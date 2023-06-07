«Реал» передумал покупать Кейна. Клуб не готов платить «Тоттенхэму» минимум 116 млн евро плюс 20 млн в год самому форварду (As)

Переход Харри Кейна в «Реал» вряд ли состоится.

Как сообщает As, форвард уже не является трансферной целью мадридцев, работа над операцией по его приобретению существенно замедлилась.

Это связано с тем, что « » считает расходы на покупку англичанина непомерными, причем отбить их не удастся, учитывая возраст игрока.

За 29-летнего футболиста « » требует свыше 116 млн евро, сюда следует прибавить и зарплату в размере 20 млн евро в год. Испанскую команду такие расходы не устраивают, и потому нападающий исключен из шорт-листа.

Также отмечается, что Кейн не вписывается в стратегию подписания молодых футболистов высокого уровня с большими перспективами.

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