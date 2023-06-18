«Аль-Хилаль» предложил Кулибали 30 млн евро в год и контракт на 3 сезона
«Аль-Хилаль» готов заключить с Калиду Кулибали контракт на три сезона.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, клуб из Саудовской Аравии предлагает защитнику «Челси» зарплату в размере 30 млн евро в год.
Представители ближневосточной команды контактируют с агентом сенегальца.
31-летний футболист провел 23 игры в АПЛ и забил 2 гола. Подробно со статистикой Кулибали можно ознакомиться здесь.
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