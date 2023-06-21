Кейн хочет перейти в «МЮ» летом. Клуб может вернуться к переговорам, если Леви снизит цену до 80 млн фунтов

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Дэниэл Леви Харри Кейн деньги Футбол

Харри Кейн надеется перейти в «Ман Юнайтед» из «Тоттенхэма» этим летом.

Как пишет Daily Mail, нападающий надеется, что «Манчестер Юнайтед» вернется к переговорам, если президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви снизит финансовые требования. Сейчас он хочет получить за игрока, контракт которого истекает летом 2024 года, 100 млн фунтов.

«Юнайтед» дал понять, что не станет столько платить за игрока с годом контракта, которому в июле исполнится 30 лет. На данный момент клуб прекратил интересоваться Харри и переключился на работу над трансфером Расмуса Хейлунда из «Аталанты».

Если цена на Кейна снизится примерно до 80 млн фунтов, «Юнайтед» может вернуться за стол переговоров, так как Эрик тен Хаг хотел бы видеть в команде нападающего, уже проявлявшего себя в АПЛ.

«Челси» – еще один возможный вариант для Кейна, однако маловероятно, что после «Тоттенхэма» он перейдет в другой лондонский клуб, несмотря на возможность поработать с Маурисио Почеттино.

Кейн хочет перейти в «Ман Юнайтед», несмотря на интерес со стороны «Реала», «ПСЖ» и «Баварии», и надеется, что Леви смягчится. Но сейчас всем сторонам кажется, что Дэниэл займет примерно такую же позицию, что и два года назад, когда он отклонил предложение «Ман Сити» на 125 млн фунтов. 

В минувшем сезоне Кейн забил 32 гола и сделал 5 результативных передач в 49 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Статистику нападающего можно найти здесь.

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32 комментария

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Фарид Харисов
Ответ DolJun
за 80 лямов заверните в челси
Кейн хочет перейти чтобы выиграть трофеи, а не почётное место за пределами раздевалки.
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SaH4r.
Леви и "снизить цену" несопоставимые вещи
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Давид Agabekyan
Другими словами МЮ не вернётся к переговорам
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+13
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Yerkebulan
100 млн на Антони есть, а на Кейна нет. Кейн реально может внести такой же импульс, как когда-то Ван Перси. Можно Марсиаля в довесок предложить, нужно все делать чтобы уломать Леви
+5
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Артем Андреев
Ответ Analjinn
Зачем Кейну в МЮ?
МЮ сейчас куда более перспективный клуб, нежели Тоттенхэм. Возможность взять хотя бы какой-то трофей и побить рекорд Ширера в ближайшем будущем. В одной команде с Бруну, Эриксоном и Шоу это станет куда более лëгкой задачей. Ну и с Магой они по слухам кореша.
+3
0
+3
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Давид Agabekyan
Ответ bibendum
ТТХ Кейна, а МЮ Фреда и Марсьяля. Вот такой обмен
Леви не отпускал Кейна за 100, а за двух балластов отпустит. Реалистично
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Dan Kennedy
Ответ Kipriot
Уххх, Кейн, сколько же всего ты потерял из-за одного жадного человека. Три трофея за один сезон, гнев и ненависть к тому человеку, что не отпустил тебя
Он сам мог давно уйти, сам продлевал контракт
+2
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Joker17
Ответ Yerkebulan
100 млн на Антони есть, а на Кейна нет. Кейн реально может внести такой же импульс, как когда-то Ван Перси. Можно Марсиаля в довесок предложить, нужно все делать чтобы уломать Леви
100 млн на Антони БЫЛИ прошлом летом, а этим летом у МЮ весь трансферный бюджет 120 млн + продажи
+2
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Blaumerc
Ответ DolJun
https://www.sports.ru/football/1115237624-lionel-messi-naslazhdayus-tem-chto-podxozhu-k-konczu-karery-pobeditele.html?comment_id=4578398%C2%A6news%C2%A61115237624
без агрессии ведь пытаемся общаться, не?
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Vint-Z
Леви? Снизит цену? В какой они реальности живут? Скорее у Боули деньги на трансферы кончатся или Артета перестанет хотеть доминировать)
+1
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Орарайма
Ответ Фарид Харисов
Кейн хочет перейти чтобы выиграть трофеи, а не почётное место за пределами раздевалки.
это тогда в Сити надо
+1
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Joker17
Ответ SaH4r.
Леви и "снизить цену" несопоставимые вещи
Мне кажется тут много зависит от позиции Кейна. Если он публично заявит, что продлевать контракт не будет и хочет уйти, то у Леви останется всего два варианта: либо 70-80 млн сейчас, либо 0 через год. Борьба между рациональным подходом и упёртостью будет нешуточной
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Алексей Супонинский
Ответ Zalupechkin
Всё правильно делает Леви , Кейна нельзя продавать к конкурентам в лигу . Только за в другой чемпионат . Да и наврятли он сможет что-то серьёзное выиграть с Манчестером . Чемпионом точно не станет с такими соседями . а ещё тут Арсенал набирает , Ливерпуль усиливается и Челси нельзя сбрасывать со счетов . Юнайтед явно не выглядит фаворитом на фоне этих команд . А перейдёт он туда и испортит навсегда отношения с фанатами , как в своё время сделал Бербатов . Но болгарина хотябы можно было понять , там был МЮ Фергюссона , совсем другой уровень , не то что сейчас .
А зачем ему петушиный угол ? Такая команда не заслуживает такого игрока
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kaviknat
Ответ Yerkebulan
100 млн на Антони есть, а на Кейна нет. Кейн реально может внести такой же импульс, как когда-то Ван Перси. Можно Марсиаля в довесок предложить, нужно все делать чтобы уломать Леви
Магваера. Тоттенхем вроде хотел его
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Analjinn
Ответ Артем Андреев
МЮ сейчас куда более перспективный клуб, нежели Тоттенхэм. Возможность взять хотя бы какой-то трофей и побить рекорд Ширера в ближайшем будущем. В одной команде с Бруну, Эриксоном и Шоу это станет куда более лëгкой задачей. Ну и с Магой они по слухам кореша.
Для меня это странно. Шансы на трофей не такие большие в МЮ, при живом МС.
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Dan Kennedy
Ответ Артем Андреев
МЮ сейчас куда более перспективный клуб, нежели Тоттенхэм. Возможность взять хотя бы какой-то трофей и побить рекорд Ширера в ближайшем будущем. В одной команде с Бруну, Эриксоном и Шоу это станет куда более лëгкой задачей. Ну и с Магой они по слухам кореша.
Так Магу слить пытаются)
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Blaumerc
Ответ DolJun
за 80 лямов заверните в челси
Кейн привык играть в нормальных условиях, с нормальными просторными раздевалками в челси ему в коридоре что ли переодеваться? Кейн на это не пойдёт
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forward1988
если только в след сезоне бесплатно, в этом леви с клуба апл затребует кругленькую сумму.
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Zalupechkin
Всё правильно делает Леви , Кейна нельзя продавать к конкурентам в лигу . Только за в другой чемпионат . Да и наврятли он сможет что-то серьёзное выиграть с Манчестером . Чемпионом точно не станет с такими соседями . а ещё тут Арсенал набирает , Ливерпуль усиливается и Челси нельзя сбрасывать со счетов . Юнайтед явно не выглядит фаворитом на фоне этих команд . А перейдёт он туда и испортит навсегда отношения с фанатами , как в своё время сделал Бербатов . Но болгарина хотябы можно было понять , там был МЮ Фергюссона , совсем другой уровень , не то что сейчас .
+1
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llolishe
У Кейна цель в футболе явно не трофеи раз вместо Реала хочет перейти к юбилярам
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Elik1989
Интересно, но мало вероятно. Леви себя зарекомендовал в АПЛ и не с очень хорошей стороны.
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Kipriot
Уххх, Кейн, сколько же всего ты потерял из-за одного жадного человека. Три трофея за один сезон, гнев и ненависть к тому человеку, что не отпустил тебя
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ivannumber1
Даже 80 мультов за Кейна это много. Год контракта, 2-3 года топ-игры, потом опять нужно искать напа.

Лучше сконцентрироваться на более молодых персонажах типо Влаховича, Осимхена, Хейлунда, Рамуша.

Да, год может уйти на адаптацию, зато чисто стратегически, это будет более верный ход.
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mancunian82
Если не утка, и Кейн действительно хочет в МЮ, надо закрыть глаза и заплатить шпорам сотку. Да, у него год по контракту, ему 29 и все такое, ну если есть реальный шанс его забрать, сейчас, надо и это сделать.
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