Неймар может остаться в «ПСЖ» в случае прихода Энрике. У них теплые отношения со времен «Барсы»

Назначение Луиса Энрике может убедить Неймара остаться в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что рассматривает возможность ухода из « » после протестов ультрас клуба возле его дома. «ПСЖ» также готов расстаться с бразильцем, чтобы строить команду вокруг Килиана Мбаппе.

По данным L’Equipe, возможное назначение Энрике может переубедить Неймара, поскольку бразилец поддерживает теплые отношения с испанцем со времен совместной работы в «Барселоне».

Также сообщается, что приход станет хорошей новостью для , поскольку испанскому специалисту нравятся игровые качества полузащитника.

Ранее стало известно, что Энрике подпишет с «ПСЖ» соглашение на 2 года с возможностью продления на год.