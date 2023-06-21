Харри Кейн надеется перейти в «Ман Юнайтед» из «Тоттенхэма» этим летом.

Как пишет Daily Mail, нападающий надеется, что « » вернется к переговорам, если президент «Тоттенхэма» снизит финансовые требования. Сейчас он хочет получить за игрока, контракт которого истекает летом 2024 года, 100 млн фунтов.

«Юнайтед» дал понять, что не станет столько платить за игрока с годом контракта, которому в июле исполнится 30 лет. На данный момент клуб прекратил интересоваться и переключился на работу над трансфером Расмуса Хейлунда из «Аталанты».

Если цена на Кейна снизится примерно до 80 млн фунтов, «Юнайтед» может вернуться за стол переговоров, так как Эрик тен Хаг хотел бы видеть в команде нападающего, уже проявлявшего себя в .

«Челси» – еще один возможный вариант для Кейна, однако маловероятно, что после « » он перейдет в другой лондонский клуб, несмотря на возможность поработать с Маурисио Почеттино.

Кейн хочет перейти в «Ман Юнайтед», несмотря на интерес со стороны «Реала», «ПСЖ» и «Баварии», и надеется, что Леви смягчится. Но сейчас всем сторонам кажется, что Дэниэл займет примерно такую же позицию, что и два года назад, когда он отклонил предложение «Ман Сити» на 125 млн фунтов.

В минувшем сезоне Кейн забил 32 гола и сделал 5 результативных передач в 49 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Статистику нападающего можно найти здесь.