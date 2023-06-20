Холанд догнал Карью по голам за Норвегию и делит с ним 4-е место. До рекорда Юве 1934 года – 9 мячей
Эрлинг Холанд вышел на 4-е место по голам за сборную Норвегии.
22-летний форвард «Манчестер Сити» сделал дубль в игре квалификации Евро-2024 против Кипра (3:0).
Холанд забил 23-й и 24-й голы за норвежцев. Он догнал Джона Карью и делит с ним 4-е место в списке лучших бомбардиров. Эрлингу для этого понадобилось 25 игр, Джону – 91.
Рекорд (33 гола) принадлежит Йергену Юве, который играл за Норвегию с 1928 по 1937 годы. Последний гол за команду он забил в 1934-м.
До рекорда Юве лишь 9 мячей.
Посмотрел, а он мой ровесник.
И....
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