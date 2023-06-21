Энрике не намерен удерживать игроков в «ПСЖ». Он потребовал от Неймара безупречного образа жизни (PSG Community)

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Неймар Луис Энрике Футбол

Неймар обсудил с Луисом Энрике свои перспективы в «ПСЖ».

Как сообщает PSG Community, Энрике, который вскоре возглавит «ПСЖ», пообщался с Неймаром по телефону.

Луис потребовал от бразильца безупречного образа жизни – это касается как поведения на поле, так и вне его. Кроме того, тренер дал Неймару понять, что рассчитывает на него в следующем сезоне, но не любой ценой: если он больше не чувствует себя счастливым в Париже, то может сменить клуб.

Также Энрике заявил, что не будет удерживать ни одного игрока в «ПСЖ» этим летом – вне зависимости от его статуса.

В начале июня стало известно, что «ПСЖ» выставил Неймара на трансфер второе лето подряд. После назначения Энрике ситуация может измениться – у них теплые отношения со времен работы в «Барселоне».

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19 комментариев

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Royal Watcher
По мнению самого Неймара, у него безупречный образ жизни…
PS: даже с девушкой договорился на каких условия может с другими спать 🤣
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ta-tosha
Ответ blaugrano
Энрике проще потребовать от Земли крутиться в обратную сторону.
почему? в Барсе у него Неймар вел себя тише воды, ниже травы. как и все остальные
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gerik
Играть в презервативе и не целовать других игроков в губы
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sacha2
« ...у них теплые отношения со времен работы в «Барселоне». Ещё цитата: одних уж нет, а те - далече:) Где та Барса?:)
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Spaten
Неймар: и эти люди запрещают мне ковыряться в носу!
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ну потребовать то он может, да и Неймар может пообещать, только безупречный образ жизни для Неймара и Энрике могут быть немного разными.
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blaugrano
Энрике проще потребовать от Земли крутиться в обратную сторону.
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Любезный Коссутий
Неймар и рад бы свалить, да никому не нужен с такими запросами
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OldRedWhite
К чему он это ?
Нордический характер Неймара , его монашеское самоограничение и повседневный аскетизм !
Сомнению - не подлежат !
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Экспертное мнение
Ответ llolishe
А если все или большинство игроки/ов ПСЖ скажут что хотят уйти что тогда?
Энрике топ, он поставит отличный футбол даже с такими игроками как Гарби, Эмери Заир и прочими Экитиаками. Не знаю с чего все вдруг хейтить Энрике начали, тренер с треблом, и Испания на Евро при нем сыграла лучше всех, да и на ЧМ вылетели от праймового Марокко лишь в серии пенок. Энрике поставит игру в ПСЖ, посильнее Мяуриньки точно.
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Геннадий Тимченко
Ответ Поцелуй Оздоева
Так может там ошиблись и этот договор не с девушкой, а с Энрике?
да, Энрике следует быть осторожным: поведение Неймара девушка согласовала после объявления о назначении Энрике тренером ПСЖ🤦
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Поцелуй Оздоева
Ответ Royal Watcher
По мнению самого Неймара, у него безупречный образ жизни… PS: даже с девушкой договорился на каких условия может с другими спать 🤣
Так может там ошиблись и этот договор не с девушкой, а с Энрике?
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Remedy
Ага, Энрике после разговора с Неймаром (возможно которого ещё и не было), побежал всё сливать прессе.. Такие новости сочинить любой 🤡может. Или Энрике с Неймаром на прослушке у т.н. «инсайдеров»)
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llolishe
А если все или большинство игроки/ов ПСЖ скажут что хотят уйти что тогда?
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corazón blanco
А контракт Неймара с женой об изменах - это безупречное поведение или есть вопросы к нему?)
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Рашпель793
Неймар и безупречный образ жизни. Анекдот дня прям.
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Aleksey Yashin
"Он потребовал от Неймара безупречного образа жизни"

Пользоваться защитой и никого не целовать в губы?)
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Экспертное мнение
Ну Энрике кстати точно не будет церемониться, с самим Месси конфликтовал, а тут какие-то черепашки и птички. Хотя после того конфликта они заиграли и забрали требл.
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