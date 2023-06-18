«Аль-Хилаль» предложил Кулибали 30 млн евро в год и контракт на 3 сезона

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Джанлука Ди Марцио Калиду Кулибали деньги Футбол

«Аль-Хилаль» готов заключить с Калиду Кулибали контракт на три сезона.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, клуб из Саудовской Аравии предлагает защитнику «Челси» зарплату в размере 30 млн евро в год.

Представители ближневосточной команды контактируют с агентом сенегальца.

31-летний футболист провел 23 игры в АПЛ и забил 2 гола. Подробно со статистикой Кулибали можно ознакомиться здесь.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sacha2
Ответ Юрий Стеклов
Челси хорошо разгрузиться может… Кулибали, Канте, Зиеш. Всех арабам сплавить.
...+Обама, я ж говорил - арабы не зря в Лондон приезжали:)
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Стеклов
Челси хорошо разгрузиться может… Кулибали, Канте, Зиеш. Всех арабам сплавить.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Фалафель
По традиции Де Лаурентис его не отпустит и из Челси🙄
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Смирнов
ну 30 млн. в год - это реально перебор. Крутой конечно игрок , но не настолько же. Впрочем арабы деньги не считают...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
trav
Кулиьали вроде мусульманин. Для него это будет отличный вариант
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий