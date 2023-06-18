Хаким Зиеш готов к переходу в «Аль-Наср».

Как утверждает инсайдер , переговоры полузащитника «Челси» с ближневосточным клубом продвигаются успешно. Он не против того, чтобы стать партнером .

« » пытается добиться заключения сделки уже на следующей неделе.

провел 18 матчей в АПЛ-2022/23 и отдал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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