«Аль-Хилаль» предложит «ПСЖ» 45 млн евро за Неймара, а бразильцу – 200 млн в год, как у Роналду
«Аль-Хилаль» хочет подписать Неймара.
Представители клуба из Саудовской Аравии прибыли в Париж, чтобы договориться о трансфере, сообщает CBC Sports.
«Аль-Хилаль» готов предложить «ПСЖ» 45 млн евро, а Неймару – 200 млн в год. Условия сопоставимы с теми, что есть Криштиану Роналду по контракту с «Аль-Насром».
Отмечается, что «ПСЖ» со своей стороны будет рад любому предложению о покупке Неймара, чей контракт истекает в 2025 году.
В 20 матчах завершившегося сезона Лиги 1 31-летний бразилец забил 13 голов и отдал 11 результативных передач. Его статистика – здесь.
1. ПСЖ не хочет видеть его в своей команде.
2. Неймар не хочет играть в Европе за меньшую зарплату.
Ну, в общем, побегает Ней в Аравии 2 года. Заработает себе ещё больше бабла, чем в Париже. А потом когда 2 года пройдут, то если прям сильно хочет ещё раз поиграть в Европе и выиграть ЛЧ, то приедет и поиграет за хлеб с маслом в Барселоне например, а если поймёт, что хочет дальше рубить бабло, то останется в Аравии. По-моему всё логично.
Я, честно говоря, не удивлюсь, если Неймар примет предложение. Однажды он уже переходил ради денег, значит....
А вообще, возможно, время Неймара уже действительно пришло , чтобы ехать зарабатывать бабло, не напрягаясь. Ведь, как мы знаем многие бразильцы очень рано затухают, особенно такие кайфарики, как Ней.
На самом деле, если Ней чувствует, 1) что у него уже нет мотивации побеждать самые большие титулы в Европе, 2) что он стал очень травматичным 3) что он хочет лишь наслаждаться жизнью и развлекаться, то ему действительно лучше стоит уехать в Аравию и на расслабоне там катать арабов. Тем более его там арабские покровители будут беречь, дадут приказ, чтобы по его ногам не били. Так что, переезд в Аравию будет очень даже разумным вариантом для Нея.
А то как-то несерьезно)