«Реал» передумал покупать Кейна. Клуб не готов платить «Тоттенхэму» минимум 116 млн евро плюс 20 млн в год самому форварду (As)
Переход Харри Кейна в «Реал» вряд ли состоится.
Как сообщает As, форвард уже не является трансферной целью мадридцев, работа над операцией по его приобретению существенно замедлилась.
Это связано с тем, что «Реал» считает расходы на покупку англичанина непомерными, причем отбить их не удастся, учитывая возраст игрока.
За 29-летнего футболиста «Тоттенхэм» требует свыше 116 млн евро, сюда следует прибавить и зарплату Кейна в размере 20 млн евро в год. Испанскую команду такие расходы не устраивают, и потому нападающий исключен из шорт-листа.
Также отмечается, что Кейн не вписывается в стратегию подписания молодых футболистов высокого уровня с большими перспективами.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
- Реал согласовал личный контракт
- Реал не согласовывал ничего
- сумма трансфера такая-то
- Реал не будет покупать
- Реал будет покупать, но не него
- его, но не за эти деньги
Я не понимаю, как работает логика.
Т.е. условные 100млн за Кейна помогут Тоттенхему больше чем гарантированные 30+ мячей за сезон?
Рынок переполнен недорогими бомбардирами, которые сходу начнут забивать в Тоттенхеме и оказывать подобное влияние на качество игры?
Как работает логика?
Леви просто красавец, столько удерживает такого игрока, построил фантастический стадион при этом, не сильно проседая финансово каждый год.