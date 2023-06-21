Энрике не намерен удерживать игроков в «ПСЖ». Он потребовал от Неймара безупречного образа жизни (PSG Community)
Неймар обсудил с Луисом Энрике свои перспективы в «ПСЖ».
Как сообщает PSG Community, Энрике, который вскоре возглавит «ПСЖ», пообщался с Неймаром по телефону.
Луис потребовал от бразильца безупречного образа жизни – это касается как поведения на поле, так и вне его. Кроме того, тренер дал Неймару понять, что рассчитывает на него в следующем сезоне, но не любой ценой: если он больше не чувствует себя счастливым в Париже, то может сменить клуб.
Также Энрике заявил, что не будет удерживать ни одного игрока в «ПСЖ» этим летом – вне зависимости от его статуса.
В начале июня стало известно, что «ПСЖ» выставил Неймара на трансфер второе лето подряд. После назначения Энрике ситуация может измениться – у них теплые отношения со времен работы в «Барселоне».
PS: даже с девушкой договорился на каких условия может с другими спать 🤣
Нордический характер Неймара , его монашеское самоограничение и повседневный аскетизм !
Сомнению - не подлежат !
Пользоваться защитой и никого не целовать в губы?)