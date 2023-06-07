«Реал» передумал покупать Кейна. Клуб не готов платить «Тоттенхэму» минимум 116 млн евро плюс 20 млн в год самому форварду (As)

Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн деньги Футбол

Переход Харри Кейна в «Реал» вряд ли состоится.

Как сообщает As, форвард уже не является трансферной целью мадридцев, работа над операцией по его приобретению существенно замедлилась.

Это связано с тем, что «Реал» считает расходы на покупку англичанина непомерными, причем отбить их не удастся, учитывая возраст игрока.

За 29-летнего футболиста «Тоттенхэм» требует свыше 116 млн евро, сюда следует прибавить и зарплату Кейна в размере 20 млн евро в год. Испанскую команду такие расходы не устраивают, и потому нападающий исключен из шорт-листа.

Также отмечается, что Кейн не вписывается в стратегию подписания молодых футболистов высокого уровня с большими перспективами.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

Материалы по теме

59 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZA.RMA
А Реал в курсе, что у них в составе из центральных нападающих только Альваро Родригес?
+55
-1
+54
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Черкашин
Ответ ZA.RMA
А Реал в курсе, что у них в составе из центральных нападающих только Альваро Родригес?
Хоселу из Эспаньола 33 летний подъедет.:)))))
+43
0
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
f_stahel
харрикейн уже легенда. мне кажется, его карьера в Тоттэнхеме полезна и показательна. да, не выиграл командного трофея, но его имя будут помнить долго, да и быть богом заметного лондонского клуба тоже почтенно.
+23
-5
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Slobodskikh
Ответ Алексей Елистратов
Летом 24 перейдет бесплатно куда-нибудь. Горе-руководитель Леви платит дважды.
Горе-руководитель Леви уже 10 как лет имеет в составе своей достаточно средней команды топового форварда, одного из лучших в истории английского футбола
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ali Galiyev
Ответ ZA.RMA
А Реал в курсе, что у них в составе из центральных нападающих только Альваро Родригес?
Реал в курсе того, что ещё полно времени до конца ТО и как нужно торговаться.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пацанчик реальный
Ответ f_stahel
харрикейн уже легенда. мне кажется, его карьера в Тоттэнхеме полезна и показательна. да, не выиграл командного трофея, но его имя будут помнить долго, да и быть богом заметного лондонского клуба тоже почтенно.
Будет эдаким Аланом Ширером,тот тоже на клубном уровне практически ничего не выйграл(кроме одного чемпионства с Блэкберном),но все помнят его как лучшего бомбардира АПЛ за всю историю,который играл в родном Ньюкасле и не хотел никуда переходить,хотя его звали в топ-клубы много раз,Кейн через год другой побьет его рекорд и будет для нас своим «Аланом Ширером»!))
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZaSvabody
Сериал про Месси кончился, теперь про Кейна запустят. Точно придет. Нет, точно передумал. И так до бесконечности.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bad Santa
Привычная летняя лента:

- Реал согласовал личный контракт
- Реал не согласовывал ничего
- сумма трансфера такая-то
- Реал не будет покупать
- Реал будет покупать, но не него
- его, но не за эти деньги
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Макс Кидалов
Ответ ZA.RMA
А Реал в курсе, что у них в составе из центральных нападающих только Альваро Родригес?
Реал в курсе что нельзя повторять свою же ошибку подписать 30 летнего топ игрока за большие деньги из Апл. Поэтому 100 раз теперь будут думать чем подписывать. За Кейна 80 млн можно отдать, но не 120-130. Он сам должен это понимать и наставить на трансфер и условия Реала либо до конца карьеры будет играть без трофеев
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Enchanter WIZZARD
Криша в аренду!!! Чтобы в Майями бомбануло)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Елистратов
Летом 24 перейдет бесплатно куда-нибудь. Горе-руководитель Леви платит дважды.
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Slobodskikh
Ответ Тахир Хусаинов
Смысл в этом если нет трофеев
Смысл в существовании самой команды, например. В прибыли.
Я не понимаю, как работает логика.
Т.е. условные 100млн за Кейна помогут Тоттенхему больше чем гарантированные 30+ мячей за сезон?
Рынок переполнен недорогими бомбардирами, которые сходу начнут забивать в Тоттенхеме и оказывать подобное влияние на качество игры?
Как работает логика?
Леви просто красавец, столько удерживает такого игрока, построил фантастический стадион при этом, не сильно проседая финансово каждый год.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
edik-burimov2@mail.ru
ну объективно Кейну 29, хоть мне он очень нравиться и в реале я бы его хотел бы увидеть, но сильно "тяжёлый" трансфер для такого возраста, т.е. даже половины не отбить если вдруг у него не пойдет
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ ZA.RMA
А Реал в курсе, что у них в составе из центральных нападающих только Альваро Родригес?
Камавинга сделают центр форвардом
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fenix87
Ответ ZA.RMA
А Реал в курсе, что у них в составе из центральных нападающих только Альваро Родригес?
Но и за 29 летнего давать 116 лямов тоже не вариант. Хоть он и топ нап
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tiestorzn17
😂 а какой дурачок на полном серьезе верит, что можно купить главный актив Леви дешево? Только школота, в реальности Леви и 300 запросит, ему проще Кейна оставить, переподписать все равно уговорит наверняка.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kadyr Abdramanov
Ели избавились от Азара
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bulldozer
Пусть берут Кокорина пока не поздно. И ценник будет очень адекватным.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bad Santa
Ответ Alex Slobodskikh
Горе-руководитель Леви уже 10 как лет имеет в составе своей достаточно средней команды топового форварда, одного из лучших в истории английского футбола
Но в итоге ни денег, ни трофеев.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ ZA.RMA
А Реал в курсе, что у них в составе из центральных нападающих только Альваро Родригес?
Была от Алейша Жейнро что клуб как и в ситуации с Билингемом будет через свои СМИ посылать "пессимистичный настрой в прессу", но клуб уверен в подписании Кейна
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Павлюченко
После сообщений от арабов о безумных контрактах наконец-то прозвучала трезвая мысль.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Robert
С Бэйлом помню, также было, еврей Леви, за каждый цент удавится. Сериал до конца лета короче. Тут только два варианта. Реал купит кого-то другого, с похожим уровнем игры, либо купит Кейна, даже за 150 лямов. Начинать новый сезон с Родриго и "великим" Хоселу в атаке, это приговор. Лучше сразу сняться со всех турниров.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан Мусагалиев
Ну и хорошо, не заиграл бы он в Реале
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Moscwow
Сериал на лето, пока только пару серий пилотных
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
langoth
Ответ f_stahel
харрикейн уже легенда. мне кажется, его карьера в Тоттэнхеме полезна и показательна. да, не выиграл командного трофея, но его имя будут помнить долго, да и быть богом заметного лондонского клуба тоже почтенно.
Карьера под стать клубу: г..ом не был, но и до вершин не поднялся 🤷🏼‍♂️
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий