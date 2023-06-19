Менди и «Аль-Ахли» согласовали контракт до 2026-го. Переговоры о трансфере вратаря «Челси» – на завершающей стадии
Эдуар Менди близок к переходу в чемпионат Саудовской Аравии.
Вратарь «Челси» согласовал условия личного контракта с «Аль-Ахли», сообщает Фабрицио Романо. Соглашение рассчитано до июня 2026 года.
Переговоры о переходе сенегальского голкипера в новый клуб находятся на завершающей стадии.
Менди выступает за «Челси» с 2020 года. В прошедшем сезоне АПЛ он провел 10 матчей и пропустил 14 голов.
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