Энрике не намерен удерживать игроков в «ПСЖ». Он потребовал от Неймара безупречного образа жизни (PSG Community)

Неймар обсудил с Луисом Энрике свои перспективы в «ПСЖ».

Как сообщает PSG Community, Энрике, который вскоре возглавит «ПСЖ», пообщался с по телефону.

потребовал от бразильца безупречного образа жизни – это касается как поведения на поле, так и вне его. Кроме того, тренер дал Неймару понять, что рассчитывает на него в следующем сезоне, но не любой ценой: если он больше не чувствует себя счастливым в Париже, то может сменить клуб.

Также Энрике заявил, что не будет удерживать ни одного игрока в «ПСЖ» этим летом – вне зависимости от его статуса.

В начале июня стало известно, что « » выставил Неймара на трансфер второе лето подряд. После назначения Энрике ситуация может измениться – у них теплые отношения со времен работы в «Барселоне».