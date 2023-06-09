Анчелотти о расизме в Испании: «Я не могу смириться с ненавистью из-за цвета кожи, религии, происхождения. В Англии я такого не помню»
Карло Анчелотти высказался о проблеме расизма в испанском футболе.
В сезоне-2022/23 вингер «Реала» Винисиус Жуниор неоднократно становился объектом расистских оскорблений.
– Расизм – серьезная проблема, определенно. Я не могу смириться с тем, что стадион стал самой враждебной средой. Не могу смириться с этой атмосферой ненависти из-за цвета кожи, религии, этнической принадлежности футболиста или тренера.
За четыре года в Англии я не помню подобных оскорблений в адрес человека. Да свист был, даже песни, но ни одной атаки на личность. С ненавистью надо бороться, это будет долгий процесс.
– Может, при первом же расистском оскорблении команды должны останавливать игру?
– Это может быть решением. Но пока нет наказаний. Нужны изменения в правилах. Есть судья на поле, который может и должен вмешиваться.
В Испании после дела Винисиуса начались подвижки. Но группа фанатов «Валенсии» осудила меня за то, что я обвинил всех болельщиков на «Месталье» [в расизме]. Я извинился, но дело открыто, – сказал тренер «Мадрида» Карло Анчелотти.
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Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Остаётся одно, человек явно и не раз провоцировал болельщиков, и игроков других клубов.
Предполагаю, что болельщики английских клубов или сборной найдут миллион поводов возразить, ибо они всегда правы и чисты, то есть английские команды, и они автоматом поддерживают все английское, будь это правда или нет, но это так.
Подумайте, откуда у негра имя Зе Роберто, например.