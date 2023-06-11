«Аль-Хилаль» предложит «ПСЖ» 45 млн евро за Неймара, а бразильцу – 200 млн в год, как у Роналду

«Аль-Хилаль» хочет подписать Неймара.

Представители клуба из Саудовской Аравии прибыли в Париж, чтобы договориться о трансфере, сообщает CBC Sports.

« » готов предложить « » 45 млн евро, а Неймару – 200 млн в год. Условия сопоставимы с теми, что есть Криштиану Роналду по контракту с «Аль-Насром».

Отмечается, что «ПСЖ» со своей стороны будет рад любому предложению о покупке , чей контракт истекает в 2025 году.

В 20 матчах завершившегося сезона Лиги 1 31-летний бразилец забил 13 голов и отдал 11 результативных передач. Его статистика – здесь.