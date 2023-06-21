Гендиректор «Спартака» Малышев: «Наш бренд – самый мощный в России из спортивных. Для меня нет другой задачи, кроме как бороться за победу в каждом матче и турнире»

Новый гендиректор «Спартака» рассказал о своих планах по работе в клубе.

Ранее Олег Малышев сменил Евгения Мележикова на посту генерального директора красно-белых.

– Спасибо Евгению Владимировичу за работу в такое сложное время. Смена акционеров, тренеров, спортивных директоров, экономические трудности, пандемия. Отдельная благодарность, что удалось сохранить тренера в такой турбулентный момент.

Вчера почитал комментарии, новости о своем назначении. Понял, что все ужасно.

– Почему нельзя работать дальше вместе?

– У нас сохраняются прекрасные рабочие отношения. Читал в прессе, казалось, что нас специально пытаются поссорить. Я очень рассчитываю на его помощь и поддержку. Кто-то должен был взять ответственность за дальнейшие развитие и изменения. Теперь меня можно и нужно ругать, если что-то пойдет не так.

– Что надо менять?

– Резко с первого дня ничего менять не будем, хотим развиваться. Сказал сотрудникам, что везде работают профессионалы, мы продолжаем в том же режиме с амбициозными планами на будущее. Для «Спартака» спортивная составляющая приоритетна. Для меня как для болельщика нет другой задачи, кроме как бороться за победу в каждом матче и турнире. Сейчас [цель] – оказать максимальное содействие спортивному блоку и подготовиться к сезону.

А дальше будем смотреть на все стороны бизнеса. Бренд «Спартака» – самый мощный спортивный бренд в России. Есть большие планы по развитию инфраструктуры и организации и совершенствованию матчдэй. Мы хотим, чтобы стадион заполнялся, активная база болельщиков расширялась с точки зрения контактов во всех средах.

– Спортивная часть. В моем понимании, это помощь с трансферами. Как вы можете помочь?

– Есть две части ответа. Долгосрочно – отстроить спортивный блок и его развивать. Мы посмотрим на результаты этого окна и посмотрим, каких ресурсов не хватает.

Сейчас – максимально быстрое решение по трансферам. План есть, он согласован с тренером, по игрокам идет работа. Буду следить за выполнением этого плана, – передает слова Малышева корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

«Спартак» сменил гендиректора. Кто такой Олег Малышев?