Холанд забил впервые за 6 игр. У Эрлинга 22 гола за Норвегию, рекорд – 33

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия сборная Норвегии по футболу сборная Шотландии по футболу квалификация Евро-2024 Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд прервал серию из 5 матчей без голов.

Форвард сборной Норвегии, представляющий «Манчестер Сити», отличился в игре с Шотландией в рамках квалификации Евро-2024 (1:0, второй тайм) на 61-й минуте, реализовав пенальти.

В последний раз до этого 22-летний футболист забивал 14 мая – «Эвертону» в АПЛ.

На счету Холанда уже 22 гола в 24 матчах за сборную. Рекорд Норвегии принадлежит Йергену Юве – 33 мяча.

Подробно со статистикой Эрлинга можно ознакомиться здесь.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
Ответ Иван Беляев
вау, давно что-то Холланд не забивал, да и мало
Да и тут с пенальти
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
Первый Йорган Юве , сразу полез гуглить играл ли в Италии с такой фамилией ) Нет.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Человек1991
Холланальти ))
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Greatest Of All Time
Вот кто Холанд без Де Брюйне. Не способен выиграть для Норвегии матч против Шотландии.
Не смог вывести сборную на ЧМ играя против карликов в квалификации.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
В пустые коронный, с пенальти похоронный
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Перевалов
Вск равно проиграли норвеги
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Холанду расчитывать на Золотой Мяч по итогу этого сезона ещё рано.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Беляев
вау, давно что-то Холланд не забивал, да и мало
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Greatest Of All Time
Ответ Avezov
Комментарий удален модератором
Получается без Сити он реально мешок. Так как в Дортмунде тоже он был бестрофейником.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Greatest Of All Time
Ответ Bogdan Fedyuk
кубок Германии был
За сколько сезонов??? всего 1 кубок ??? Его так пиарят, будто он может тащить и выигрывать матчи. Почему тогда всего 1 кубок за Дортмунд играя там 3 сезона.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bogdan Fedyuk
Ответ Greatest Of All Time
За сколько сезонов??? всего 1 кубок ??? Его так пиарят, будто он может тащить и выигрывать матчи. Почему тогда всего 1 кубок за Дортмунд играя там 3 сезона.
2 полных сезона, к тому же трофеи и в Зальцбург были
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Ответ VERBLYUD
В пустые коронный, с пенальти похоронный
Липовый пеналь
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Габи Жезус
Ответ VERBLYUD
В пустые коронный, с пенальти похоронный
это ты про голы Месси в финале ЧМ?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgeny_L
Не побьет рекорд только если Норвегия перестанет играть матчи
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Северный
Ответ savik-A.M.
Да и тут с пенальти
щас спортс пятьсот статей и мильён постов высосит из этого.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Avezov
Ответ Великий Алонсо
5 матчей подряд не забивал. Какой же мешок распиаренный
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bogdan Fedyuk
Ответ Greatest Of All Time
За сколько сезонов??? всего 1 кубок ??? Его так пиарят, будто он может тащить и выигрывать матчи. Почему тогда всего 1 кубок за Дортмунд играя там 3 сезона.
А за сколько сезонов великий Месси со сборной выиграл кубок ? Аааа ну понятно , Лёня мешок вся ясно . Вот и вся логика маленького "Greatest of all time " школьника . Че на каникулах заняться нечем ?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий