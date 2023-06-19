Менди и «Аль-Ахли» согласовали контракт до 2026-го. Переговоры о трансфере вратаря «Челси» – на завершающей стадии

Теги Челси премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Эдуар Менди Футбол

Эдуар Менди близок к переходу в чемпионат Саудовской Аравии.

Вратарь «Челси» согласовал условия личного контракта с «Аль-Ахли», сообщает Фабрицио Романо. Соглашение рассчитано до июня 2026 года. 

Переговоры о переходе сенегальского голкипера в новый клуб находятся на завершающей стадии.

Менди выступает за «Челси» с 2020 года. В прошедшем сезоне АПЛ он провел 10 матчей и пропустил 14 голов. 

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19 комментариев

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Паша
Ответ HellLight
чтото я пропустил момент когда менди стал настолько плох, что не только отдал первый номер кепе, но еще и клуб себе в европе найти не может.
Мог бы конечно клуб себе найти легко, но аравийцы открыли фестиваль тройной лички
+19
0
+19
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rewind
Нормально Боули выкручивается, весь неликвид арабам втюхивает.
+6
0
+6
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Malbora
Состава Челси для многих хватит усилиться)
+5
-1
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HellLight
чтото я пропустил момент когда менди стал настолько плох, что не только отдал первый номер кепе, но еще и клуб себе в европе найти не может.
+4
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+4
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Rasul Dzantatov
Желаю ему удачи
+2
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Stanislav Samoylov
Ответ sashafan2
Я не понял, это какой-то арабский челлендж: Купи как можно больше игроков Челси?😂
просто у Челси игроков— на 2 арабские лиги хватит))
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Danik S
СА спасает Челси от куча игроков))) Это лучше для Челси чем за дешевку отдавать всяким попрошайкам
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haibr
Саудиты сыпят бабла больше чем китайцы в свое время. Там правда быстро наигрались, ввели лимит, какие-то потолки финансовые и все вернулось на круги своя.
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Антон Фалафель
Как же быстро он сдулся и закончился
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sashafan2
Я не понял, это какой-то арабский челлендж: Купи как можно больше игроков Челси?😂
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Cearvm
Да уж, недолго сияла звезда Эдуара Менди. А ведь первый сезон в Челси у него был выдающийся, все тащил(
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MstAndreev
Да все правильно делает. Пока арабский открытый чек работает - надо ехать)
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Дани Алисса
Аль Ахли с Омаром Аль-Сомой в составе заберут чемпионство
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Ноно Гомес
Надеюсь добротно заплатят....
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Merlsk
Такое ощущение, что сейчас время сливать весь неликвид саудам. :)
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NottinghamForest79
супер
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Sergeev55
Посыпались все на Аравийский полуостров
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