Анчелотти о расизме в Испании: «Я не могу смириться с ненавистью из-за цвета кожи, религии, происхождения. В Англии я такого не помню»

Карло Анчелотти высказался о проблеме расизма в испанском футболе.

В сезоне-2022/23 вингер « » неоднократно становился объектом расистских оскорблений.

– Расизм – серьезная проблема, определенно. Я не могу смириться с тем, что стадион стал самой враждебной средой. Не могу смириться с этой атмосферой ненависти из-за цвета кожи, религии, этнической принадлежности футболиста или тренера.

За четыре года в Англии я не помню подобных оскорблений в адрес человека. Да свист был, даже песни, но ни одной атаки на личность. С ненавистью надо бороться, это будет долгий процесс.

– Может, при первом же расистском оскорблении команды должны останавливать игру?

– Это может быть решением. Но пока нет наказаний. Нужны изменения в правилах. Есть судья на поле, который может и должен вмешиваться.

В Испании после дела Винисиуса начались подвижки. Но группа фанатов «Валенсии» осудила меня за то, что я обвинил всех болельщиков на «Месталье» [в расизме]. Я извинился, но дело открыто, – сказал тренер «Мадрида» .

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