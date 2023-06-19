Менди и «Аль-Ахли» согласовали контракт до 2026-го. Переговоры о трансфере вратаря «Челси» – на завершающей стадии

Эдуар Менди близок к переходу в чемпионат Саудовской Аравии.

Вратарь « » согласовал условия личного контракта с « », сообщает Фабрицио Романо. Соглашение рассчитано до июня 2026 года.

Переговоры о переходе сенегальского голкипера в новый клуб находятся на завершающей стадии.

выступает за «Челси» с 2020 года. В прошедшем сезоне он провел 10 матчей и пропустил 14 голов.

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