Сольбаккен о замене Холанда в матче с Шотландией: «Последние несколько минут с ним Норвегия словно играла в меньшинстве. Он просто выдохся»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия сборная Норвегии по футболу сборная Шотландии по футболу Столе Сольбаккен квалификация Евро-2024 Эрлинг Холанд Футбол

Столе Сольбаккен объяснил замену Эрлинга Холанда в матче отбора Евро-2024 с Шотландией (1:2).

Форвард сборной Норвегии открыл счет на 61-й минуте, забив с пенальти, но покинул поле на 84-й при счете 1:0, после чего шотландцам удалось вырвать победу.

«Эрлинг сам попросил замену. Мы продержали его на поле на 10-12 минут дольше.

Последние несколько минут с ним мы словно играли в меньшинстве – он был совершенно пуст. Сказалась и 30-градусная жара. Он просто выдохся», – сказал главный тренер сборной Норвегии.

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18 комментариев

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Yusif Huseyinov
Чувак неделю бухал после ЛЧ, конечно он будет пустой 😄
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Ярик01
Ответ Yusif Huseyinov
Чувак неделю бухал после ЛЧ, конечно он будет пустой 😄
Он уже за месяц до финала пустой был.
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Азамат Кабертай
Ответ Илья Мурашов
Холанн не поедет на Евро. Без сильных партнеров - он никто.
какие высокопарные слова про того, кто бьёт все голевые рекорды всего лишь в 22 года) никто прям , ага)) почему с сильными партнёрами тогда другие не побивали рекорд АПЛ по голам за сезон ? почему практически никто, кроме монстров, за свои клубы не забивает в среднем 1 гол каждый матч ?
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Барсик Юрана
Это настоящий наследник Кринжа
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Eliza77
А после его замены и вовсе проиграла..
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Marduhai
Нулевая пара центральных защитников умудрились за две минуты дать в упор расстрелять свои ворота...
Но, оказывается, нужно Холанда обсуждать, причем привлечь для этого Сольбаккена, который был пустым местом.
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КОЛЯ ИПОТЕКА
Холанд не лидер, нет распасовщики нет его.
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Михаил Стентор
Ответ che kaif
Нет мощной команды нет побед с Холандом
Нормальная у них команда по именам. Все играют в европейских клубах, возможно дело как раз таки в тренере.
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Valik Slovo
Ответ che kaif
Нет мощной команды нет побед с Холандом
ага, игрок одного сезона, вечно травмирован, в сити не заиграет, в апл больше 10 не забьёт)
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Айрат Ситдиков
Ответ Yusif Huseyinov
Чувак неделю бухал после ЛЧ, конечно он будет пустой 😄
А мне кажется, он весь алкоголь на Грилиша выливал
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Ко-ко-джамбо
Ответ Eliza77
А после его замены и вовсе проиграла..
А так бы Холланд опустился в защиту сыграл третьего цз и затащил матч, ты так себе это представляешь?
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Илья Мурашов
Ответ Азамат Кабертай
какие высокопарные слова про того, кто бьёт все голевые рекорды всего лишь в 22 года) никто прям , ага)) почему с сильными партнёрами тогда другие не побивали рекорд АПЛ по голам за сезон ? почему практически никто, кроме монстров, за свои клубы не забивает в среднем 1 гол каждый матч ?
А кто еще в АПЛ играет так, как Холанн? Даже Кейн больше на команду играет. А Холанн просто подставленная нога или голова. В сборной некому вложить ему мяч в ногу или голову, чтобы он забил, поэтому либо с пенальти, либо без голов. Напоминаю, что играли не с Испанией, а с Шотландией. Сыграли 3 игры - 0 побед. Думаешь, за 5 оставшихся матчей смогут обеспечить выход на ЧЕ?
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