Переговоры Зиеша с «Аль-Насром» идут успешно, хавбек готов присоединиться к Роналду. «Челси» хочет закрыть сделку на следующей неделе
Хаким Зиеш готов к переходу в «Аль-Наср».
Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, переговоры полузащитника «Челси» с ближневосточным клубом продвигаются успешно. Он не против того, чтобы стать партнером Криштиану Роналду.
«Челси» пытается добиться заключения сделки уже на следующей неделе.
Зиеш провел 18 матчей в АПЛ-2022/23 и отдал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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