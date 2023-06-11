«Аль-Хилаль» предложит «ПСЖ» 45 млн евро за Неймара, а бразильцу – 200 млн в год, как у Роналду

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль деньги Футбол

«Аль-Хилаль» хочет подписать Неймара.

Представители клуба из Саудовской Аравии прибыли в Париж, чтобы договориться о трансфере, сообщает CBC Sports.

«Аль-Хилаль» готов предложить «ПСЖ» 45 млн евро, а Неймару – 200 млн в год. Условия сопоставимы с теми, что есть Криштиану Роналду по контракту с «Аль-Насром».

Отмечается, что «ПСЖ» со своей стороны будет рад любому предложению о покупке Неймара, чей контракт истекает в 2025 году.

В 20 матчах завершившегося сезона Лиги 1 31-летний бразилец забил 13 голов и отдал 11 результативных передач. Его статистика – здесь.

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40 комментариев

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Rule1
А вот это уже серьезно,Ней любит кэш.
+60
-2
+58
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savik-A.M.
Ответ GuruFutbola
Неймар не опуститься до уровня арабского рабства как бывшие мчкашники)
Человек на пике перешёл в ПСЖ из Барсы , ржунимагу
+54
-5
+49
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blaugrano
За эти деньги Хелайфи сам его ленточкой обвяжет и на самолёт до Аравии посадит.
+24
-3
+21
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AF007
Учитывая, что замыкалдычу там платят 200, Неймару, как более техничному игроку, должны были предложить минимум 300. Но эти жмоты даже Месси вместо двух триллионов жалкие полмиллиарда под нос хотели сунуть. Наивные
+23
-13
+10
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Balt
Зато на Ф1 и на любую тусу - да пожалуйста в любое время. Только на поле выходи вовремя и в промо всяких участвуй. Может и согласится.
+4
0
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Hell MASTER
Ответ mancunian82
От этих новостей уже тошно становиться. Если некуда деть бабки, переведите на счета благотворительных фондов. Голодающим, больным, сиротам. Да в конце концов на финансирование ученых. Раздувают там свой пузырь, который никогда и рядом с европейским футболом не станет. Да и о лиге ихней забудут через пару сезонов.
Ты даже не понимаешь для чего это делается,а уже кричишь куда эти деньги можно перевести.Ну ладно,США сколько угодно напечатать бабла может,что же они на благотворительность триллион не перевели?)
+3
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che kaif
45 ? Минимум сотка да и зп выше должна быть раза в два выше чем у португальского статиста
+3
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qwer11
Ответ mancunian82
От этих новостей уже тошно становиться. Если некуда деть бабки, переведите на счета благотворительных фондов. Голодающим, больным, сиротам. Да в конце концов на финансирование ученых. Раздувают там свой пузырь, который никогда и рядом с европейским футболом не станет. Да и о лиге ихней забудут через пару сезонов.
главное, чтоб они грамматику не забыли
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hyunday
Ответ AF007
Учитывая, что замыкалдычу там платят 200, Неймару, как более техничному игроку, должны были предложить минимум 300. Но эти жмоты даже Месси вместо двух триллионов жалкие полмиллиарда под нос хотели сунуть. Наивные
За жалкие полмиллиарда плюсую)))
+2
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GuruFutbola
Ответ savik-A.M.
Человек на пике перешёл в ПСЖ из Барсы , ржунимагу
В топ-5 же а не топ-400
+4
-3
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Alex Khakhanoff
В Китае тоже был бум, был да сплыл. Теперь СА делает тоже самое, но с большей дикостью..
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filippa
ща тут подгорит и у Рона и у Журналюги англиского и у местных фанатов. разбили мечты 1 днем.
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Dottore
Удивительно как подешевел Неймар...
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Иван Иванов
Блин, а если так задуматься, то почему бы Неймару не поиграть в Саудовии 2 года?
1. ПСЖ не хочет видеть его в своей команде.
2. Неймар не хочет играть в Европе за меньшую зарплату.
Ну, в общем, побегает Ней в Аравии 2 года. Заработает себе ещё больше бабла, чем в Париже. А потом когда 2 года пройдут, то если прям сильно хочет ещё раз поиграть в Европе и выиграть ЛЧ, то приедет и поиграет за хлеб с маслом в Барселоне например, а если поймёт, что хочет дальше рубить бабло, то останется в Аравии. По-моему всё логично.
Я, честно говоря, не удивлюсь, если Неймар примет предложение. Однажды он уже переходил ради денег, значит....

А вообще, возможно, время Неймара уже действительно пришло , чтобы ехать зарабатывать бабло, не напрягаясь. Ведь, как мы знаем многие бразильцы очень рано затухают, особенно такие кайфарики, как Ней.
На самом деле, если Ней чувствует, 1) что у него уже нет мотивации побеждать самые большие титулы в Европе, 2) что он стал очень травматичным 3) что он хочет лишь наслаждаться жизнью и развлекаться, то ему действительно лучше стоит уехать в Аравию и на расслабоне там катать арабов. Тем более его там арабские покровители будут беречь, дадут приказ, чтобы по его ногам не били. Так что, переезд в Аравию будет очень даже разумным вариантом для Нея.
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Vladzislav Zhurkevich
он переходит)
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Ola BP
Там Роналду в помощь кого-то будут брать?
А то как-то несерьезно)
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moldfan
Ответ Rule1
А вот это уже серьезно,Ней любит кэш.
Его папа любит кэш...
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Molodoy91
Ответ Фарид Харисов
Если Модрич, Бензема, Роналду, Канте, да даже Месси уже сказали и показали всё, что можно и расставаться с ними не так грустно, то вот Неймара не хочется терять. Последняя зажигалка безумного бразильского фестиваля на топ-уровне.
Да и рановато ему пока к арабам. В 31 Роналду брал 3 ЛЧ с Реалом, Модрич ещё не был в финале ЧМ. Так что минимум сезон хотелось бы увидеть после ухода Месси
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Максим Бегун
Ответ Molodoy91
Да и рановато ему пока к арабам. В 31 Роналду брал 3 ЛЧ с Реалом, Модрич ещё не был в финале ЧМ. Так что минимум сезон хотелось бы увидеть после ухода Месси
Все равно никто за ним не следит в Лиге 1, разницы нет где играть
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artem ofruss
Ответ blaugrano
За эти деньги Хелайфи сам его ленточкой обвяжет и на самолёт до Аравии посадит.
Катар наврятле продаст в СА
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Mbest77
Ответ artem ofruss
Катар наврятле продаст в СА
Так через Францию же
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Роман
Ответ Black Phoenix
Покупали за 222 миллиона, а продадут за 45. А прошло всего 6 лет, на секундочку.
Так и ему уже 31 стукнуло, тогда был молодым еще без таких травм
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mancunian82
От этих новостей уже тошно становиться. Если некуда деть бабки, переведите на счета благотворительных фондов. Голодающим, больным, сиротам. Да в конце концов на финансирование ученых. Раздувают там свой пузырь, который никогда и рядом с европейским футболом не станет. Да и о лиге ихней забудут через пару сезонов.
+2
-2
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Black Phoenix
Покупали за 222 миллиона, а продадут за 45. А прошло всего 6 лет, на секундочку.
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MikhaL
Саудиты завлекают к себе игроков с именем и за большие деньги. Есть шансы, что спелый фрукт будет не самым высокооплачиваемым игроком и выиграть хоть что-то станет на порядок сложнее.
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