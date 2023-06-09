Анчелотти о расизме в Испании: «Я не могу смириться с ненавистью из-за цвета кожи, религии, происхождения. В Англии я такого не помню»

Теги Карло Анчелотти премьер-лига Англия Реал Мадрид Валенсия Ла Лига болельщики Месталья Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Карло Анчелотти высказался о проблеме расизма в испанском футболе.

В сезоне-2022/23 вингер «Реала» Винисиус Жуниор неоднократно становился объектом расистских оскорблений.

– Расизм – серьезная проблема, определенно. Я не могу смириться с тем, что стадион стал самой враждебной средой. Не могу смириться с этой атмосферой ненависти из-за цвета кожи, религии, этнической принадлежности футболиста или тренера.

За четыре года в Англии я не помню подобных оскорблений в адрес человека. Да свист был, даже песни, но ни одной атаки на личность. С ненавистью надо бороться, это будет долгий процесс.

– Может, при первом же расистском оскорблении команды должны останавливать игру?

– Это может быть решением. Но пока нет наказаний. Нужны изменения в правилах. Есть судья на поле, который может и должен вмешиваться.

В Испании после дела Винисиуса начались подвижки. Но группа фанатов «Валенсии» осудила меня за то, что я обвинил всех болельщиков на «Месталье» [в расизме]. Я извинился, но дело открыто, – сказал тренер «Мадрида» Карло Анчелотти.

«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях

«Они всегда делали все, чтобы темнокожие не достигли вершины». Футбол сплотился вокруг Винисиуса

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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27 комментариев

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Амин Чич
У этих болельщиков в командах тоже играют афро, но они их не обзывают!
Остаётся одно, человек явно и не раз провоцировал болельщиков, и игроков других клубов.
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fargys
Ответ Maskulin
В Англии он не помнит?Англичане всегда были нетерпимы к приезжим. Даже если бы Француз или Бельгиец
Даже если бы Шотландец или Ирландец
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А.Э.РАСИМ
Англичане дали толчок расизма, но теперь уже кому-то что-то докажешь?

Предполагаю, что болельщики английских клубов или сборной найдут миллион поводов возразить, ибо они всегда правы и чисты, то есть английские команды, и они автоматом поддерживают все английское, будь это правда или нет, но это так.

Подумайте, откуда у негра имя Зе Роберто, например.
+3
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Maskulin
В Англии он не помнит?Англичане всегда были нетерпимы к приезжим. Даже если бы Француз или Бельгиец
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Nate
Охохохо! Это в Англии то нет расизма? Ахахахха ))
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Олег Ринкевич
наверное намекает, что Винни уедет к бритам?
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Добрый Ретроград
Может быть "ненависть" вытекает не из цвета кожи, а из того, что кто-то просто неприятный тип, мягко говоря. Есть много негров, которых мы любим и уважаем, ибо прикольные чуваки.
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Temarp
В Англии одна особа котов не любит, что на это скажет Анчелотти?
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За Валенсию с 1999
Испания уже проходила реконкисту, пора повторить
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vzi
Ответ А.Э.РАСИМ
Англичане дали толчок расизма, но теперь уже кому-то что-то докажешь? Предполагаю, что болельщики английских клубов или сборной найдут миллион поводов возразить, ибо они всегда правы и чисты, то есть английские команды, и они автоматом поддерживают все английское, будь это правда или нет, но это так. Подумайте, откуда у негра имя Зе Роберто, например.
Зе Роберто - это сокращение от Жозе Роберто.
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Геннадий Чеботарев
Ответ f0rmoceft
Несмотря на провокации Винисиуса, нет оправдания расизму, есть другие способы. Можно свистеть, гудеть и т.д.
в выкриках умри,где расизм? если его назвали обезьяной,то это расизм,а если белого назвать свиньёй,то это получается тоже расизм? это передёргивает и извращение. Карлос обижался что его называли гарилой а сам на чм назвал чиловерта грязным индейцем. и кто после этого расист? сам ответишь,или подсказать?
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Лёха выдыхай
Ответ Добрый Ретроград
Русские - миролюбивые и добрые люди, это правда.
по каментам на спортсе особенно видно лол
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