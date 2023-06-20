Холанд догнал Карью по голам за Норвегию и делит с ним 4-е место. До рекорда Юве 1934 года – 9 мячей

Теги Джон Карью Манчестер Сити премьер-лига Англия сборная Норвегии по футболу рейтинги сборная Кипра по футболу квалификация Евро-2024 Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд вышел на 4-е место по голам за сборную Норвегии.

22-летний форвард «Манчестер Сити» сделал дубль в игре квалификации Евро-2024 против Кипра (3:0).

Холанд забил 23-й и 24-й голы за норвежцев. Он догнал Джона Карью и делит с ним 4-е место в списке лучших бомбардиров. Эрлингу для этого понадобилось 25 игр, Джону – 91.

Рекорд (33 гола) принадлежит Йергену Юве, который играл за Норвегию с 1928 по 1937 годы. Последний гол за команду он забил в 1934-м.

Подробная статистика выступлений Холандаздесь.

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24 комментария

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kokakoka
Ответ А. Мостовой
Великому кипру. Пока мбаппе хет трик в финале ЧМ
Одним везёт со сборными, а другие - Холанд, Джордж Веа, Обамеянг, Литманен
+42
-3
+39
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blaugrano
Холанд - зверь. От Челси отстал всего на 2 гола.
До рекорда Юве лишь 9 мячей.
+25
-2
+23
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Сергей Васильев
Единственный случай в мировой истории, когда клуб забивал за сборную. Потому что у Спартака Гогниева ноль голов за первую сборную России.
+21
-6
+15
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Сергей Васильев
Ответ AminO2
Прямо единственный случай)... Ты про Милана Йовановича, например, слышал что-нибудь? А как же Рома Павлюченко? Лучший бомбардир Копы Эвертон? А уж разнообразных Марселей...
Прошу прощения, оч спешил написать плюсопопулярный комментарий, как следует не подумал. Марсель Десайи и Вашингтон Серкейра тоже незаслуженно обделены вниманием.
+14
0
+14
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AminO2
Ответ Сергей Васильев
Единственный случай в мировой истории, когда клуб забивал за сборную. Потому что у Спартака Гогниева ноль голов за первую сборную России.
Прямо единственный случай)... Ты про Милана Йовановича, например, слышал что-нибудь? А как же Рома Павлюченко? Лучший бомбардир Копы Эвертон? А уж разнообразных Марселей...
+14
0
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ruslan_khaibulov
Ответ А. Мостовой
Великому кипру. Пока мбаппе хет трик в финале ЧМ
сколько смог забить Мбапппе Кипру? то тоже. ну и где вина Эрлинга что он не попал по рождению в сборную Франции самую монументально мощную по составу команду мира
+11
-2
+9
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Кокич
Юве респект, да и гоббам должно быть приятно.
+14
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Sanan1908
Тут и так всё понятно) скоро будет первым
+8
-2
+6
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LEO30_10
Никто без Кдб и Силвы говорили они)
+7
-2
+5
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Black Phoenix
До рекорда Роналду осталось 98 мячей (с) Sports
+6
-2
+4
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kokakoka
Ответ ПоСоХ
Ну холанд и холанд, дальше что, почему бревнище лютое которое забивает только слабым клубам и сборным считают великим?
Арсенал, Бавария, Лейпциг, МЮ, Ливерпуль, Тоттенхэм. Это те команды, которым он забивал в этом сезоне. Они слабые?
+3
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LEO30_10
Ответ Человек1991
Пеноланд )
Он дубль сделал вроде
+3
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Abdulla
Джона Карью, это кто-то из молодости...
Посмотрел, а он мой ровесник.
И....
"Экс-форвард сборной Норвегии Карью приговорен к 14 месяцам тюрьмы за налоговые махинации и оштрафован на 45 тысяч фунтов"
+2
0
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Babayeff
Ответ Павел павел
так а причем тут Павлюк или я что то не понимаю?
Рома потому что…
+2
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Sulim Aydamirov
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
теперь он побил рекорд Месси в этом сезоне по гол+пас
+2
-1
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Babayeff
Ответ Сергей Васильев
Единственный случай в мировой истории, когда клуб забивал за сборную. Потому что у Спартака Гогниева ноль голов за первую сборную России.
Милан Рапаич…
+1
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savik-A.M.
Ответ Abdulla
Джона Карью, это кто-то из молодости... Посмотрел, а он мой ровесник. И.... "Экс-форвард сборной Норвегии Карью приговорен к 14 месяцам тюрьмы за налоговые махинации и оштрафован на 45 тысяч фунтов"
Даже не знал , помню его по Валенсии
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Муса Юсупов
Ответ А. Мостовой
Великому кипру. Пока мбаппе хет трик в финале ЧМ
2 с пенальти
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Marcus-light
Ответ Black Phoenix
До рекорда Роналду осталось 98 мячей (с) Sports
Если здоровье позволит, то статистически догонит минимум Левандовски.
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Abdulla
Ответ savik-A.M.
Даже не знал , помню его по Валенсии
А я его помнил как раз по сборной Норвегии, вроде как с нашей Беларусью когда-то в отборе были.
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