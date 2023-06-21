Гендиректор «Спартака» Малышев: «Наш бренд – самый мощный в России из спортивных. Для меня нет другой задачи, кроме как бороться за победу в каждом матче и турнире»

Теги Спартак премьер-лига Россия Sports.ru Евгений Мележиков Олег Малышев Футбол

Новый гендиректор «Спартака» рассказал о своих планах по работе в клубе.

Ранее Олег Малышев сменил Евгения Мележикова на посту генерального директора красно-белых.

– Спасибо Евгению Владимировичу за работу в такое сложное время. Смена акционеров, тренеров, спортивных директоров, экономические трудности, пандемия. Отдельная благодарность, что удалось сохранить тренера в такой турбулентный момент. 

Вчера почитал комментарии, новости о своем назначении. Понял, что все ужасно.

– Почему нельзя работать дальше вместе?

– У нас сохраняются прекрасные рабочие отношения. Читал в прессе, казалось, что нас специально пытаются поссорить. Я очень рассчитываю на его помощь и поддержку. Кто-то должен был взять ответственность за дальнейшие развитие и изменения. Теперь меня можно и нужно ругать, если что-то пойдет не так.

– Что надо менять?

– Резко с первого дня ничего менять не будем, хотим развиваться. Сказал сотрудникам, что везде работают профессионалы, мы продолжаем в том же режиме с амбициозными планами на будущее. Для «Спартака» спортивная составляющая приоритетна. Для меня как для болельщика нет другой задачи, кроме как бороться за победу в каждом матче и турнире. Сейчас [цель] – оказать максимальное содействие спортивному блоку и подготовиться к сезону.

А дальше будем смотреть на все стороны бизнеса. Бренд «Спартака» – самый мощный спортивный бренд в России. Есть большие планы по развитию инфраструктуры и организации и совершенствованию матчдэй. Мы хотим, чтобы стадион заполнялся, активная база болельщиков расширялась с точки зрения контактов во всех средах.

– Спортивная часть. В моем понимании, это помощь с трансферами. Как вы можете помочь?

– Есть две части ответа. Долгосрочно – отстроить спортивный блок и его развивать. Мы посмотрим на результаты этого окна и посмотрим, каких ресурсов не хватает.

Сейчас – максимально быстрое решение по трансферам. План есть, он согласован с тренером, по игрокам идет работа. Буду следить за выполнением этого плана, – передает слова Малышева корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов. 

«Спартак» сменил гендиректора. Кто такой Олег Малышев?

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32 комментария

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Owen_the_Simple
Намекает на очередное мощное выступление в предсезонном турнире.
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Michael Sh
Ваш бренд — это уголовники старостины, договорняки 90-х, 1:18 в лч, бромонтановые скандалы, эскортница в руководстве и болелы-неадекваты.
+9
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Faust Doc
Ответ Owen_the_Simple
Намекает на очередное мощное выступление в предсезонном турнире.
Межсезонье - золотое время Спартака. Победы, кубки, чепчики!
Гы гы гы
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Злодей Спб
Ответ Michael Sh
Ваш бренд — это уголовники старостины, договорняки 90-х, 1:18 в лч, бромонтановые скандалы, эскортница в руководстве и болелы-неадекваты.
Выдал базу, молодец! :)
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Владимир Молявин
Удачи!!!
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LaffyTaffy
Про какой бренд говорит этот аудитор?
Спартак это давно «ахаха бренд» и не больше
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Барыга блинами
Лучше бы Елена Малышева пришла. Подлечила бы всех
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Ковид 07.10.52
Ответ Owen_the_Simple
Он хотел сказать "бред", а не "бренд", должно быть
Как я вас понимаю, находящихся в бреду риобургского бренда...пробивали окно в Европу, а попали в дно Бразилии...
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Алексей Зуев
Ответ Michael Sh
Ваш бренд — это уголовники старостины, договорняки 90-х, 1:18 в лч, бромонтановые скандалы, эскортница в руководстве и болелы-неадекваты.
Заорали 10 болельщиц-проводниц )))
+2
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Алексей Зуев
Ответ Честный контроль
Гендиректор «Спартака» Малышев: «Наш бренд...» Между ног у Дельфина ваш брeнд и на кончике ножа Промеса с порошком белого цветa!
Пишет, болельщик, чьим клубом почти 20 лет рулит чувак с несколькими судимостями, поднявшийся на связях с ОПГ.
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Мукунку хороший
Ответ schwein
В болоте то может и одном, но Зенит лапками дрыгает, а Спартак топориком идет ко дну.
Ну 1 или 3 место РПЛ в нашей ситуации далеко не дно..
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Мукунку хороший
Ответ schwein
Эммм. Црвена Звезда и Фенербахче, а что? Тоже так себе гранды, но хотя бы матчи международного уровня.
А толку то.. ? В одном мы болоте дружище.. это надо принять..
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Мукунку хороший
Ответ schwein
У них в предсезонке такие гранды как Акрон, Торпедо и Нефтчи. Без вариантов заход на героическое возвращение чтобы править.
У вас какие гранды в предсезонке.? Зенит-2?
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schwein
Ответ Owen_the_Simple
Намекает на очередное мощное выступление в предсезонном турнире.
У них в предсезонке такие гранды как Акрон, Торпедо и Нефтчи.
Без вариантов заход на героическое возвращение чтобы править.
+4
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Злодей Спб
- Эй, Брейн, чем мы будем заниматься сегодня вечером?
- Тем же, что и всегда, Пинки. Попробуем завоевать мир!
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lovkac
Понятно что по-другому он сказать не может, но как же смешно звучат эти пафосные речи
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Честный контроль
Комментарий удален пользователем
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Тиджани Бабангида
Цели и приоритеты понятны. Весь вопрос в воплощении
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