек, Олег Александрович Малышев. Он обеспечит движение и по линии спорта, и по бизнес-процессам. Искренне, с чувством некоторого удовлетворения, хочу пожелать успехов. Сдаю пост спокойно и с уважением.

Работа клуба была оценена положительно, моя работа тоже. Олег – не новый человек в «Спартаке», он в течение года занимался курированием определенных направлений. Работу мы начали с аудита. На тот период и сейчас работа клуба оценена положительно, финансово-хозяйственная деятельность положительна», – передает слова Мележикова корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов. 

«Спартак» сменил гендиректора. Кто такой Олег Малышев?

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bartez1986
эмм...удержали где? без Мележикова Спартак бы развалился, или что?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Ермаков
Как говорят психологи,если человек начинает со слов (скажу честно),то врет однозначно.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Честный контроль
Мой период был сложным. Клуб мы удержали

Ну да, в ФНЛ не вылетели благодаря хорошeму чaю.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Быкович
Ответ Bartez1986
эмм...удержали где? без Мележикова Спартак бы развалился, или что?
Судя по всему,он про прошлый сезон что удержали в рпл)))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ApXuMaHqPuT
Давай, до свидания!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tax_Free
Ответ Джиза
Мне Мележиков нравился тем, что не пиарил себя на Спартаке. Ну и не развалил ничего, у тренеров к нему претензий вроде не было. А вот чем он занимался, и в чем его реальный вклад - в душе́ не представляю.
типичный СБшник дармоед
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий