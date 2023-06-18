Переговоры Зиеша с «Аль-Насром» идут успешно, хавбек готов присоединиться к Роналду. «Челси» хочет закрыть сделку на следующей неделе

Теги Криштиану Роналду Челси премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Хаким Зиеш Фабрицио Романо Футбол

Хаким Зиеш готов к переходу в «Аль-Наср».

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, переговоры полузащитника «Челси» с ближневосточным клубом продвигаются успешно. Он не против того, чтобы стать партнером Криштиану Роналду.

«Челси» пытается добиться заключения сделки уже на следующей неделе.

Зиеш провел 18 матчей в АПЛ-2022/23 и отдал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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14 комментариев

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corazón blanco
Саудовцы могут очень облегчить жизнь Челси, помогая такими трансферами выправить ситуацию с ФФП.
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DolJun
неплохо. походу там к саудовцам отцепляют кроме зиеша еще обамеянга, менди и кулибали. лукаку упирается.
+6
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Акира_1
Ответ Милан137
У Челси сейчас просто гений Боэли у руля, продать всех ТОПов и накупить Мудриков на 600 миллионов 🤦‍♂️🤡 ...
Топы не занимают 12 место в сезоне
+6
-2
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Sergeev55
Ему будет проще адаптироваться в Саудовской Аравии, он - мусульманин.
+3
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Amalfitano
А между тем и Зиешу уже 30. Еще вчера был молодым и перспективным.
+2
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Акира_1
Не одного норм сезона в Челси. Просто бессмысленный трансфер, который только арабские деньги отобьют.
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Febos_
god bless Салман Аль Сауд за то что он есть ))
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Loh Loh
Боулинг должен после такого подарка от саудовцев, щедро наградить их чём нибудь весомым
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Tiestorzn17
Для игрока атаки играть на стату пешехода замыкателя такой себе расклад конечно. Разве что денег там дадут космической количество, и то долго там не выдержит, сезон/два и на выход.
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Vovker
Ответ Барсик Юрана
Почему горбатый🐪 предпочитает мароканцев?🤔
Ты про себя? Соболезнуем...
Дать телефон знакомого вертебролога?
+2
-2
0
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