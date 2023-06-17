Холанд забил впервые за 6 игр. У Эрлинга 22 гола за Норвегию, рекорд – 33

Эрлинг Холанд прервал серию из 5 матчей без голов.

Форвард сборной Норвегии, представляющий « », отличился в игре с Шотландией в рамках квалификации Евро-2024 (1:0, второй тайм) на 61-й минуте, реализовав пенальти.

В последний раз до этого 22-летний футболист забивал 14 мая – «Эвертону» в .

На счету уже 22 гола в 24 матчах за сборную. Рекорд Норвегии принадлежит Йергену Юве – 33 мяча.

Подробно со статистикой Эрлинга можно ознакомиться здесь.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной