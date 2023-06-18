Сольбаккен о замене Холанда в матче с Шотландией: «Последние несколько минут с ним Норвегия словно играла в меньшинстве. Он просто выдохся»

объяснил замену в матче отбора Евро-2024 с Шотландией (1:2).

Форвард сборной Норвегии открыл счет на 61-й минуте, забив с пенальти, но покинул поле на 84-й при счете 1:0, после чего шотландцам удалось вырвать победу.

«Эрлинг сам попросил замену. Мы продержали его на поле на 10-12 минут дольше.

Последние несколько минут с ним мы словно играли в меньшинстве – он был совершенно пуст. Сказалась и 30-градусная жара. Он просто выдохся», – сказал главный тренер сборной Норвегии.

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