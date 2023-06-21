Мележиков об уходе из «Спартака»: «Мой период был сложным. Клуб мы удержали, показали достойные результаты, хотя хотелось бы большего»
Евгений Мележиков объяснил, почему покидает пост гендиректора «Спартака».
Ранее «Спартак» назначил Олега Малышева вместо Мележикова.
«Сразу скажу честно: это не демарш с моей стороны, это выработанное в последние полтора месяца общее решение с акционерами в интересах развития клуба, поиска более прогрессивных путей.
Тот период, который я проработал, с ноября 2020 года, был сложный. Мы клуб удержали, он показал достойные результаты, хотя хотелось бы лучшего и большего. Клубу нужно новое движение. Я привык некоторые вещи цементировать вокруг себя, но что-то могу не видеть.
Новое движение должен задать новый человек, Олег Александрович Малышев. Он обеспечит движение и по линии спорта, и по бизнес-процессам. Искренне, с чувством некоторого удовлетворения, хочу пожелать успехов. Сдаю пост спокойно и с уважением.
Работа клуба была оценена положительно, моя работа тоже. Олег – не новый человек в «Спартаке», он в течение года занимался курированием определенных направлений. Работу мы начали с аудита. На тот период и сейчас работа клуба оценена положительно, финансово-хозяйственная деятельность положительна», – передает слова Мележикова корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.
Ну да, в ФНЛ не вылетели благодаря хорошeму чaю.