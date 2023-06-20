Неймар может остаться в «ПСЖ» в случае прихода Энрике. У них теплые отношения со времен «Барсы»

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Неймар Луис Энрике Марко Верратти Футбол

Назначение Луиса Энрике может убедить Неймара остаться в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что Неймар рассматривает возможность ухода из «ПСЖ» после протестов ультрас клуба возле его дома. «ПСЖ» также готов расстаться с бразильцем, чтобы строить команду вокруг Килиана Мбаппе.

По данным L’Equipe, возможное назначение Энрике может переубедить Неймара, поскольку бразилец поддерживает теплые отношения с испанцем со времен совместной работы в «Барселоне».

Также сообщается, что приход Энрике станет хорошей новостью для Марко Верратти, поскольку испанскому специалисту нравятся игровые качества полузащитника.

Ранее стало известно, что Энрике подпишет с «ПСЖ» соглашение на 2 года с возможностью продления на год.

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23 комментария

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QWertY
Ответ ɔculpa
Тёплые отношения) Так мило)
Здесь имеется в виду не такие теплые отношения как у тебя с твоим парнем, а дружеские теплые
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Руслан Мамедрзаев
строить проект вокруг Мбаппе который свалил на след год 😁🤡😆
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Josep
С тех пор Ней сильно изменился, и не в лучшую сторону. и мне кажется, Луис сам будет за его продажу, как токсичного, недисциплинированного и слабоуправляемого персонажа, который будет только смуту наводить в раздевалке своими редкими появлениями после вечеринок, сестринских др и карнавалов.. А Энрике жесткий тренер, и подобное отношение вряд ли потерпит.
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mr kovalsky
Ответ Руслан Мамедрзаев
строить проект вокруг Мбаппе который свалил на след год 😁🤡😆
Мбаппе уже третий год сваливает
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itemme
Ответ SaNeK86rus
Неймар МОЖЕТ остаться в ПСЖ, забавно, а он кому-то нужен?
Конечно. Саудиты ему давали контракт пожирнее Криша
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SaNeK86rus
Неймар МОЖЕТ остаться в ПСЖ, забавно, а он кому-то нужен?
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Andrey Yaroslavtsev
Насколько тёплые отношения? В покер вместе играют?
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liverpool and barcelona fan
Пике 1 сентября: Se queda
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Дмитрий Крутенко
Он может остаться в ПСЖ, потому что нет ни одного клуба, которые хотят платить ему конскую ЗП за те редкие минуты на поле, что он есть. Если бы еще в эти минуты он разницу делал, то может кто-то бы и заплатил. А так еще половину этого времени он просто пинает мяч и особо не выделяется. В итоге он никому не нужен. Может быть Барса его бы вернула, но она и так на грани продажи себя арабам, и продаваться вдвоем с Неймаром нет смысла, меньше дадут за групповуху.
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Руслан Мамедрзаев
Ответ mr kovalsky
Мбаппе уже третий год сваливает
Свалить уверен на след год точно
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Vatikan
Ответ Руслан Мамедрзаев
строить проект вокруг Мбаппе который свалил на след год 😁🤡😆
Мбаппе штампует рекорд за рекордами что в клубе что в соборной!
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Дмитрий
Ответ 97 недостаточно
Играй Неймар во времена Пеле в Чемпионате Бразилии, наколотил бы вдвое больше голов, чем тот. Пройдет время и имя последнего будут помнить только под маркой кофе
Во времена Пеле Неймара просто убили бы в первой же игре.
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Vlad
Ответ Дмитрий
Во времена Пеле Неймара просто убили бы в первой же игре.
За что?
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Дмитрий
Ответ 97 недостаточно
Он бы адаптировался под те условия. Только недоумки думают, что Ней на полном серъезе страдает на поле. Этот лис симулирует, чтобы зарабатывать очки
Ааа, поэтому он при нынешних правилах и судействе пропустил больше двух лет в травмах. Он просто лис, понятно
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